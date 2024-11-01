edición general
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años

La querella, presentada el 27 de junio de 2025, revela un «torrente de microcorrupción» mediante adjudicaciones irregulares que beneficiaron principalmente a tres empresas con vínculos personales

k3ym4n
La famosa picaresca española que no nos deja levantar la cabeza . Espero que vean rejas
1
Malinke
Al final María Blasco, ¿era buena o mala? Porque se habló de ella por no me acuerdo qué.
0
Sigo_intentandolo
Vaya, vaya, vaya... resulta que lo que había era corrupción... y lo que era conocido por todos ahora por fin es publico.

En fin, devolverán cero euros y veremos si les cae algo más que un tirón de orejas.
0

