Un estudio revela que el cambio de hora contribuye a miles de infartos cerebrales y defiende dejar fijo el horario de invierno

Un equipo de la Universidad de Stanford concluye que cambiar la hora dos veces al año es “la peor decisión” para la salud de la población y revertirlo evitaría miles de accidentes cerebrovasculares y ayudaría a rebajar la obesidad en EEUU

sleep_timer #1 sleep_timer
Mejor que dejen fijo el horario de Verano, que hay una hora mas de luz cuando sales de la PUTA OFICINA DE MIERDA.
PeterDry #3 PeterDry
#1 Pues porque te levantas a las 4 de la mañana hora solar para ir a trabajar cuando el reloj pone las 6.
sleep_timer #5 sleep_timer
#3 A mi eso me da igual.
Lo que me jode es estar encerrado en una oficina CON LAS LUCES ENCENDIDAS TODO EL PUTO DIA, siendo de día en la calle y que a la hora de salir se haga de noche cagando leches.
PeterDry #6 PeterDry
#5 No es igual, millones de años programados para dormir de noche y vivir de día , sin luz eléctrica. Los ritmos circadianos son importantes también.
Ovlak #8 Ovlak
#6 Los ritmos circadianos no es que sean importantes, sino absolutamente fundamentales para esta decisión. Así que el horario de invierno es el más sensato de tener que dejar uno fijo todo el año, por ser más cercano al solar.
sleep_timer #7 sleep_timer
#6 Que si, que lo que tu digas, que prefieres que tu tiempo libre sea totalmente de noche, nosferatu.
PeterDry #9 PeterDry
#7 El problema es tu trabajo de mierda , no el horario conforme al Sol y además teniendo en cuenta que en España ya tenemos además un desfase horario por usar la hora de Berlín y no la de Portugal.
sleep_timer #11 sleep_timer
#9 Mi trabajo de mierda no, el trabajo de mierda de millones de españoles.
PeterDry #14 PeterDry *
#11 Bueno, pues eso, seguirá siendo de mierda pero mejor que sea acompasado con la luz solar.
Esto no es nada personal, solo quiero que entiendas que lo saludable es dormir de noche y vivir de día.
#2 fingulod
¿Y por qué no el de verano? Mejor tener luz estando despierto que dormido
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Dejad el que os salga que los cojones, pero acabad con el puto cambio de hora de una vez.
#12 muerola
#4 en absoluto, si no se cambia el horario habría que cambiar todo los demás, los horarios de los colegios, del trabajo, del comercio etc
#10 ombresaco
- A partir de mañana, en lugar de entrar a las 8, empezamos a las 7
- Uy qué pereza!
- Pues cambiamos la hora
#13 muerola
La obesidad la rebajarán cuando dejen de comer mierda
