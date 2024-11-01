·
Extremismo incel ,en auge en EU
Las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo donde jóvenes frustrados culpan a las mujeres de sus desgracias y planean ataques cada vez más violentos
actualidad
Comentarios destacados:
#1
TripleXXX
Mira que hace unos años pensaba que eso de los incels era un invento porque no era capaz de procesar que existiese gente así de mermados.
Pero parece que los hechos demuestran que existen.
6
K
106
#2
Verdaderofalso
#1
y si rascas un poco todos acaban en la misma ideología política
2
K
40
#4
Findeton
#2
Totalmente. Mira aquí uno de En Marea.
www.meneame.net/story/intentos-suicidio-ingresos-psiquiatria-34-kilos-
3
K
20
#5
Verdaderofalso
#4
no veo que sea catalogado como incel
1
K
30
#8
Findeton
#5
Sólo porque no interesa.
0
K
10
#9
Verdaderofalso
#8
vamos que ni puta idea tienes pero pones en enlace ¿por algún motivo?
0
K
20
#10
Findeton
#9
Tú haces demagogia vinculando "incels" con una ideología política... y se te devuelve de forma bien merecida.
0
K
10
#13
Verdaderofalso
#10
La ultraderecha logró construir su discurso sobre la idea de una “masculinidad en crisis”, ofreciendo a los varones un horizonte de restitución de un “orden de género ‘natural’, presuntamente agraviado por feminismos y diversidades”. Qué dice un informe que analiza su comportamiento. A la narrativa de victimización masculina, típica del mundo INCEL, se sumaron otros elementos que la convirtieron en una estrategia de comunicación y marketing potente y efectiva
www.meneame.net/story/radiografia-varon-libertario-masculinidad-crisis
0
K
20
#7
StuartMcNight
*
#4
Que tiene ese de Incel? Ese lo que es es un pederasta violador. Y ademas, huido de la justicia.
Menudo intento mas patetico de "y tu mas" sin venir a cuento. Que pura pena dais, de verdad.
1
K
21
#11
Findeton
#7
¿Y qué tiene que ver ser incel con ser de una ideología política?
0
K
10
#12
azathothruna
*
No se necesita acciones violentas.
Solo un trolleo cosmico calculado preciso, y masivo, a cada blanco.
Sabotear OnlyFans seria una buena opcion
0
K
11
#3
Amoniaco
Cortina de humo para desviar la atención de peligros reales.
Gente, esto es una soplapollez, vosotros lo sabéis, yo lo sé y todo el mundo lo sabe.
0
K
7
#6
Urasandi
#3
El verdadero peligro es el Excel
0
K
12
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
