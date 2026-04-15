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España necesita trabajadores de la construcción: faltan 700.000 albañiles y pagan sueldos de hasta 28.000 € al año
El sector de la construcción en España atraviesa una paradoja difícil de ignorar: nunca ha habido tantos trabajadores afiliados y, sin embargo, nunca han faltado tantos.
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#1
fofito
28 queeeee!!
No me extraña que no encuentren gente dispuesta .
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#2
Chinchorro
Pay them more.
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