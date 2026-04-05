EE. UU. rescata a un segundo piloto en Irán tras un “intenso tiroteo” [ENG]

Un aviador estadounidense que había desaparecido después de que Irán derribara un caza F-15 ha sido rescatado tras un “intenso tiroteo”, según informó un funcionario del gobierno de Estados Unidos a Al Jazeera. El aviador ha sido recuperado, pero la operación de rescate sigue en curso, añadió el funcionario. Esto se produce después de que se informara de ataques durante la noche en Dehdasht, cerca de donde fue derribada la aeronave.