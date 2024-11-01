·
10553
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8013
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
4468
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
9025
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4969
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
más votadas
453
Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”
423
Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: “Información contrastada con la Complutense”
352
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
324
El juez Peinado amenaza a elDiario.es con una querella y exige 50.000 euros por una entrevista a Óscar Puente
469
¿Cometen más delitos los miembros del PP que el resto de la ciudadanía?
26
meneos
126
clics
Encuesta Com. Valenciana (GAD3 28oct): el PP seguiría gobernando
Sondeo de GAD3 para elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana muestra una victoria del PP, que podría gobernar con Vox.
|
etiquetas
:
encuesta
,
comunidad valenciana
,
pp
,
gobierno
21
5
3
K
67
actualidad
50 comentarios
21
5
3
K
67
actualidad
relacionadas
#2
charly-brown
No sé por qué no me sorprende. Alguien ha dudado que el PP no volvería a gobernar en la Comunidad de Valencia?
Todos los votos de los mosqueados de PP, van casi íntegramente a Vox. Qué hace Vox, apoyar incondicionalmente al PP. Vaya novedad.
Por tanto, todo cambia, pero todo sigue igual. Suena como Catch 22.
11
K
120
#4
sat
#2
Esperemos que muchos de esos mosqueados se avergüencen de votar a esta gentuza y se queden en casa llegado el momento.
1
K
20
#6
angelitoMagno
#2
Bueno, a ver. VOX apoyar incondicionalmente, tampoco. A cambio del apoyo piden quitar dinero para igualdad y medio ambiente y destinarlo a toros, cazadores y curas. Sus buenas condiciones que ponen.
4
K
46
#13
Ludovicio
#6
Ponen como condiciones cosas que el PP puede hacer por iniciativa propia.
1
K
20
#25
angelitoMagno
#13
Si las condiciones de VOX son todas asumibles por el PP, ¿por qué hay adelanto electoral en Extremadura y existen varias comunidades del PP sin presupuestos?
0
K
14
#32
Ludovicio
*
#25
El adelanto electoral se debe a que Vox, el segundo esqueje del PP, ha hecho el trabajo del PP mejor que el propio PP.
Como toda la ultraderecha que está triunfando alrededor del mundo, está dedicándose a vender odio y lo hacen mejor que nadie.
Lo de los presupuestos habría que analizar cada caso pero yo apostaría por postureo para diferenciarse.
¿O es que crees que el PP tiene algún problema con reducir en igualdad y aumentar en toros, cazadores y curas?
1
K
20
#15
concentrado
#2
El PSOE podría hacer un poco de autocrítica y plantearse cómo no son capaces de atraer electorado compitiendo con un tipo que ha gestionado una catástrofe con resultados homicidas. Tienen una candidata que ni atrae como tal ni ejerce de ministra de ciencia. Para hacérselo mirar.
0
K
20
#16
Robus
#2
Bueno... curiosamente los del ABC tenían esperanzas...
www.meneame.net/story/abc-75-valencianos-cree-mazon-debe-dimitir
1
K
21
#17
angelitoMagno
Ah, si, el GAD3 de Michavila
www.youtube.com/watch?v=xZ586ofhRfY
La encuesta de Gad3 ... a Núñez Feijóo le otorgaba entre 11 y 17 escaños más de los obtenidos. A Sánchez, entre 7 y 13 menos, y una caída respecto a 2019. Tras la noche electoral, Gad3 asumía su "desviación" en las estimaciones y su presidente, Narciso Michavila, reconocía que fallaron las previsiones.
www.lasexta.com/elecciones/generales/23j-que-dibujaban-encuestas-mas-a
2
K
47
#41
Skiner
*
#17
Manipulación impresentable de GAD3.
Usan las encuestas para intentar condicionar el voto de la gente de manera indecente.
(encuestas mentira donde no explicas ni a cuantos has preguntado ni donde)
Sólo sacan los quesitos al dictado del amo.
0
K
8
#46
Barney_77
#41
Como el CIS
0
K
13
#49
Skiner
*
#46
el CIS te dice los datos publicamente, te dice la muestra de las personas,el lugar, los tipos de segmentos de personas que han contestado,
Te da completa información.
Otra cosa es que la gente mienta.
Aquí te ponen los quesitos y a correr, obviando la información relevante, por tanto es una mentira flagrante.
Si no sabes ver la diferencia entre una cosa y otra tienes un problema grave.
O eres un personaje malintencionado.
0
K
8
#31
Mark_
#9
más despreciable es votar a los responsables de tantas muertes.
2
K
30
#1
fareway
Espero que la próxima vez mueran no ya 229, que mueran 6000 pero que todos sean sus votantes.
6
K
28
#9
Findeton
#1
Mensaje de odio despreciable.
2
K
5
#36
anamabel
#9
Cierto, me recuerda al "que se jodan" de la diputada Fabra en les Corts Valencianes
0
K
8
#47
desastrecolosal
*
#9
Es lo que tiene el anonimato en la red, que personajes como
#1
se sienten a gusto dando rienda suelta a su psicopatía.
0
K
6
#43
Macnulti_reencarnado
#1
@admin
@imparsifal
de verdad que no entiendo porqué la página está en caída libre.
