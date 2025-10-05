edición general
Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: "Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos"

Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: "Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos"

Esta reputada Doctora en Sociología y Estudios de la Ciencia ha escrito profusamente sobre grupos radicales como los supremacistas blancos y sobre cómo se utiliza internet y los medios de comunicación para desestabilizar a las sociedades.

TripleXXX
Al final, los mas civilizados y mas desarmados terminarán aplastados por los rednecks que tienen armas hasta en el baño :-(
10
Huaso
#2 como era de esperar: las batallas rara vez se ganan con la palabra frente a quien la emprende con un palo (o un arma de fuego).
4
TripleXXX
#4 Ya, yo soy un anti armas convencido pero no puedo negar que la gran mayoría de las armas en este país están en manos de los menos demócratas.
1
Spirito
#7 ¿Y duermes bien por las noches?
0
Ferran
#10 Aquí en España la gran mayoría de las armas las tienen policía y ejército, yo duermo tranquilo, más que en USA.
4
PacoJones
#10 afortunadamente, en Europa sí
1
BM75
#10 ¿Tú no?
0
Verdaderofalso
Pues no será por grupos aceleracionistas, nazis, racistas, supremacistas blancos… así aprisa y corriendo me salen 20 nombres
5
karakol
#1 Van a ser unas risas ver tejer alianzas entre toda esa piara. xD

Lo más probable es que todos estos descerebrados se maten entre ellos la primera semana.
10
R2dC
#5 Problem solved.
0
themarquesito
#1 Proud Boys, Three Percenters, OathKeepers, Atomwaffen Division, QAnon, lo que quede del KKK...
2
Verdaderofalso
#14 Moms of liberty, Boogaloo Boys, Movimiento Identitario, Three Percenters, Aryan Brotherhood, Christian Identity Movement…
1
BurraPeideira_
En EEUU no puede haber una guerra civil porque no hay dos bandos militarmente armados. El ejército es republicano, el gobierno también, las milicias también...
Los demócratas tienen apoyos de bastantes oligarcas y de varias agencias gubernamentales pero eso no vale de mucho en caso de guerra civil.

En EEUU hay muchas armas y la violencia política podría aumentar considerablemente, pero una guerra civil con dos bandos militarmente armados yo creo que es imposible.
7
alfinal
#6 No estás contando con que habrá potencias extranjeras que no van a querer dejar pasar la oportunidad de armar a la resistencia.

Y lo que va a haber de primeras (ya empiezan a haberlos) son exiliados.
3
chavi
#11 En EEUU no hace falta armar a nadie. Ya estan todos armados
0
FatherKarras
#6 Dios no te oiga :->
0
smilo
El cuento de la criada está cada vez más cerca, quien lo iba a decir.
3
Uge1966
Mañana voy a por más papel higiénico...
2
elTieso
Una guerra civil hundiría sus bolsas, no creo que sean tan estúpidos como para emprenderla. Otra cosa es que en su cabeza suene espectacular.
1
Pandacolorido
#12 Una guerra civil sería nefasta, pero un golpe militar sostenida por milicias armadas quizás no tanto.

Si solo hay un bando que se prepara para la guerra civil, significa que no habrá guerra civil.
1
joffer
#16 #12 Más que guerra civil sería un golpe de estado.
0
Mathrim
#12 Una guerra civil... Surge, no se emprende...
0
Alcalino
Los economistas tienen todos los ojos puestos en la burbuja de la IA, y no están prestando nada de atención a la burbuja mas grande de todas: el número de armas en posesión de ciudadanos con un coeficiente intelectual mas bien bajo.

Y cuando explote esa burbuja... me veo a gente corriendo con AR15s por las oficinas de cupertino y de nVidia buscando a skynet.
0
koe
Por ver las cosas con un poco de objetividad, podría ser el equivalente a Carolina Bescansa.

por aquello de los sesgos
0
blid
#29 Uf, cambia todo.
0
Zamarro
Cuando el presidente de un pais llama terroristas a los ANTI FASCISTAS, es que el es justo eso por lo que los que ha prohibido a los otros.
0
Rokadas98
Qué peligro tan grande tienen esa gente a que además con capacidad nuclear. ☢️ :'(
0
trasparente
Se va a poder empezar a ver cómo va la cosa cuando el FBI empiece a detener a gente del partido demócrata porque patata. Y eso está en la hoja de ruta. El primer test importante van a ser las elecciones mid-term que creo que van a ser el año que viene, si se celebran. Si los republicanos ven la cosa mal, dudo mucho que se celebren.
0
Alcalino
#21 es que seria una de las soluciones para evitar la guerra civil

el mensaje de los republicanos a los demócratas seria: "ceded el poder, aceptad esta dictadura y dejadnos el control completo del país para evitar un derramamiento de sangre"
0
Horus
#21 Tendrán que hacer algo bien jodido para evitar elecciones, ni durante la guerra civil fue posible suspenderlas.
1
Mathrim
No quiero ninguna guerra, pero si alguna puede cambiar algo la deriva a la que vamos, esa es una guerra civil yankee
0
quant2
Me encanta menéame porque la gente que no vive en EEUU sabe más de ese país que los que sí viven allí. Todos somos ejpertos
0

