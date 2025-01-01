edición general
Radiografía del varón libertario: masculinidad en crisis, bronca y promesas de restauración de privilegios

La ultraderecha logró construir su discurso sobre la idea de una “masculinidad en crisis”, ofreciendo a los varones un horizonte de restitución de un “orden de género ‘natural’, presuntamente agraviado por feminismos y diversidades”. Qué dice un informe que analiza su comportamiento. A la narrativa de victimización masculina, típica del mundo INCEL, se sumaron otros elementos que la convirtieron en una estrategia de comunicación y marketing potente y efectiva

LuCiLu #2 LuCiLu
Señoros que dicen que son superiores a las mujeres, que tienes que quedarte en casa siendo esclava, madre y recatada.

No sé cómo puede fallar esa lógica.
Supercinexin #3 Supercinexin
Donde dicen "varón libertario" en realidad quieren decir "payaso fascista"
Kamillerix #4 Kamillerix
#3 Es que ya empieza a hinchar las narices lo de definir como libertarios a lo que son TODO lo opuesto al ser auténticamente libertario, collons!!! >:-(
kevers #5 kevers *
Incel es a la izquierda lo que woke a la derecha. Yo creo que en mi vida me he cruzado con un woke de esos o un incel. Dejad de importar conceptos y mierdas propias de otras culturas,
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 que no te cruzases con un incel no quiere decir que no existan, no suelen llevar un cartel puesto.

Existen y algunos son muy peligrosos
www.meneame.net/story/francia-detenido-joven-18-anos-planear-actos-ter
#1 Kuruñes3.0
No hay nada como seguir el ejemplo de las nuevas masculinidades, Errejón, Pablito y Monedawer nos muestran el camino xD xD xD xD xD
#7 fremen11
#1 podemos seguir la de los empresarios sexagenarios murcianos que se han ido de rositas por follar con menores.......
