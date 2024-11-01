FFmpeg a Google: Pagadnos o dejad de enviarnos bugs

Es posible que nunca hayas oído hablar de FFmpeg, pero lo has usado. El robusto marco multimedia de este programa de código abierto se utiliza para procesar archivos multimedia de video y audio y transmisiones en numerosas plataformas y dispositivos. Proporciona herramientas y bibliotecas para la conversión de formatos, también conocida como transcodificación, reproducción, edición, transmisión y efectos de postproducción para medios de audio y video. Las bibliotecas de FFmpeg, como libavcodec y libavformat, son esenciales para los reproductore