edición general
11 meneos
20 clics
EEUU refuerza su presencia en Oriente Medio e Israel se prepara para un posible ataque conjunto contra Irán

EEUU refuerza su presencia en Oriente Medio e Israel se prepara para un posible ataque conjunto contra Irán

Israel ha elevado el nivel de alerta y está intensificando los preparativos militares ante los indicios de un posible ataque conjunto de Washington y Tel Aviv contra Irán, según han señalado fuentes israelíes a CNN. Mientras tanto, Estados Unidos ha reforzado su presencia en Oriente Medio durante esta jornada al enviar más aviones militares a la región, según se ha podido constatar en la plataforma web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

| etiquetas: irán , israel eeuu , guerra , oriente medio
9 2 0 K 118 actualidad
9 comentarios
9 2 0 K 118 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Es lo único bueno que ha hecho Trump, dejar en evidencia a semejante rata. Dice una cosa por un lado y de tapadillo está haciendo la contraria.
3 K 46
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Que opina la ONU sobre un ataque contra Iran, porque patatas ?

Según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano principal responsable de autorizar el uso de la fuerza militar para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales

Seguro que llenamos a sanciones, y aislamos políticamente a USA e Israel, si inician una guerra ilegal... :roll:
2 K 34
Veelicus #2 Veelicus
#1 La ONU fue destruida por Colin Powell hace ya muchos años
5 K 88
Songji #3 Songji
#1 Yo tengo curiosidad por ver qué dicen del tema Von der Leyen y Callas. Tanto que están dispuestas a poner la carne en el asador y dejar a los europeos en bragas y sin agua caliente, para ayudar a países soberanos agredidos.
4 K 58
#4 MenéameParaLosFascistas
#1 #3 Micrón le decía a Trump que podían hacer grandes cosas en Irán.
2 K 37
suppiluliuma #9 suppiluliuma
Un mensaje de los Zazis de MNM sobre la situación en Irán: :troll:

- Irán está provocando a los EEUU, con su programa nuclear, sus misiles, y sus tratados de colaboración en materia de defensa con Rusia y China.
- EEUU tiene perfecto derecho a defenderse de irán. Al fin y al cabo, Rusia jamás aceptaría la presencia de la OTAN en Ucrania.
- Irán tiene que ceder parte de su territorio a los EEUU, desarmarse, declarar su neutralidad y aceptar el gobierno que EEUU quiera imponerle.
- EEUU…   » ver todo el comentario
0 K 10
#7 daniMate
Ayer la noticia era que las negociaciones iban bien. Hoy que el ataque es inminente....

Esquizofrenia informática sufrimos
0 K 10
Veelicus #8 Veelicus
#7 EEUU esta ganando tiempo para posicionar sus tropas y tratar de pillar a sus enemigos despistados, siempre hacen los mismo, no se si hay alguna fiesta o algo importante en breve en Iran porque seguramente les atacaran ese dia.
0 K 11
#5 Cincocuatrotres
Barcos rusos han cruzado Hormuz.
0 K 8

menéame