35
meneos
86
clics
Elon Musk ha sido muy crítico con la censura y la cultura de la cancelación. Ahora pide el boicot a Netflix por un personaje trans
El impacto fue inmediato: las acciones de Netflix cayeron un 4,4% en 48 horas
|
etiquetas
:
musk
,
netflix
,
transexual
,
lgbti
,
cancelación
,
censura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
wata
Eso demuestra que la gente es más gilipollas de lo que parece.
12
K
139
#9
TripleXXX
#1
Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano
Friedrich Schiller
3
K
31
#12
ewok
#9
... o Goethe.
ciudadseva.com/texto/contra-la-estupidez/
2
K
39
#13
TripleXXX
#12
Bueno, reconozco que conozco la frase por la novela de Asimov, puedo haberme equivocado en el autor.
1
K
24
#14
ewok
#13
Posiblemente sea de Schiller, pero en varios sitios la atribuyen a Goethe.
es.wikipedia.org/wiki/Los_propios_dioses
de.wiktionary.org/wiki/gegen_Dummheit_kämpfen_Götter_selbst_vergeben
0
K
16
#3
capitan__nemo
*
Porque el unico motivo de la critica a la censura era poder meter los bulos y la mierda nazi de la extrema derecha cual caballo de Troya.
Y es una mision geopolitica.
«Enshitificación»: la nueva doctrina del Imperio estadounidense
legrandcontinent.eu/es/2025/09/24/enshitificacion-la-nueva-doctrina-de
4
K
76
#2
Ratoncolorao
*
Es muy gracioso que aluda al adoctrinamiento de los hijos y que lo diga un tipo al que algunas de sus ex ponen verde porque pasa total de sus hijos incluso en temas monetarios, siendo el más rico del mundo. Hay que joerse con estos malotes de James Bond de chichinabo.
5
K
73
#11
Eukherio
#2
Por lo que sea todavía no he visto a nadie del sector incel protestar contra Las guerreras K-pop, la película más exitosa de Netflix en toda su historia. Fíjate que es una película protagonizada por mujeres, en la que todos los personajes masculinos son o bien malignos, o egoístas o estúpidos. Llevaban años diciendo que no les molaba que las mujeres fuesen más fuertes que los hombres en series y pelis, y que además fuesen retratadas como virtuosas, y con esta fue empezar a salir los astronómicos números de visionados y decidieron "perdonarle la vida". Pero oye, a una serie de dibujos que llevaba ahí tres años y que no había visto ni Dios sí que le hacen boicot.
1
K
28
#15
Cyllanita
#2
sin embargo toda esta cancelación de lo trans es por la obsesión que tiene con su hija y la única forma que tiene de vengarse de ella y hacerle daño.
Pobre niño rico que solo tenía dinero.
1
K
26
#8
RoterHahn
Un fascista fascisteando.
Nada nuevo bajo el sol que un fascista niege esa etiqueta, pero que sus actos le delatan.
2
K
48
#4
AlexGuevara
Qué otra cosa se puede esperar de un fascista?
3
K
42
#7
Fanpiro
Vale, hay un personaje trans ¿Y?
Yo no tengo Netflix ¿Alguien que me pueda decir si es tan mala la serie? ¿Tan grandes son los agujeros de guión? ¿Y las actuaciones?
Aún me acuerdo del capítulo de The Last of Us donde cuentan una historia de amor entre dos hombres... Que se desmarca de la historia del juego (aunq si buscabas veías que había algo) y es un capítulo metido, casi de relleno, pero que queda de puta madre. Ya discutí con otros meneantes de un spinoff sobre estos dos personajes.
2
K
20
#5
JackNorte
Cuando el mundo quiere seguir ocultando parte de la realidad usando herramientas que no permiten a otros. La cancelacion esta bien si la uso yo, si la usan otros para proteger minorias y derechos humanos esta mal.
1
K
16
#6
capitan__nemo
#5
los nazis hay que ocultarlos y no dejar que difundan su mierda. Lo mismo que los yihadistas terroristas y los yihadistas incel.
3
K
48
#10
JackNorte
*
#6
Totalmente de acuerdo. Aunque creo que seria complicado aplicarlo sin embargo si seria actualmente perseguir los delitos que cometan ya que los cometen publicamente. Las multas en este pais funcionan casi mejor que la persecucion de delitos, visto ya plicado a otras materias, Mi primera eleccion seria multar delitos de odio e incrementar la cantidad por reincidencia.
Y destinar esos fondos a subvencionar la defensa de los derechos y la proteccion a esas minorias que atacan.
0
K
12
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
