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EE. UU. rescata a un segundo piloto en Irán tras un “intenso tiroteo” [ENG]

Un aviador estadounidense que había desaparecido después de que Irán derribara un caza F-15 ha sido rescatado tras un “intenso tiroteo”, según informó un funcionario del gobierno de Estados Unidos a Al Jazeera. El aviador ha sido recuperado, pero la operación de rescate sigue en curso, añadió el funcionario. Esto se produce después de que se informara de ataques durante la noche en Dehdasht, cerca de donde fue derribada la aeronave.

| etiquetas: iran , rescatado , tiroteo , piloto
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92 comentarios
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Comentarios destacados:                      
#50 Hola, es aqui la reunión de fachapobres con aspiraciones, que dan pábulo a la propaganda sionazi, la buena, que un piloto que habia ganado la guerra hace 5 semanas, ha sido rescatado regresado de tender la ropa de la lavandería de su avión indestructible ?????
Laro__ #11 Laro__ *
Hmmm... "pero la operación de rescate sigue en curso..." :roll:

Como decía un estadounidense en reddit, "es triste que me fie más de los comunidados de Irán que de los comunicados de mi propio país..."
14 K 145
Dramaba #86 Dramaba *
#11 Un exjefe de la CIA, no un civil cualquiera!!!

spanish.almanar.com.lb/article/27457/
0 K 11
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
No me fío de la noticia.
Me espero a ver la peli.
12 K 123
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 #4 Si, se harán películas de esta misión de búsqueda y rescate.

Qué auténtica locura:

—Un caza de combate F-15E es derribado en Irán.
—Estados Unidos decide ir a su búsqueda y rescate a plena luz del día, con un riesgo muy alto.
—Irán ofrece una recompensa por la cabeza de los pilotos.
—Rescatan al primer tripulante.
—El segundo tripulante continúa “desaparecido”.
—El régimen iraní pone a toda la región a patrullar la zona.
—Estados Unidos rescata al segundo tripulante tras más de 24…   » ver todo el comentario
16 K 145
noqdy #10 noqdy
#9 La verdad que es una exhibición de un poderío militar inmenso. Es el único país que puede hacer algo así.
Derribar un F15 y obligar a qué sacrifiquen más a aviones. Es increíble lo de Irán.
31 K 275
Mesto #24 Mesto
#10 Pensar que Irán tiene algo que hacer en lo militar contra USA es ser bastante iluso.
4 K 44
SeñorMarron #34 SeñorMarron
#24 obviamente no puedes compararlos en capacidad ni efectivos, pero atacar y poner botas en el terreno es mucho más costoso y desgasta más que defender. No van a doblegar a Irán a menos que lleven a medio ejercito ahí a caer como chinches para defender al proyecto sionazi
3 K 29
Mesto #60 Mesto
#34 #35 EEUU no necesita, ni quiere, entrar en Irán. Solo mandar los B-52 y solo con oleadas aéreas Irán ya no tendría ni posibilidades nucleares ni militares.

Es cierto que Irán tiene mucha capacidad subterránea pero sus bases están todas en superficie.

USA nos guste o no es el ejército más potente del mundo a años luz del segundo.
0 K 7
SeñorMarron #66 SeñorMarron
#60 No parece que esa estrategia les haya funcionado en un mes, Irán sigue devolviendo golpes, haciendo perder mucho material a EE.UU. (tener tanto es lo que tiene, es difícil asegurar todo, empezando por cosas de novato como dejar los aviones en pista con drones paseando como por su casa), reconstruye en horas los hangares de lanzamiento de misiles y parece que tiene stock para seguir así algunos meses.
Tampoco se por qué teniendo semejante potencia militar deciden asesinas niñas en el…   » ver todo el comentario
5 K 35
IkkiFenix #69 IkkiFenix
#60 Se supone que eso ya lo hicieron en Junio según Trump.
0 K 17
noqdy #35 noqdy
#24 Perdona, pero si juntas su pasiva "País inhóspito", que incluye ciudades subterráneas inmunes a bombardeos, perfiles costeros con acantilados que evitan desembarcos y bancos de arena que impiden que los aviones despeguen, junto a su increíble kit de habilidades "Droneo infinito", "Potencia misilística" y "Moral fanática", creo que le hace bastante counter a Usael.
2 K 21
orangutan #44 orangutan
#24 Si entran en Irán tienen ventaja los iranís, juegan en casa.
1 K 19
#68 rafacabrera
#24 Pensar que Vietnam tiene algo que hacer en lo militar contra USA es ser bastante iluso.
2 K 15
#71 Marisadoro *
#24 Pensar que Irán Vietnam tienía algo que hacer en lo militar contra para defenderse de USA era ser bastante iluso.
0 K 15
Mesto #84 Mesto
#71 Hay que ser bastante iluso para comprar el poder artero de USA en cuestan y en Irán

Veo que algunos os coméis gustosos la propaganda da iraní..
0 K 7
#87 Marisadoro
#84 Hay que ser muy desmemoriado y mucho desmemoriado.
1 K 25
Ehorus #72 Ehorus
#10 Es un ejercicio de pura psicología. Les están diciendo a sus soldaditos continuamente, que no se preocupen, que si caen irán a rescatarlos; imagina que no lo hacen, la moral caería a mínimos y las operaciones serían puesto en entre dicho (más aún si cabe) y sobretodo al comienzo de una presunta invasión. No solo eso, sino que en operaciones futuras la gente se negaría a ir porque no saben si volverá (hablo de las operaciones en abierto).
Ahora, si para rescatar a un tipo, les tiran…   » ver todo el comentario
0 K 10
Connect #15 Connect
#9 Hay para elegir:

“Zona de Muerte”
“Irán puso precio a sus cabezas… Estados Unidos puso todo lo demás.”

