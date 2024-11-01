El propietario de «The Telegraph» y «Politico» afirma que los periodistas deben apoyar a Israel o dimitir (inglés)

Mathias Dopfner ha sido acusado por los periodistas de injerencia editorial debido a sus políticas a favor de Israel. El propietario de The Telegraph y Politico ha afirmado que los periodistas de estos medios deben apoyar a Israel o dimitir, lo que ha suscitado acusaciones de que la independencia de la redacción se ve amenazada. Las tensiones dentro de Politico quedaron al descubierto esta semana después de que el director ejecutivo de Axel Springer, Mathias Dopfner, comunicara a la plantilla que el apoyo a Israel constituye un valor...