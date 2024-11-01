Escándalo en el principal centro español de investigación del cáncer: robo de 25 millones en 18 años

Un alto directivo del CNIO ha presentado una denuncia por malversación de fondos públicos.Nuevo escándalo en el principal centro español de investigación del cáncer, por el presunto robo de 25 millones de euros en 18 años.
Lo mismo que el escándalo de sanidad andaluza es obra del PPSOE: www.meneame.net/m/actualidad/indignante-politizacion-sanidad-publica-a "Corría el año 2016 y el PSOE,… » ver todo el comentario
La realidad es que una buena parte del trabajo de los Investigadores Principales (IP), de los jefes de estudios y demás, es por ejemplo mirar cómo hackear el sistema para poder comprar la máquina X de la compañía Y perdiendo el mínimo tiempo posible.
Nadie se mete en Podemos ni en Bildu a robar pq le van a crujir a la minima, para eso tienes al PP y al PSOE o al PNV o a Junts o a Vox.