"La última extracción”
“Dejaron atrás los aviones… pero no a los suyos.
2 K 32
u_1cualquiera #17 u_1cualquiera
#15 Rescate total
Rescate imposible
Rescate definitivo
Rescate Endgame
Rescata como puedas
5 K 47
Raziel_2 #51 Raziel_2
#17 Tienes 48h para el rescate...
0 K 11
Top_Banana #61 Top_Banana
#51 Sí, "48h" será el nombre de la película. Acabo de visionarlo.
2 K 37
#28 Lusco2
#9 Y la historia de amor con una churri local?
4 K 56
Supercinexin #39 Supercinexin
#28 Tras estrellarse en medio del árido e inhóspito desierto, el piloto Mike Freeman, interpretado por Gerard Butler, comienza a caminar para encontrar algún refugio. Entonces, de entre las dunas, sale una figura cubierta con un burka empuñando un AK-47. Freeman, hábilmente, haciendo uso de su exhaustivo entrenamiento, le arrebata el fusil y la encañona, quitándole su opresivo atuendo islámico impuesto por los iraníes y descubriendo a una pedazo de jamelga, interpretada por Zendaya, Sydney…   » ver todo el comentario
13 K 114
SeñorMarron #53 SeñorMarron *
#39 Dirigida por Michael Bay (la versión no pron)
2 K 38
Dramaba #85 Dramaba
#53 Ahí no veo ni explosiones ni decepticons... :troll:
0 K 11
Nachodemieres #67 Nachodemieres
#39 se te olvida la escena en la que la persa rendida ante los brazos yankis maldice a su país y sus gobernantes al ver a su hermana desmembrada junto a 200 niñas mas por el ataque a un colegio lo que impedirá traer la democracia.
2 K 36
Supercinexin #90 Supercinexin
#67 Eso va a mitad de peli, justo antes de la escena en la que se postula como nueva Presidenta de Irán.
0 K 20
#64 srskiner
#28 al finao la churri se quita el burka, resulta ser un churri y el piloto dice " bueno, nadie es perfecto" en un homenaje willy wilder
5 K 48
Artillero #29 Artillero
#9 al parecer, el Hércules se atascó en la pista improvisada, por el peso. Así que aterrizaron aviones de origen español (C2995)0, usado por operaciones especiales yanquis), para evacuar a todos el personal implicado en el rescate.
4 K 49
#36 Pájaroloco
#29 El C2995 lo empezó a fabricar CASA en los noventa y por lo visto es el avión de transporte militar más vendido del mundo.
2 K 28
Artillero #58 Artillero
#41 #36
Finalmente han sido dash8 los aviones que rescataron a los equipos de operaciones especiales que recogieron al oficial de armas del F15 derribado.
También biturbohelices.
2 K 27
Fer_3439 #41 Fer_3439
#29 "El CASA C-295, actualmente Airbus C295, es un avión de transporte táctico medio que fue diseñado por la compañía española CASA en los años 1990 como una evolución del Airtech (CASA-Nurtanio) CN-235."  media
2 K 25
YoSoyTuPadre #48 YoSoyTuPadre *
#9 Ojo, que no hay noticias de que Irán moviese tropas para la búsqueda de los pilotos de otras zonas, se lo dejaron a la policía local y a los pastores de las montañas. OSINTs que se dedican a monitorizar estas cosas sólo detectaron movimientos de unidades antiaéreas y que repartieron mapads entre las policía militar de la zona, pero no trajeron infantería para la búsqueda.de otros lugares... el gobierno iraní no tenia entre sus prioridades la captura de los pilotos, su objetivo principal era otro
1 K 28
SeñorMarron #54 SeñorMarron
#48 Probablemente emboscar a los aviones y helicópteros rescatadores, el cautivo no es una amenaza y los cacharros voladores son piezas más estratégicas para cobrarselas
2 K 34
tommyx #57 tommyx
#9 delta force 3
0 K 13
#62 AMartian
#9 lo de los aviones autodestruidos en su base avanzada es del calibre de la lavandería del portaaviones, o lo que es peor, se les averían de 3 en 3 en el mismo sitio
0 K 8
fluty84 #65 fluty84
#9 "Salvad al soldado Rodríguez" supongo
0 K 7
Tkachenko #73 Tkachenko
#9 sí, propaganda NAFO
0 K 20
Alberto_Pérez_1 #89 Alberto_Pérez_1
#9" Situación de Vivienda: Miles de veteranos enfrentan la falta de vivienda (homelessness) al regresar a la vida civil, con informes que históricamente han situado la cifra en más de 75,000, reflejando una falta de apoyo integral."

