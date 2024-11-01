edición general
25 meneos
53 clics
Desmontando las mentiras de Israel: historia del sionismo

Desmontando las mentiras de Israel: historia del sionismo  

Video de PutoMikel con un repaso histórico del sionismo.

| etiquetas: putomikel , sionismo , palestina , israel
21 4 0 K 326 cultura
2 comentarios
21 4 0 K 326 cultura
#1 UNX
Hay PutoMikel, hay meneo. Además da para palomitas, son dos horas y media de video.
2 K 37
Re-botado #2 Re-botado
Reclamo este meneo como mío, tal cual se me habia prometido en las antiguas escrituras.
1 K 26

menéame