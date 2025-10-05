Joan Donovan, experta en desinformación y extremismo: "Las milicias ya se están preparando para una guerra civil en Estados Unidos"

Esta reputada Doctora en Sociología y Estudios de la Ciencia ha escrito profusamente sobre grupos radicales como los supremacistas blancos y sobre cómo se utiliza internet y los medios de comunicación para desestabilizar a las sociedades.
| etiquetas: eeuu , guerra civil
Lo más probable es que todos estos descerebrados se maten entre ellos la primera semana.
Los demócratas tienen apoyos de bastantes oligarcas y de varias agencias gubernamentales pero eso no vale de mucho en caso de guerra civil.
En EEUU hay muchas armas y la violencia política podría aumentar considerablemente, pero una guerra civil con dos bandos militarmente armados yo creo que es imposible.
Y lo que va a haber de primeras (ya empiezan a haberlos) son exiliados.
Si solo hay un bando que se prepara para la guerra civil, significa que no habrá guerra civil.
Y cuando explote esa burbuja... me veo a gente corriendo con AR15s por las oficinas de cupertino y de nVidia buscando a skynet.
por aquello de los sesgos
el mensaje de los republicanos a los demócratas seria: "ceded el poder, aceptad esta dictadura y dejadnos el control completo del país para evitar un derramamiento de sangre"