Ganaderos catalanes cuelgan un jabalí y un ciervo muertos en C-17 denunciando el exceso de fauna salvaje

Los agricultores catalanes que están participando este lunes en la tractorada convocada por Unió de Pagesos (UP) han colgado un jabalí y un ciervo muertos en la C-17, a la altura de Gurb (Barcelona), para reclamar a la Generalitat un mayor control de la fauna cinegética.

comentarios
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Hay exceso de subnormales y nadie los cuelga. Es más, se abren canales de Twitch y YouTube...
antesdarle #6 antesdarle
#3 pues quizá va siendo hora de empezarlos a colgar :troll:
Uda #2 Uda *
Mierda d gente. Hay exceso de gentuza.
manuelpepito #4 manuelpepito
Pues que empiecen a poner música depresiva en los bosques a ver si se suicidan los jabalíes.
Está gente se queja que hay muchos jabalíes pero también se queja si hay lobos y osos.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 cualquier animal que levante mas de un palmo del suelo les molesta
YeahYa #1 YeahYa
Vaya basura de gente...

Después de esto como si se quedan sin campo todos. ¿Qué coño es el "exceso" de fauna salvaje? Es que con los jabalíes aún, pero 'ciervos'? ¿Hay exceso de ciervos en Catalunya?

Lo dicho, vomitivo.
