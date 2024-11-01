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El propietario de «The Telegraph» y «Politico» afirma que los periodistas deben apoyar a Israel o dimitir (inglés)

El propietario de «The Telegraph» y «Politico» afirma que los periodistas deben apoyar a Israel o dimitir (inglés)

Mathias Dopfner ha sido acusado por los periodistas de injerencia editorial debido a sus políticas a favor de Israel. El propietario de The Telegraph y Politico ha afirmado que los periodistas de estos medios deben apoyar a Israel o dimitir, lo que ha suscitado acusaciones de que la independencia de la redacción se ve amenazada. Las tensiones dentro de Politico quedaron al descubierto esta semana después de que el director ejecutivo de Axel Springer, Mathias Dopfner, comunicara a la plantilla que el apoyo a Israel constituye un valor...

| etiquetas: the telegraph , politico.com , sionismo , mathias dopfner , israel
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
JackNorte #1 JackNorte
Es lo que tiene esa clase de periodismo , sirve a su dueño y el que no entienda que son sicarios pues ahora ya lo sabe.
5 K 74
#13 Eukherio
#1 Es que tampoco se puede considerar periodismo, como mucho "periodismo" deportivo. Si no cubres un conflicto sino que solo das la versión del agresor no estás aportando nada, solo repitiendo eslóganes.
2 K 22
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 el anglo-sionismo se cae a pedazos.
1 K 32
#7 carraxe
#6 joder, ojalá fuese cierto eso que dices, pero la verdad es que parece que llevan 80 años sin inmutarse
0 K 8
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Luego miras el informe anual de Reporteros sin Fronteras y UK está muy por encima de España en libertad de prensa.

Alguien miente, posiblemente los reporteros.
3 K 28
#5 carraxe
#4 yo entiendo que ambas premisas pueden ser ciertas
1 K 18
ehizabai #8 ehizabai
#4 El Reino Unido aun no ha cerrado periódicos en base a informes policiales falsos, ni ha torturado a sus juntas directivas.
España sí.
Que se os olvida.
1 K 30
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#8 Detienen mucha gente por posts en redes sociales, la persecucion ideologica alli es mayor que durante el macartismo en USA
0 K 10
ehizabai #10 ehizabai
#9 Vivo en el pueblo de Blas de Lezo. No es mi papel defender a Reino Unido.
Sí lo es recordar los asuntillos y problemillas que tiene España con la libertad de prensa.
0 K 10
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#8 El ranking es anual.
0 K 12
ehizabai #12 ehizabai *
#11 Por muy anual que sea imagino que los antecedentes se tendrán en cuenta.
Cuatro radios y dos periódicos cerrados bajo premisas falsas, dos revistas mensuales, todos pertenecientes a una minoría étnica...
Todo quedó en nada, ningún juez ni cargo policial juzgado por ello.
Como para alardear de libertad de prensa está España.
0 K 10
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Y así, pasito a pasito, el sionismo se hará dueño del relato.
1 K 22
Skiner #2 Skiner *
#0 Con mis huevos morenos firmado el dueño. :troll:
1 K 21

menéame