La Guardia Civil pide inmovilizar el coche seis del Iryo, el primero que descarriló

La Guardia Civil ha ordenado retener en la vía el coche número seis del tren Iryo que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) y que provocó un accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de 41 personas hasta el momento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el coche 6 del Iryo siniestrado, “que es el coche que descarrila”, todavía no se ha examinado. “La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado

cosmonauta #1 cosmonauta *
Creo que aún hay atrapados ahí...¿Asumen que ya no hay nada que hacer?
Mountains #2 Mountains
#1 Han pasado los perros y confirmado que no hay nadie vivo.
#3 Troll_hunter
#1 crees? tienes algun respeto por los sinisestrados que tienes que decir chorradas para llamar la atencion?
jonolulu #4 jonolulu
#1 El coche 6 no tenía grandes daños, me extraña que haya atrapados
