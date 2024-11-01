España aprueba un contrato de 3.120 millones de euros para la adquisición de 45 aviones de entrenamiento Hurjet turcos [ING]

El gobierno español aprobó el miércoles un contrato de 3.120 millones de euros (3.600 millones de dólares) con Turkish Aerospace Industries (TAI) para la adquisición de 45 aviones de entrenamiento y ataque ligero Hurjet, lo que supone una importante modernización de las capacidades de formación de pilotos del Ejército del Aire español. El Consejo de Ministros aprobó formalmente el contrato del Sistema Integrado de Formación - España (ITS-C) en su reunión semanal del 28 de octubre.