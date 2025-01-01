Radiografía del varón libertario: masculinidad en crisis, bronca y promesas de restauración de privilegios

La ultraderecha logró construir su discurso sobre la idea de una “masculinidad en crisis”, ofreciendo a los varones un horizonte de restitución de un “orden de género ‘natural’, presuntamente agraviado por feminismos y diversidades”. Qué dice un informe que analiza su comportamiento. A la narrativa de victimización masculina, típica del mundo INCEL, se sumaron otros elementos que la convirtieron en una estrategia de comunicación y marketing potente y efectiva