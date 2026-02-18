EEUU refuerza su presencia en Oriente Medio e Israel se prepara para un posible ataque conjunto contra Irán

Israel ha elevado el nivel de alerta y está intensificando los preparativos militares ante los indicios de un posible ataque conjunto de Washington y Tel Aviv contra Irán, según han señalado fuentes israelíes a CNN. Mientras tanto, Estados Unidos ha reforzado su presencia en Oriente Medio durante esta jornada al enviar más aviones militares a la región, según se ha podido constatar en la plataforma web de seguimiento de vuelos Flightradar24.