0
K
7
#12
jdmf
Al PP le queda medio escándalo más para la mayoría absoluta
2
K
27
#27
jonolulu
Yo creo que además del Gran Diluvio necesitan las diez plagas bíblicas para empezar a pensar en cambiar el voto
1
K
21
#38
A.more
#27
rezarian al dios
0
K
9
#11
Findeton
Quizás la oposición debería mirarse a sí misma y analizar por qué no convence.
5
K
17
#18
satanasof
#11
aunque me duela profundamente, tienes razón.
2
K
31
#45
tromperri
#18
goto
#44
0
K
8
#50
Macnulti_reencarnado
#11
la gente, que no sabe votar.
0
K
7
#37
dogday
*
Edit
0
K
10
#23
yende
Merecemos miles de litros sobre nuestras cabezas!
0
K
10
#10
elgranpilaf
Este país no tiene remedio. Por que tengo ya 54 años, si me coge más joven hubiera emigrado ya. Arrepentido estoy de no haberlo hecho en su momento
0
K
10
#35
Ed_Hunter
#10
¿Emigrado a dónde? Porque yo cada vez que me planteo huir, no veo escapatoria, sólo lo mismo o peor, pero con otro idioma.
1
K
16
#40
oceanon3d
*
GAD3 = Génova 13
Una filial del PP tan descarada que da vergüenza ajena....
0
K
9
#42
elsnons
#40
Tezanos aprueba eso.
1
K
14
#21
Skiner
*
#0
Volvemos al mismo cuento de siempre, publicas una encuesta que no especifican ni a cuantas personas a preguntado ni nada.
Pura manipulación.
A mí me daría vergüenza publicar basura como esta.
0
K
8
#29
Shuquel
#21
Eso lo dices por Electomania, yo solo subo la noticia. No es mi intención manipular nada.
0
K
10
#30
Skiner
#29
Filtra las cosas, no publiques basura.
0
K
8
#3
ContracomunistaCaudillo
Los socialistas aquí hicieron mucho daño durante los dos últimos mandatos, junto con Compromís. Tardarán en borrarse las secuelas. Tiene que haber varios Mazones más para que ello pase.
4
K
0
#5
mund4y4
#3
¿Sí? ¿Mataron a más de 229 ciudadanos con su incompetencia manifiesta?
5
K
69
#19
Mikhail
#5
Puedes sumar los 43 del accidente de Metrovalencia de 2006.
1
K
16
#26
ContracomunistaCaudillo
#5
goto
#20
0
K
6
#7
rojelio
#3
Venga, comienza a enumerar esas "secuelas".
1
K
18
#20
ContracomunistaCaudillo
#7
Deuda disparada. Listas de espera sanitarias récord. Reversión fallida del Hospital de Alzira. Impuesto de sucesiones sin eliminar. Imposición lingüística en educación. Retrasos en el plan Edificant. Burocracia urbanística asfixiante. Caso Oltra y menores tutelados. Colocaciones en empresas públicas. Caos de movilidad en Valencia. Suciedad y abandono urbano. Aumento de okupaciones. Falta de impulso industrial. Mala gestión de residuos. Desigualdad territorial.
2
K
19
#24
ContracomunistaCaudillo
#8
goto
#20
0
K
6
#28
pedrobotero
#20
colocaciones en empresas públicas... nos estás vacilando, verdad?
1
K
19
#33
mund4y4
#20
Ajá. Es que me has hablado del caso “Oltra” y me niego a hablar con conspiranoicos y terraplanistas.
Prueba con otro meneante, a ver.
0
K
12
#48
Macnulti_reencarnado
#20
a mí me tocó hacer otra lista parecida ayer. Es como si hablaras con un árbol. Los sectarios es lo que tienen.
0
K
7
#8
pedrobotero
*
#3
me estás diciendo que hicieron mas daño que... yo que se sudársela una riada que mató a 229 personas o que murieran 43 personas en un accidente de metro?. Que maldades hicieron?
@pozz
y
@findeton
podéis ayudarlo a enumerar esos daños
8
K
107
#22
Mikhail
#8
Ser "rojos", ¿te parece poco?
1
K
16
#34
pozz
*
#8
Lo que queda claro, es que las ridiculas campañitas de propaganda en las que estais empeñados no cuelan en la sociedad valenciana. Y pretender culpar a la derecha de lo ocurrido por la Dana, ha hecho mas daño a la izquierda que a la derecha, pero estais tan jodidamente ciegos de odio y fanatismo, que sois incapaces de verlo. En Madrid os pasa algo parecido, con las ridiculas campañitas contra Ayuso que no cuelan lo mas minimo, las mas de 140 causas judiciales por lo del Covid y las…
» ver todo el comentario
1
K
13
#39
pedrobotero
#34
que si pozillo, que si. Mucho ánimo para la siguiente dana
0
K
10
#14
daniMate
#3
por favor. Que estropicios concretos hicieron?
Danos 4 o 5 ejemplo para entenderlo a los que no somos de allí?
1
K
18
#44
tromperri
*
#3
¿están esos males aquí con nosotros ahora?
Veo que os cuesta enumerarlos.
Por qué yo si recuerdo la repugnante campaña de descrédito y lawfare contra Oltra.
También recuerdo el total y asqueroso posicionamiento de los medios valencianos a servicio del PP.
0
K
8
Ver toda la conversación (
50
comentarios)
