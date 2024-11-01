edición general
Piden explicaciones a Diputación de Cádiz por los 25.000 euros de publicidad concedidos al canal de Vito Quiles

Piden explicaciones a Diputación de Cádiz por los 25.000 euros de publicidad concedidos al canal de Vito Quiles

“El dinero público no puede destinarse a alimentar y sostener a un agitador ultra que fomenta el fascismo, el insulto y la descalificación en nuestras universidades y en el debate público”

wildseven23 #1 wildseven23
Vito Zoppellari Quiles no dirige EDATV, lo hace Javier Negre, hijo del Teniente de Alcalde de Marbella, y al que han pillado diciendo que se hace amigo de los alcaldes para sacarles contratos menores a dedo.

El periodista podría hacer visto eso. Vito Quiles es solamente un mercenario a sueldo de Negre.
