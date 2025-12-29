Ganaderos catalanes cuelgan un jabalí y un ciervo muertos en C-17 denunciando el exceso de fauna salvaje

Los agricultores catalanes que están participando este lunes en la tractorada convocada por Unió de Pagesos (UP) han colgado un jabalí y un ciervo muertos en la C-17, a la altura de Gurb (Barcelona), para reclamar a la Generalitat un mayor control de la fauna cinegética.
| etiquetas: catalunya , maltrato animal
Está gente se queja que hay muchos jabalíes pero también se queja si hay lobos y osos.
Después de esto como si se quedan sin campo todos. ¿Qué coño es el "exceso" de fauna salvaje? Es que con los jabalíes aún, pero 'ciervos'? ¿Hay exceso de ciervos en Catalunya?
Lo dicho, vomitivo.