La historia de cómo la Fórmula 1 ha salvado la vida de millones de recién nacidos  

Para ello, hay que remontarse a la década de 1990 y con dos doctores británicos como protagonistas, Martin Elliott y Alan Goldman. Durante su descanso, estaban viendo una carrera de Fórmula 1 y se percataron de la tremenda coordinación que existía dentro de los equipos para llevar a cabo las paradas en boxes.

MLeon #1 MLeon
Ese clickbait es un poquito titular.
#2 Grahml
"Elliott y Goldman y contactaron con Ferrari para recibir una amplia explicación de cómo llevan a cabo una parada en boxes. La Scuderia no dudó en aceptar e invitó a ambos doctores a su fábrica en Maranello para recibir una clase magistral sobre todo lo que hay que hacer para completar una parada perfecta."

Aquí me falta precisamente bastante "historia".

No creo que reservar una visita exclusiva a la fábrica de Ferrari para que te expliquen cómo actúan en la F1, sea algo al alcance de todos.
