edición general
1 meneos
9 clics

España necesita trabajadores de la construcción: faltan 700.000 albañiles y pagan sueldos de hasta 28.000 € al año

El sector de la construcción en España atraviesa una paradoja difícil de ignorar: nunca ha habido tantos trabajadores afiliados y, sin embargo, nunca han faltado tantos.

| etiquetas: españa , albañilería , construccion , escasez
1 0 0 K 18 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 18 actualidad
fofito #1 fofito
28 queeeee!!

No me extraña que no encuentren gente dispuesta .
0 K 14
Chinchorro #2 Chinchorro
Pay them more.
0 K 12

menéame