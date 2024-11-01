edición general
Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido

Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido

Intxaurrondo le ha pedido que se pronuncie sobre una posible visita del primer ministro israelí a Europa. «Sobre Benjamín Netanyahu pesa una orden de detención de la La Corte Penal Internacional (CPI). ¿Netanyahu es bienvenido en Europa?». La alta representante de la UE en Asuntos Exteriores no se ha mojado. «Otros países que han acordado el estatuto de Roma y el Tribunal Penal Internacional deberían también cumplir esas obligaciones que han asumido. Por supuesto, es decisión de cada estado europeo decidir cómo enfocan este aspecto».

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Ya sabemos por qué el fascio patrio OTANero está tan cabreado con esta periodista.
El_Tio_Istvan #12 El_Tio_Istvan
#1 Periodista y Master en filología ÁRABE!!

Intxaurrondo es Hamas! :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:

:troll:
Veelicus #2 Veelicus
Es tremenda la inutilidad y estupidez de la señora Kallas...
Capitan_Centollo #10 Capitan_Centollo
#2 ¿Por qué? Ante los crímenes más graves contra la humanidad, hace honor a su nombre.
mmlv #4 mmlv *
Manda huevos que sea noticia cada vez que un periodista hace su puto trabajo...

Sobre la criminal hipocresía de los dirigentes de la UE no hay mucho más que añadir, se retratan ellos solitos
Aiden_85 #7 Aiden_85
#4 El periodismo actualmente es aquella profesión donde hacer bien el trabajo es noticia :troll:
#9 konde1313
#7 Tal cual, estamos tan poco acostumbrados que cuando lo hacen parecen de otro mundo.
#6 chocoleches *
Siguiendo las pautas del periodismo moderno el titular debería ser : Krallas afirma que Israel debe pagar la reconstrucción palestina.
#3 Suleiman
Es decisión de cada estado.... Aquí cada uno a su puta bola. Europa???? A tomar pol saco.
enriquefriki #8 enriquefriki
Con dos ovarios. Si señora
#11 miraqueereslinda *
#8 ¿valiente? ¿Por decir en la televisión pública lo que que el amo de la televisión pública quiere que diga?

Valiente es jugarte el puesto de trabajo por decir lo que piensas, cuando va en contra de la ideología de quien te contrata. Que es lo que hizo el periodista italiano que fue despedido o lo que ha hecho Elisa Beni también despedida de eldiario.es por no seguir la línea editorial.
ElBeaver #5 ElBeaver *
#_2 mejor un vatnik de meneame sin duda :shit:
