Un estudio revela que el cambio de hora contribuye a miles de infartos cerebrales y defiende dejar fijo el horario de invierno

Un equipo de la Universidad de Stanford concluye que cambiar la hora dos veces al año es “la peor decisión” para la salud de la población y revertirlo evitaría miles de accidentes cerebrovasculares y ayudaría a rebajar la obesidad en EEUU
Lo que me jode es estar encerrado en una oficina CON LAS LUCES ENCENDIDAS TODO EL PUTO DIA, siendo de día en la calle y que a la hora de salir se haga de noche cagando leches.
Esto no es nada personal, solo quiero que entiendas que lo saludable es dormir de noche y vivir de día.
- Uy qué pereza!
- Pues cambiamos la hora