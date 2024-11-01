·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8701
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4182
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
4552
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
3992
clics
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
3182
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
más votadas
412
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
362
Un segundo testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20.00 y cambiado de ropa
282
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
287
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día
240
Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
23
clics
ABC: El 75% de los valencianos cree que Mazón debe dimitir
Seis de cada diez consideran que tendría que convocar elecciones autonómicas anticipadas El 61% de los electores populares también son partidarios de que el 'president' renuncie a su cargo
|
etiquetas
:
valencia
,
dana
,
mazon
18
3
0
K
183
politica
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
3
0
K
183
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Dragstat
Pero el día de las elecciones, sus votantes incondicionales van a votar al PP independientemente de quién sea el candidato. Así que realmente no tiene porqué irse y el partido no va a hacer nada al respecto. De hecho ese 25% corresponderá más del 40% de sus votantes.
5
K
65
#9
NPCMeneaMePersigue
#7
Acepto el reto de cambiar esto
1
K
27
#3
duende
"El 61% de los electores populares también son partidarios de que el 'president' renuncie a su cargo".
El PP se ha tirado un tiro en el pie al no "dimitir" al individuo este.
3
K
32
#4
vGeeSiz
Y no solo dimitir, debemos como pueblo pedir responsablidades penales del asunto, que murieron personas!
3
K
31
#12
Robus
Mazón debía permanecer hasta el pasado julio para conseguir noseque paga de retiro, y lo consiguió, y a continuado ampliamente más de un año más tarde, y, además, todavía hay mucha gente que lo apoya.
¿por qué motivo, a excepción de la decencia pero estamos hablando del PP, debería dimitir si nadie puede impedir que siga gobernando?
Además, si pasa suficiente tiempo, la cosa ya se habrá calmado y no digo que volviese a salir elegido (que igual sí) pero como mínimo se lo dejaría muy bien encarrilado a su sucesor en el PP para que fuese él quien las ganase.
Lo dicho, no veo ningún motivo a parte de la decencia o la vergüenza, pero ya sabemos que no tiene ninguna de las dos cosas, para que se planteé elecciones anticipadas.
1
K
31
#1
NPCMeneaMePersigue
Victoria! si esto lo publica ABC es que está muerto Mazón, así como publicaron que había que tirar a Casado y cayó después, esto es lo mismo.
Y no es por la gente, es porque qué empresario va a venir a invertir Valencia con este panorama, si nadie sabe quién va a gobernar, que legislación va a haber...
Hemos generado un problema económico que resuelve el problema político, como llevo diciendo meses
2
K
31
#2
NPCMeneaMePersigue
#1
Igual lo de mover por todo internet los problemas de Valencia para que los inversores lo vean ha funcionado
Gracias por la colaboración a todos, haters incluidos!
Otro éxito histórico más
2
K
36
#10
humono
#2
Ojalá no te equivoques aunque prefiero esperar a las elecciones, esas mismas que no han hecho más que defraudarme viendo una y otra vez como ratones votan a gatos, o ovejas a lobos, o cochinos votando por su matarife, la metáfora que a cada uno le sugiera.
Solo lo entiendo cuando pienso en que la política se ha convertido, hace mucho ya, en una cuestión de pertenencia en vez de una cuestión general. Perteneces, eres, ¿no perteneces?, fuera.
2
K
20
#11
NPCMeneaMePersigue
#10
En Valencia el PP ha estado fuera 8 años del poder..
0
K
20
#5
duende
#1
El ABC se ha posicionado hace ya bastante tiempo pidiendo la dimisión de Mazón, no es una novedad.
0
K
12
#8
NPCMeneaMePersigue
#5
Bueno tanto PSOE como compromis hacen esta lectura de game over, final de mazon...
x.com/JMLladro/status/1982718039649882164
x.com/joanbaldovi/status/1982729446684872747
1
K
23
#13
Enésimo_strike
En Valencia gana el PP aunque pongan una patata con sombrero
0
K
13
#18
Dene
Y el otro 25% que debería ser colgado en la plaza..
peeero como se está viendo en argentina, veremos que pasa en las proximas elecciones
0
K
12
#15
perej
No lo van a quitar de candidato, van a jugar al olvido, como siempre.
Mazón ha demostrado que es un buen presidente pepero: reparte a empresas colegas, cierra servicios públicos, ignora los necesitados si no son de su gente, se lo da todo a los empresarios y es absolutamente amoral. Un buen pepero, ya rodado. ¿Para qué cambiarlo?
0
K
11
#14
ayatolah
Se ve que ya ha secado la teta de repartir contratos a los amigotes.
0
K
10
#6
Olepoint
Para luego, después de 4 años de lavado de cabeza por los medios de "descomunicación" en manos de aquellos que no necesitan trabajar, los trabajadores valencianos vayan en rebaño a votar al PP de nuevo en las urnas, con sus cabecitas bien lavadas, y sus corazoncitos bien llenos de odio hacia otros trabajadores o peor, los débiles y las víctimas de las barbaridades del PP.
0
K
7
#16
mam23
Si ese 75% dijera que van a votar al Psoe como castigo mañana Mazon apareceria muerto en su casa porque accidentalmente se cortó la yugular afeitandose.
0
K
7
#17
Zerjillo
El 75% cree que debían dimitir, pero eso no quiere decir que no vayan a votarlo cuando haya elecciones. ¡Faltaría más!
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El PP se ha tirado un tiro en el pie al no "dimitir" al individuo este.
¿por qué motivo, a excepción de la decencia pero estamos hablando del PP, debería dimitir si nadie puede impedir que siga gobernando?
Además, si pasa suficiente tiempo, la cosa ya se habrá calmado y no digo que volviese a salir elegido (que igual sí) pero como mínimo se lo dejaría muy bien encarrilado a su sucesor en el PP para que fuese él quien las ganase.
Lo dicho, no veo ningún motivo a parte de la decencia o la vergüenza, pero ya sabemos que no tiene ninguna de las dos cosas, para que se planteé elecciones anticipadas.
Y no es por la gente, es porque qué empresario va a venir a invertir Valencia con este panorama, si nadie sabe quién va a gobernar, que legislación va a haber...
Hemos generado un problema económico que resuelve el problema político, como llevo diciendo meses
Gracias por la colaboración a todos, haters incluidos!
Otro éxito histórico más
Solo lo entiendo cuando pienso en que la política se ha convertido, hace mucho ya, en una cuestión de pertenencia en vez de una cuestión general. Perteneces, eres, ¿no perteneces?, fuera.
x.com/JMLladro/status/1982718039649882164
x.com/joanbaldovi/status/1982729446684872747
peeero como se está viendo en argentina, veremos que pasa en las proximas elecciones
Mazón ha demostrado que es un buen presidente pepero: reparte a empresas colegas, cierra servicios públicos, ignora los necesitados si no son de su gente, se lo da todo a los empresarios y es absolutamente amoral. Un buen pepero, ya rodado. ¿Para qué cambiarlo?