Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar

"Nunca olvidaré el primer día que un jefe danés se enfadó con un compañero mío por ir al trabajo resfriado, me quedé en shock". Es algo "muy extendido" en la cultura danesa, "si estás malo está mal visto que vayas a trabajar, porque le puedes pegar el virus al resto y que acaben todos malos", "a los que nos hemos criado en la cultura de la penitencia nos sorprende". "Fui resfriada y casi les da algo, como siempre fui hasta con fiebre aquí en España. En la cultura de la esclavitud estoy más que acostumbrada a ir enferma a currar".