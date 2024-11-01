Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido

Intxaurrondo le ha pedido que se pronuncie sobre una posible visita del primer ministro israelí a Europa. «Sobre Benjamín Netanyahu pesa una orden de detención de la La Corte Penal Internacional (CPI). ¿Netanyahu es bienvenido en Europa?». La alta representante de la UE en Asuntos Exteriores no se ha mojado. «Otros países que han acordado el estatuto de Roma y el Tribunal Penal Internacional deberían también cumplir esas obligaciones que han asumido. Por supuesto, es decisión de cada estado europeo decidir cómo enfocan este aspecto».
Intxaurrondo es Hamas!
Sobre la criminal hipocresía de los dirigentes de la UE no hay mucho más que añadir, se retratan ellos solitos
Valiente es jugarte el puesto de trabajo por decir lo que piensas, cuando va en contra de la ideología de quien te contrata. Que es lo que hizo el periodista italiano que fue despedido o lo que ha hecho Elisa Beni también despedida de eldiario.es por no seguir la línea editorial.