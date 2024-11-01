edición general
Ha muerto Vince Zampella, uno de los creadores de Medal of Honor, TitanFall, Call of Duty y Battlefield [ENG]

Vince Zampella, quien tuvo un papel importante en el desarrollo de franquicias como Medal of Honor, Call of Duty y Battlefield, falleció el domingo en un accidente automovilístico. Tenía 55 años.

Deviance #3 Deviance
Pues así a botepronto este señor era una mente brillante. Voy a leer más........
wata #4 wata
Medal of Honor...dios! Qué recuerdos.
#6 Feliberto
Game over
Leonsito #5 Leonsito
Uno de los grandes titanes de la industria, su influencia ha sido enorme en las últimas décadas... D.E.P.
