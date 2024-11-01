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El éxito es incierto, pero los israelíes siguen apoyando una guerra "heroica" contra Irán [EN]

El éxito es incierto, pero los israelíes siguen apoyando una guerra "heroica" contra Irán [EN]  

Gran parte de la sociedad israelí ha apoyado la guerra con Irán de manera similar al respaldo dado a la guerra genocida en Gaza tras el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel.

| etiquetas: israel , guerra , irán , apoyos masivos , genocidio
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
vicus. #6 vicus.
#4 A los que ahora os preocupan los homosexuales, antes los encerrabais en correccionales y cárceles franquistas por maricones. Hipocresía se le llama.
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Findeton #10 Findeton
#6 No sé de qué hablas, yo nací una década después de la muerte del dictador fascista Franco. SIn embargo la izquierda sí reivindica al Che Guevara que sí encarceló y mató a homosexuales.
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Spirito #14 Spirito
#10 Pues sueltas mucha caspa rancia.
1 K 21
vicus. #1 vicus.
Por lo que...ni una lágrima por esta gentuza.
5 K 85
Findeton #4 Findeton
#1 Ni una lágrima por los ayatolás que ahorcan a homosexuales.
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Spirito #13 Spirito
#4 La pena de muerte estaba prohibida en Irán y mucho menos para ahorcar gays.

Se ve que para tí mentir es tu modo de vida.
1 K 21
Spirito #16 Spirito
#15 Hasta donde se sabe, eso es falso.
1 K -1
Findeton #17 Findeton
#16 No seas homófobo:

Es así como luego de seis años detenidos, dos hombres homosexuales, Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, “acusados de sodomía” fueron condenados a muerte y ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh, a unos 500 kilómetros de la capital, Teherán.
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Spirito #18 Spirito
#17 Yo creo que no has dicho una verdad en los últimos cinco años. xD
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Findeton #19 Findeton
#18 Dice el putinejo.
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Spirito #12 Spirito
#1 No, por desgracia, ni una lágrima.

Cerca del 80% estaban de acuerdo con el genocidio.

Ahora hay menos apoyo porque están viendo que los iraníes les están metiendo caña.
1 K 28
kinz000 #7 kinz000
A ver si hay suerte y desaparece ese engendro racista y genocida.
2 K 50
wachington #9 wachington
El éxito no es incierto, ya no puede haber éxito.
Los israelíes están viviendo los peores momentos desde la creación del estado y esto irá a peor.

Sorprende el titular viniendo de Al-Jazeera
1 K 31
azathothruna #11 azathothruna
#9 No tanto.
Estan mas cerca de la accion.
Y ademas, quien dice que no hay zionistas en Qatar, EAU, Oman y demas?
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azathothruna #8 azathothruna
Sigo apoyando medidas babilonicas/romanas
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#2 Barriales
Putos perturbados.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Puta escoria judía
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Findeton #5 Findeton
#3 @eirene esto suena a incitación al odio. Aparte que en Israel hay personas de todos los credos.
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menéame