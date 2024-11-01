edición general
Escándalo en el principal centro español de investigación del cáncer: robo de 25 millones en 18 años

Un alto directivo del CNIO ha presentado una denuncia por malversación de fondos públicos.Nuevo escándalo en el principal centro español de investigación del cáncer, por el presunto robo de 25 millones de euros en 18 años.

27 comentarios
#2 Vamohacalmano
Robar dinero público es de HJDLGP, pero robar dinero público destinado a la lucha contra el cáncer ya es hacerle competencia a Satán.
#8 tierramar *
Como siempre el escándalo es del PPSOE: la directora científica del CNIO Maria Blasco, fue cesada de su cargo en enero del 2025, que ocupaba desde junio de 2011. Sus actividades corruptas (cobro de sobresuledos, compra de arte con los fondos del centro); se han desarrollado con gobiernos del PP y del PSOE.
Lo mismo que el escándalo de sanidad andaluza es obra del PPSOE: www.meneame.net/m/actualidad/indignante-politizacion-sanidad-publica-a "Corría el año 2016 y el PSOE,…   » ver todo el comentario
Raziel_2 #14 Raziel_2
#8 No podía ser de otra forma cuando el saqueo es continuo durante varias legislaturas.
Torrezzno #16 Torrezzno
#14 efectivamente. Tanto PSOE como el PP deberian estar ilegalizados
Raziel_2 #17 Raziel_2
#16 No son los únicos, pero supongo que a nivel nacional, si.
DrEvil #19 DrEvil *
Habría que ver los casos. La realidad es que la burocracia en la investigación está hecha por gente que no ha investigado en su vida. Si se siguiesen todos los protocolos a rajatabla no se podría investigar.

La realidad es que una buena parte del trabajo de los Investigadores Principales (IP), de los jefes de estudios y demás, es por ejemplo mirar cómo hackear el sistema para poder comprar la máquina X de la compañía Y perdiendo el mínimo tiempo posible.

Las normas dicen que hay que hacer un…   » ver todo el comentario
#24 Drevalth
#19 uy, si a mí eso me lo hace hasta la G.C.
Toronado #26 Toronado
#19 gracias por la explicación, la realidad siempre es más compleja de lo que parece.
#15 Sobraoyjeta
#5 sí, cuando ha habido gobierno central de ERC, Junts y PNV la cosa ha ido fatal fatal.
Andreham #21 Andreham
#20 Sí, me suena justo eso.

Que hacía un montón de "hilos" de esos que se pusieron de moda explicando cositas.
#25 mninm
#21 Por ahí sigue. Ahora se dedica a ver cómo proliferan los observatorios públicos para cualquier chorrada.
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Espero que se detecten más casos como este presunto fraude con el uso de una IA que rastree todos los contratos y detecte patrones de irregularidades)
(A que no sabéis si lo digo en serio o de coña?)
Andreham #18 Andreham
#1 Hace unos años hubo un chico por twitter que hizo justo esto.

No he vuelto a oír hablar de él o sus hallazgos.
#20 meneandotela
#18 el que tenía un buscador de contratos públicos y todo eso?
Ransa #22 Ransa
#18 lo sacó Calero en su canal hace poco
#11 j-light
#5 La política española conocida está podrida
#12 Sobraoyjeta
Madri sinónimo de ciencia puntera, tecnología y buena gestión. Y todos los claqueros provincianos aplaudiendo con las orejas
#3 VFR *
Todos los caminos llevan al PSOE
Glidingdemon #4 Glidingdemon
#3 No voy a defender al PSOE pero en 18 años, todos los caminos señalan al PSOE y al PP. Aunque no te guste, la realidad es muy tozuda.
#5 VFR *
#4 y a junts, erc,pnv y cualquiera que haya gobernado
MJDeLarra #27 MJDeLarra
#5 ERC es conocida por sus ceromil casos de corrupción...
ostiayajoder #23 ostiayajoder
#4 Todos los caminos llevan a quienes han tenido poder y no han tenido a la policia encima todo el dia, como Podemos o Bildu.

Nadie se mete en Podemos ni en Bildu a robar pq le van a crujir a la minima, para eso tienes al PP y al PSOE o al PNV o a Junts o a Vox.
#7 La_fruta_de_ayuso
#3 todos los caminos llegan a palmero fanático del pp
#10 Marisadoro
#3 .. . la institución se nutre básicamente de una subvención de los presupuestos generales del Estado que está congelada desde hace veinte años.
www.elnacional.cat/es/salud/crisis-principal-centro-espanol-investigac
OCLuis #13 OCLuis
#3 No hables muy fuerte que la mayoría de las veces que se ha tirado de ese hilo se ha terminado encontrado a alguien del PP... Hasta Ayuso denunció algo del PSOE en la asamblea de Madrid y con el tiempo se descubrió que ellos estaban en el mismo ajo o que había hecho negocios con el mismo tipo corrupto.

El psoe se pude ver machado por la corrupción, pero no se le puede negar que en cuanto se conoce algún caso la primera reacción es echarlo del partido. El PP es pura corrupción, surge de ella,…   » ver todo el comentario
