Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha denunciado este sábado que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han acabado con la vida de 38 personas. Israel mató este viernes a 10 gazatíes, incluidos siete menores de edad y dos mujeres, después de que el Ejército bombardeara el minibús en el que se dirigían a su hogar en el barrio de Zeitún de Ciudad de Gaza, informó cerca de la medianoche el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal.