·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9322
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5285
clics
¡Disparados...!
6220
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4461
clics
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
4806
clics
Ganamos a ChatControl!
más votadas
501
El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y critica a EEUU por los conflictos globales [ENG]
480
Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra
489
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
378
La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas
588
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
33
clics
El éxito es incierto, pero los israelíes siguen apoyando una guerra "heroica" contra Irán [EN]
Gran parte de la sociedad israelí ha apoyado la guerra con Irán de manera similar al respaldo dado a la guerra genocida en Gaza tras el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel.
|
etiquetas
:
israel
,
guerra
,
irán
,
apoyos masivos
,
genocidio
11
2
0
K
166
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
166
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
vicus.
#4
A los que ahora os preocupan los homosexuales, antes los encerrabais en correccionales y cárceles franquistas por maricones. Hipocresía se le llama.
5
K
91
#10
Findeton
#6
No sé de qué hablas, yo nací una década después de la muerte del dictador fascista Franco. SIn embargo la izquierda sí reivindica al Che Guevara que sí encarceló y mató a homosexuales.
0
K
10
#14
Spirito
#10
Pues sueltas mucha caspa rancia.
1
K
21
#1
vicus.
Por lo que...ni una lágrima por esta gentuza.
5
K
85
#4
Findeton
#1
Ni una lágrima por los ayatolás que ahorcan a homosexuales.
0
K
10
#13
Spirito
#4
La pena de muerte estaba prohibida en Irán y mucho menos para ahorcar gays.
Se ve que para tí mentir es tu modo de vida.
1
K
21
#15
Findeton
#13
Mientes
www.caribeafirmativo.lgbt/alarma-internacional-ante-violacion-de-derec
0
K
10
#16
Spirito
#15
Hasta donde se sabe, eso es falso.
1
K
-1
#17
Findeton
#16
No seas homófobo:
Es así como luego de seis años detenidos, dos hombres homosexuales, Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, “acusados de sodomía” fueron condenados a muerte y ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh, a unos 500 kilómetros de la capital, Teherán.
0
K
10
#18
Spirito
#17
Yo creo que no has dicho una verdad en los últimos cinco años.
0
K
9
#19
Findeton
#18
Dice el putinejo.
0
K
10
#12
Spirito
#1
No, por desgracia, ni una lágrima.
Cerca del 80% estaban de acuerdo con el genocidio.
Ahora hay menos apoyo porque están viendo que los iraníes les están metiendo caña.
1
K
28
#7
kinz000
A ver si hay suerte y desaparece ese engendro racista y genocida.
2
K
50
#9
wachington
El éxito no es incierto, ya no puede haber éxito.
Los israelíes están viviendo los peores momentos desde la creación del estado y esto irá a peor.
Sorprende el titular viniendo de Al-Jazeera
1
K
31
#11
azathothruna
#9
No tanto.
Estan mas cerca de la accion.
Y ademas, quien dice que no hay zionistas en Qatar, EAU, Oman y demas?
0
K
20
#8
azathothruna
Sigo apoyando medidas babilonicas/romanas
0
K
20
#2
Barriales
Putos perturbados.
1
K
19
#3
elgranpilaf
Puta escoria judía
0
K
11
#5
Findeton
#3
@eirene
esto suena a incitación al odio. Aparte que en Israel hay personas de todos los credos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Se ve que para tí mentir es tu modo de vida.
www.caribeafirmativo.lgbt/alarma-internacional-ante-violacion-de-derec
Es así como luego de seis años detenidos, dos hombres homosexuales, Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, “acusados de sodomía” fueron condenados a muerte y ahorcados en una prisión en la ciudad noroccidental de Maragheh, a unos 500 kilómetros de la capital, Teherán.
Cerca del 80% estaban de acuerdo con el genocidio.
Ahora hay menos apoyo porque están viendo que los iraníes les están metiendo caña.
Los israelíes están viviendo los peores momentos desde la creación del estado y esto irá a peor.
Sorprende el titular viniendo de Al-Jazeera
Estan mas cerca de la accion.
Y ademas, quien dice que no hay zionistas en Qatar, EAU, Oman y demas?