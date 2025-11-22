La gripe aviar H5N5 ha infectado por primera vez a seres humanos: primera muerte en el mundo

En el estado norteamericano de Washington ha fallecido el primer paciente infectado por la cepa H5N5 de la gripe aviar, que nunca antes se había detectado en humanos. El Departamento de Salud del estado declaró el viernes que la persona fallecida era de edad avanzada y tenía problemas de salud subyacentes. Las autoridades dijeron que se había encontrado una pequeña bandada de aves de corral de diferentes especies en el patio trasero de la casa del paciente. Las identidades de la familia no se compartieron por razones de privacidad.
España no entró en guerra y fue el único país que dijo las bajas que tenía por esa enfermedad
El tema es si es una gripe más, como las que viene habiendo desde que el mundo da vueltas y que siempre se lleva por delante a los que están delicados, o si es algo más fuerte como con el COVID que puede hacer una escabechina.
Antes un virus se quedaba más o menos en una zona determinada, pero ahora con la facilidad de desplazarse la gente de un sitio a otro, aparece un virus en donde el diablo perdió los cuernos y a las pocas horas lo tienes en tu casa, a tomar por culo.
