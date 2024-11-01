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Finlandia declara la alerta por la entrada en su territorio de drones ucranianos

Finlandia declara la alerta por la entrada en su territorio de drones ucranianos

El Ejército de Finlandia ha declarado provisionalmente este domingo la alerta tras constatar la entrada en el país de dos aviones no tripulados de origen ucraniano, uno de los cuales fue derribado por los aviones de la Fuerza Aérea del país.

| etiquetas: ucrania , finlandia , rusia , guerra , dron
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
Vaya entonces a la vez que Israel bombardea refinerias en Irán.

Ucrania también se apunta a esos bombardeos de refinerias Rusia, ataca central en Letonia, tambien en Estonia se mete en Finlandia www.meneame.net/m/actualidad/dron-ucraniano-impacta-central-electrica-

Parece una operacion sionista mundial, para subir precios de energía y atacar todo el mundo en sus servicios publicos www.meneame.net/m/Artículos/guerra-israel-contra-iran-ataca-todos-ser

Y coordinada mientras acaparan la vivienda en Grecia, Portugal, España... madre mía parece un plan de dominación mundial pero nada el malo soy yo eh.
6 K 96
#3 Grahml
Pues precisamente el presidente de Finlandia da un apoyo enorme a Ucrania.

Aquí deja bien claro seguirán luchando junto a Ucrania.

x.com/i/status/1966725133424333134
3 K 66
#5 soberao
#3 Sí, parece que no quiere saber nada del genocidio en Palestina:
"My war is the war in Ukraine," Stubb tells The Telegraph
yle.fi/a/74-20216671
2 K 53
#8 Dav3n
#5 Y la peña por aquí todavía espera algo de Europa xD

El chiste se cuenta solo :palm:
1 K 34
sotillo #7 sotillo
#3 Israel
0 K 10
Plumboom #1 Plumboom
Uy cuando estas cosas ya no se callan ni se tapan, es que quizás se está empezando a construir un nuevo discurso... Zelenski, calienta que sales... pero de Ucrania!
5 K 45
#6 surco *
#1 Zelenski lo tiene en Chino. Ya está escrito. El Donbas para Rusia. A cambio Rusia acepta ser una potencia regional que pivote entre China y USA y que sirva a ambas. A USA controlando a la UE por el este ( junto con Marruecos al sur) y a China como proveedor de materias primas.
USA se queda con Cuba y Venezuela, controla Siria y no va a conseguir todos sus objetivos en Oriente Medio, pero va a meter a China en una crisis gorda . ( a ellos también, pero prefieren quedarse tuertos si China es…   » ver todo el comentario
2 K 50
#12 elyari
#6 "Rusia sirva a USA" pásame el número de tu camello :troll: Pero si Trump está bailando al ritmo que le marca Putin, madre mía lo que hay que leer.
0 K 11
Andreham #4 Andreham
Hostia, si han derribado uno es porque la cosa la han visto chunga o porque no es que haya pasado "rozando" sino que iría bien por dentro, raro raro.
1 K 28
Tkachenko #9 Tkachenko
El SIONAFI de guardia haciendo su patético trabajo :-D
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Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
Lo raro es que recoconozcan que son ucranianos....
0 K 15

menéame