Una empresa, obligada a indemnizar con 12.000 € a una trabajadora que no llegó a contratar: retirar una oferta de empleo firme sale caro

Una empresa, obligada a indemnizar con 12.000 € a una trabajadora que no llegó a contratar: retirar una oferta de empleo firme sale caro

La ruptura unilateral de una oferta de empleo firme, incluso antes de que llegue a firmarse un contrato de trabajo, puede tener consecuencias jurídicas relevantes para la empresa implicada. Así lo ha dejado claro el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJLR), que ha condenado a una mutua colaboradora de la Seguridad Social a indemnizar con 11.876,64 euros a una mujer a la que seleccionó para un puesto de administrativa y cuya incorporación fue cancelada apenas unos días antes de la fecha prevista.

4 comentarios
kastanedowski
Dios, me paso algo parecido, como me hubiera gustado haber leido sobre esta posibilidad

Vamohacalmano
#1 Hay que pedir siempre carta de compromiso con las condiciones pactadas. Es una práctica habitual, no les va a resultar raro, pero nunca te lo van a ofrecer las empresas precisamente por este tipo de cosas.

u_1cualquiera
Hay un comentario que dice que la podrían haber despedido durante el periodo de prueba. Es esto siempre cierto?

elmakina
#2 pues "siempre" ya te digo que no. Hay contratos sin período de prueba.

Y aún habiendo, sería un fraude de ley, el caso sería probarlo, pero lo mismo que si utilizas un contrato indefinido con periodo de prueba como contrato temporal.


