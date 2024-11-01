Finlandia declara la alerta por la entrada en su territorio de drones ucranianos

El Ejército de Finlandia ha declarado provisionalmente este domingo la alerta tras constatar la entrada en el país de dos aviones no tripulados de origen ucraniano, uno de los cuales fue derribado por los aviones de la Fuerza Aérea del país.
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Ucrania también se apunta a esos bombardeos de refinerias Rusia, ataca central en Letonia, tambien en Estonia se mete en Finlandia www.meneame.net/m/actualidad/dron-ucraniano-impacta-central-electrica-
Parece una operacion sionista mundial, para subir precios de energía y atacar todo el mundo en sus servicios publicos www.meneame.net/m/Artículos/guerra-israel-contra-iran-ataca-todos-ser
Y coordinada mientras acaparan la vivienda en Grecia, Portugal, España... madre mía parece un plan de dominación mundial pero nada el malo soy yo eh.
Aquí deja bien claro seguirán luchando junto a Ucrania.
x.com/i/status/1966725133424333134
"My war is the war in Ukraine," Stubb tells The Telegraph
yle.fi/a/74-20216671
El chiste se cuenta solo
USA se queda con Cuba y Venezuela, controla Siria y no va a conseguir todos sus objetivos en Oriente Medio, pero va a meter a China en una crisis gorda . ( a ellos también, pero prefieren quedarse tuertos si China es… » ver todo el comentario
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