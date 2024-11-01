edición general
"¿Esto es un periódico o el 'Hola'?": el tremebundo peloteo de la prensa a Ayuso no para ni en Navidad

La Razón ha vuelto a tirar de la palabra "perfecto" y ha titulado así un panegírico sobre su atuendo para visitar el Belén Viviente de Buitrago de Lozoya. También hablan de "un aire francés de lo más fashionista".

Torrezzno #2 Torrezzno
Publico quejándose de lameculismo  media
9 K 73
#9 NoMeVeas
#2 ah? Y la referencia para esa afirmación?
4 K 74
Torrezzno #16 Torrezzno
#9 ya te han respondido. Pero vamos que no hace falta mas que ver la portada de Meneame a diario.....


Y ver quien es Angélica Rubio....
1 K 32
#7 Martillo_de_Herejes
Publico, que se ha hecho famoso por succionar el cipote de Sánchez de tal manera que ha estado a punto en más de una ocasión de perder un huevo, criticando que otros diarios hagan lo mismo con Ayuso... Hay que reírse, joder.
3 K 40
#1 Mosquitón
Estamos en fechas de renovar los contratos de publicidad, que no os enteráis.
2 K 37
SeñorPresunciones #18 SeñorPresunciones
Recuerda bastante al NODO.
1 K 23
#11 NoMeVeas
#8 ah pues si, jajaajjaja que soplapollez de publico
0 K 8
#20 dclunedo
Ya se echaba de menos Ayusame y los panfletilos sacando a la Presi en un día en el que no hay nada que decir del PSOE :troll:
1 K 19
Milmariposas #3 Milmariposas
Da igual lo que se ponga, como si quiere ir en pelotas. En las próximas elecciones, arrasa en votos. :wall:
0 K 12
BlackDog #5 BlackDog
#3 No digas esas cosas que me pongo palote <:(
1 K 18
Milmariposas #6 Milmariposas
#5 Ya pasó, ya pasó! :hug:
1 K 32
Spirito #12 Spirito
#3 A ver, si se pone en pelotas hasta la voto yo. xD
1 K 20
Ratef #4 Ratef *
Muy interesante lo de "la prensa". Si decimos Atresmedia queda menos misterioso pero nos quedamos sin titular. Es un medio privado parcial, pueden decir lo que les venga en gana para sus intereses.
0 K 10
#10 NoMeVeas
#4 Los medios de comunicación deben ser neutrales, sino lo son, deben ser cerrados ipso facto por estafa y complot contra la seguridad y el futuro de la nación.
1 K 20
#13 Martillo_de_Herejes
#10 No. No tienen por qué ser neutrales.. ¿por qué deberían serlo? Aunque quizás lo que quieras decir es que hace falta un Instituto Estatal de Comunicaciones... algo como el Ministerio de Información de Franco.
0 K 7
Ratef #14 Ratef
#10 El sesgo editorial según quién pague el medio parece imposible de sortear. Pero lo que estamos sufriendo ahora es ya propaganda malintencionada en la mayor parte de los medios y no parece que haya restricciones.
0 K 10
ChatGPT #17 ChatGPT *
#10 y la neutralidad la mide Multivac …

Un medio lo que tiene que hacer es no mentir, por lo demás como su le lame el coño a ayuso onlemcomemlos huevos por detrás a Pablo Iglesias.
0 K 11
#19 Tecar
Tras:
"Los periodistas de Dios que indican el juez quién es o no inocente"
Presentamos:
"Los periodistas que lamen la mano del amo"
:troll:
0 K 7

