EEUU refuerza su presencia en Oriente Medio e Israel se prepara para un posible ataque conjunto contra Irán

Israel ha elevado el nivel de alerta y está intensificando los preparativos militares ante los indicios de un posible ataque conjunto de Washington y Tel Aviv contra Irán, según han señalado fuentes israelíes a CNN. Mientras tanto, Estados Unidos ha reforzado su presencia en Oriente Medio durante esta jornada al enviar más aviones militares a la región, según se ha podido constatar en la plataforma web de seguimiento de vuelos Flightradar24.
| etiquetas: irán , israel eeuu , guerra , oriente medio
Según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano principal responsable de autorizar el uso de la fuerza militar para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales
Seguro que llenamos a sanciones, y aislamos políticamente a USA e Israel, si inician una guerra ilegal...
- Irán está provocando a los EEUU, con su programa nuclear, sus misiles, y sus tratados de colaboración en materia de defensa con Rusia y China.
- EEUU tiene perfecto derecho a defenderse de irán. Al fin y al cabo, Rusia jamás aceptaría la presencia de la OTAN en Ucrania.
- Irán tiene que ceder parte de su territorio a los EEUU, desarmarse, declarar su neutralidad y aceptar el gobierno que EEUU quiera imponerle.
- EEUU… » ver todo el comentario
Esquizofrenia informática sufrimos