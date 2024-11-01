Una empresa, obligada a indemnizar con 12.000 € a una trabajadora que no llegó a contratar: retirar una oferta de empleo firme sale caro

La ruptura unilateral de una oferta de empleo firme, incluso antes de que llegue a firmarse un contrato de trabajo, puede tener consecuencias jurídicas relevantes para la empresa implicada. Así lo ha dejado claro el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJLR), que ha condenado a una mutua colaboradora de la Seguridad Social a indemnizar con 11.876,64 euros a una mujer a la que seleccionó para un puesto de administrativa y cuya incorporación fue cancelada apenas unos días antes de la fecha prevista.