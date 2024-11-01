El propietario de «The Telegraph» y «Politico» afirma que los periodistas deben apoyar a Israel o dimitir (inglés)

Mathias Dopfner ha sido acusado por los periodistas de injerencia editorial debido a sus políticas a favor de Israel. El propietario de The Telegraph y Politico ha afirmado que los periodistas de estos medios deben apoyar a Israel o dimitir, lo que ha suscitado acusaciones de que la independencia de la redacción se ve amenazada. Las tensiones dentro de Politico quedaron al descubierto esta semana después de que el director ejecutivo de Axel Springer, Mathias Dopfner, comunicara a la plantilla que el apoyo a Israel constituye un valor...
| etiquetas: the telegraph , politico.com , sionismo , mathias dopfner , israel
Alguien miente, posiblemente los reporteros.
España sí.
Que se os olvida.
Sí lo es recordar los asuntillos y problemillas que tiene España con la libertad de prensa.
Cuatro radios y dos periódicos cerrados bajo premisas falsas, dos revistas mensuales, todos pertenecientes a una minoría étnica...
Todo quedó en nada, ningún juez ni cargo policial juzgado por ello.
Como para alardear de libertad de prensa está España.