FFmpeg a Google: Pagadnos o dejad de enviarnos bugs

Es posible que nunca hayas oído hablar de FFmpeg, pero lo has usado. El robusto marco multimedia de este programa de código abierto se utiliza para procesar archivos multimedia de video y audio y transmisiones en numerosas plataformas y dispositivos. Proporciona herramientas y bibliotecas para la conversión de formatos, también conocida como transcodificación, reproducción, edición, transmisión y efectos de postproducción para medios de audio y video. Las bibliotecas de FFmpeg, como libavcodec y libavformat, son esenciales para los reproductore
Y se quejan de que quien los reporta, Google mediante su IA, no les financie arreglarlos.
Entiendo que el siguiente paso lógico es que la propia IA de Google proponga el parche de seguridad correspondiente y que sea de calidad suficiente para que sea incorporado en el código con poca dedicación humana o directamente ninguna.
Que la IA acabe participando de forma activa y positiva en el desarrollo de software libre debería ser una buena noticia.
Yo, de ellos, me preocuparía de que ese software gratuito esté mantenido.