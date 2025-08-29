¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo

Últimamente leo mucho por twitter a ciertos profesores universitarios (catedráticos de Derecho incluidos) que, de forma casi monotemática, se dedican a denunciar la destrucción del Estado de Derecho por parte de Pedro Sánchez y sus viles socios. E inevitablemente me recuerdan a la escena del vídeo que tenéis arriba.

El discurso de estos doctos e imparciales prohombres parte de dos premisas: 1) hasta la llegada de Sánchez (algunos dicen que hasta la de Zapatero) España era una democracia ejemplar, con estricta separación de poderes y excelente funcionamiento de las instituciones; 2) tras el aciago triunfo electoral de Sánchez (o de Zapatero) la corrupción invadió todas las instancias del Estado, los tribunales quedaron dominados por malvados jueces a sueldo del PSOE, el interés general se sacrificó en aras de los intereses partidistas socialcomunistas-independentistas y nos convertimos en una monarquía (menos mal que, al menos, no es una república) bolivariana.

Curiosamente, cuando entre tweet y tweet salta algún caso de corrupción vinculado al PP, incluso de la extraordinaria magnitud del Caso Montoro, nuestros profesores tuiteros guardan absoluto silencio, pese a que suelen escribir continuamente que ellos no son de ningún partido y sólo están comprometidos con el Estado de Derecho (alguno incluso afirma ser socialdemócrata). Excusatio non petita, accusatio manifesta.

Pero el principal reproche que debo hacerles se centra en la premisa central de su discurso. Porque hay que tener una cara más dura que el pedernal para afirmar que, antes de Zapatero o Sánchez, España era un verdadero Estado social y democrático de Derecho, inspirado por los nobles principios que dieron lugar a los pactos de la Transición. No, señores míos. La infamia ética de las principales figuras de la Transición (Pujol, González, Campechano...) y la corrupción política que les pervertía hasta el tuétano, es un reflejo de lo que dicho pacto representó: la asunción de una democracia meramente formal que permitiese a sus nuevos padrecitos y a las viejas vacas sagradas de la dictadura seguir robando, secuestrando las instituciones, tratando al pueblo español como eterno menor de edad y limitando al máximo los derechos políticos y sociales de la ciudadanía mientras se mantenían los privilegios de banqueros, terratenientes y grandes fortunas. Todo ello, por supuesto, pagando el pertinente peaje a los nuevos capataces del Estado (tres per cent, Filesa, caso Bárcenas...).

¿Debo recordarles las maravillas del felipismo? ¿A los mercenarios que secuestraban, torturaban y asesinaban financiados con fondos públicos (siendo para colmo la mayoría de sus víctimas ajenas a ETA, pues aparte de asesinos eran chapuceros)? ¿A los altos cargos de Interior aprovechando el entramado de los GAL para robar fondos reservados y hacerse millonarios? ¿A Roldán? ¿A Filesa y el escándalo de financiación ilegal del PSOE? ¿Tienen la desfachatez de decir que el PSOE de entonces era menos abyecto que el actual?

¿Y Aznar? ¿Qué me dicen de la interminable retahíla de ministros aznaristas (Matas, Rato, Zaplana, Montoro...) imputados y condenados por corrupción? ¿Qué me dicen de la Gurtel? ¿Qué me dicen de la Caja B, de Bárcenas cobrando mordidas a cambio de que los correspondientes ministerios peperos regasen con contratas a las mismas empresas que luego hicieron negocios con Ábalos y Santos Cerdán? ¿Qué me dicen de la implicación central de España en la guerra de Irak que ha causado cientos de miles de muertos y un crecimiento exponencial del terrorismo en la región, todo con el exclusivo fin de que Aznar hiciese amigos en el lobby neocon norteamericano y él y su familia pudiesen forrarse cuando dejase el gobierno?

¿Qué me dicen de Rajoy, bajo cuyo mandato Montoro se forró regalando leyes fiscales a medida que bajasen los impuestos a las grandes empresas que pagaban el "servicio" a su despacho de fiscalistas? ¿Qué me dicen del ministro Fernández Díaz usando a la policía para allanar domicilios y destruir pruebas que incriminaban al PP en el Caso Bárcenas, o para inventar pruebas falsas contra rivales políticos?

Y sobre la independencia judicial ¿Qué me dicen del Tribunal Supremo amparando obscenamente a los bancos frente a los consumidores hipotecarios, dictando sentencias que denegaban la devolución del grueso de las cantidades indebidamente pagadas por las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios? ¿Qué me dicen de la vergüenza de que el TJUE desautorizase todas y cada una de esas sentencias, de que los consumidores españoles, desahuciados muchas veces por tener que pagar intereses indebidos tras ser estafados por los bancos, tuviesen que ir a Europa para conseguir justicia? ¿Qué me dicen de las vergonzosas sentencias del Supremo o el Constitucional avalando penas de cárcel para quien quemase una foto de Campechano o de su hijo, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarase que constituía una violación de los derechos humanos encarcelar a alguien por injurias al rey?

¿Qué me dicen de Pujol robando como si no hubiera un mañana y amenazando con tirar de la manta cuando le pillaron, mientras afirmaba que todo el mundo tenía cosas que ocultar? ¿Y de su amigo Campechano cobrando comisiones ilegales, putañeando compulsivamente, defraudando a Hacienda y usando los fondos reservados para tapar la boca de sus amantes? ¿Qué me dicen del bochornoso y unánime silencio mediático que durante años tapó las fechorías de Campechano? ¿Qué me dicen de la medieval interpretación de la inviolabilidad del rey que hizo el Tribunal Supremo, según la cual no puede ser juzgado por ningún delito cometido durante su reinado, aunque sea totalmente ajeno a sus funciones e implique, por ejemplo, violar a una mujer o asesinar a un niño?

No, señores míos. A ustedes les importa un carajo el Estado de Derecho. Lo único que les duele es que los indepes o los partidos a la izquierda del PSOE tengan influencia política. Su modelo ideal es el turnismo donde derecha y centro-derecha se reparten el gobierno. Y roban, y reciben mordidas a cambio de contratas, y legislan para los poderosos, y restringen los derechos laborales, e inundan de privilegios fiscales a los ya privilegiados, y llenan los tribunales de sus jueces amigos (todos ellos al servicio de las élites económicas), y reducen la democracia a una suma de dictaduras concatenadas donde la influencia política del ciudadano se circunscribe a votar una vez cada cuatro años. A ustedes les encanta, como siempre recuerdan, la Transición, con el cordón umbilical que la une al franquismo, y que se ejemplifica en tics (tanto del PP como del PSOE) como el de llamar "delirios comunistas" a reivindicaciones sociales o de participación popular que nuestros vecinos del norte llevan lustros disfrutando. Igual que Franco amenazaba con el apocalipsis que asolaría España si se permitían elecciones democráticas...mientras todos nuestros vecinos llevaban décadas celebrándolas.

Pero para que este país sea una verdadera democracia, un Estado social donde la ciudadanía protagonice realmente la política, necesitamos la antítesis de lo que ustedes, paniaguados del PP, representan. Necesitamos ilustración, reparto de la riqueza, derechos laborales, vías de democracia participativa. Necesitamos superar el desprecio a la ciudadanía y los sucios pactos con las élites franquistas, sobre todo las económicas, que corrompieron aquello. Necesitamos un país donde una ciudadanía formada, informada y con herramientas jurídicas para ejercer todos sus derechos humanos y ser protagonista de la política, constituya la piedra angular del sistema. Necesitamos republicanismo para derrotar su hipócrita oscurantismo.