Gracias a la F1 mueren menos niños tras operarse: los médicos de los hospitales empezaron a hacer lo mismo que los mecánicos en una parada de boxes

Los equipos de F1 de Ferrari y Williams ayudaron a implementar protocoles de acción y coordinación. Lo que empezó en un hospital de Londres es hoy un estándar en todos los hospitales del mundo. Una investigación sobre una crisis en el Bristol Children's Hospital reveló que el traslado desde el quirófano hasta la unidad de cuidados intensivos era, en sí mismo, peligroso porque el personal médico hacía que fuera peligroso, a pesar de todas sus buenas intenciones.

me_joneo_pensando_en_ti
A continuación, Ferrari invitó a los médicos a Maranello, donde los ingenieros y el equipo de boxes de Ferrari analizaron vídeos de traspasos de bebés. Compararon procesos en el hospital y procesos en boxes. ¿El veredicto? “Pensaron que éramos unos inútiles”, recuerda Elliott.

Los traspasos eran deficientes, ruidosos y descoordinados, sin un liderazgo claro. La mejora del trabajo en equipo médico se convirtió en una prioridad urgente, y los mecánicos de carreras se convirtieron en los…   » ver todo el comentario
traviesvs_maximvs
Algo bueno hay que sacar de ese tostón de la F1.
rendri
A ayuso le complace esto, por eso dice que gracias a los hospitales muere menos gente y si ya traemos la F1 pues aún menos!