Con lo que ha costado está operación de rescate, podrían haber solucionado la situación de abandono de miles de veteranos de guerra.

No es una operación de rescate sino de propaganda.

Y la propaganda no hay que creersela

Eso de que los EEUU destruyeran su propias aviones porque les sobraban no es creíble.

No tengo ni idea de lo que ocurrió. Y no creo que nadie lo sepa. Pero se que ocurriera lo que ocurriera las EEUU dirían que ha sido un rotundo éxito.
2 K 25
troymclure #50 troymclure *
Hola, es aqui la reunión de fachapobres con aspiraciones, que dan pábulo a la propaganda sionazi, la buena, que un piloto que habia ganado la guerra hace 5 semanas, ha sido rescatado regresado de tender la ropa de la lavandería de su avión indestructible ?????
10 K 118
Professor #63 Professor
#50 que dices de fachapobres, si vives en tu cuarto de adolescente en el piso de tus ancianos padres
1 K 12
frankiegth #18 frankiegth *
#14. Solo pongo en duda tu primera afirmación. Ya se ha dicho varias veces por aquí que Irán está demostrando tener mucho más criterio y honor en esta guerra injustificable iniciada por los de siempre.  media
7 K 99
Findeton #25 Findeton
#18 Difícil es que aumentes tu cipayismo.
3 K 4
frankiegth #31 frankiegth *
#25. Lo que te molesta en #18 es que la verdad escuece, ya la diga Agamenón o su porquero. Nadie está defendiendo exportar modelos políticos incompatibles con los modelos políticos implantados en occidente, de lo que se está hablando es de no respetar culturas diferentes con una larga trayectoria histórica y encima agredirlas salvaje y militarmente sin justificiación posible.
3 K 53
Findeton #32 Findeton
#31 Que sí, que sí, que defiendes a los ayatolahs que cuelgan homosexuales y atacan barcos petroleros de países que no le han atacado.
15 K -72
frankiegth #37 frankiegth *
#32. No, yo no defiendo eso, y mucho menos pretendo tapar a los 170 niños y niñas asesinadas con dos bombazos en un colegio de Irán cambiando cromos de la "baraja de despropósitos" contigo ni con nadie. 170 asesinatos de menores en un colegio seguidos de muchos más asesinatos de civiiles en Irán bajo los bombardeos ilegales de los de siempre.
2 K 35
Findeton #49 Findeton
#37 Yo no defiendo la guerra, ni a Irán ni a EEUU. Tú en cambio sí defiendes los ataques que Irán está realizando a petroleros que nada tienen que ver con la guerra.
4 K 6
luiggi #79 luiggi
#37 Ya. Pero tras los más de mil niños asesinados por Rusia te leo en otros comentarios que ese si es un "amigo" de Europa.
En fin.

Y que conste que creo que el culpable debería pagar carísimo ese error en EEUU. Pero es que en Rusia ahí tienes a Puntin condecorado a los oficiales responsables de las matanzas de civiles en Bucha.
0 K 10
frankiegth #83 frankiegth *
#79. Rusia y Ucrania están en guerra, desde mi punto de vista se trata de una guerra civil buscada y provocada, por ambas partes, con Ucrania provocando innecesariamente a Rusia, de la mano de oscuros intereses occidentales, y con Rusia tomándose la justicia por su mano con efectos colaterales siempre terribles como en cualquier guerra. Desconozco el número de niños asesinados por las bombas en ambos bandos, pero a nadie se le escapa que, dentro de lo terrible e injustificables que son las víctimas civiles en cualquier conflicto bélico, Rusia no está arrasando Ucrania como sí se está arrasando países en Oriente Medio.
0 K 15
#45 Vicenteeee
#32 Venga, que no pare el festival de las falacias, oooootra vez.
Manipulador.
2 K 34
jdmf #77 jdmf
#45 Si se lo dices 3 veces seguidas te suelta un "ya no te ajunto" y te manda al ignore :-)
0 K 11
#88 Vicenteeee
#77 Pues por un lado sería un alivio no tener que leerle, pero por otro creo que es importante poner en evidencia pública sus mentiras, falacias y demás lindezas
1 K 26
#46 mariommoreno
#32 ostia, pensaba que en tu tendencia a hacerte pajas mentales evitabas los adhominem y había un minimo de dignidad (más allá de la tendencia al escaqueo cuando te pillan mintiendo o sin poder defender tu postura forzada).
Veo que ya ni eso.
0 K 6
jdmf #78 jdmf
#46 Lo mas digno que hace #_32 es mearse en la cama soñando qué lo que dice tiene sentido para alguien
:troll:
0 K 11
Professor #55 Professor
#31 se les acaba la subvencion a los rojos, a ver de q va a vivir aquel de la coleta, Pedro Iglesias se llamaba o algo asi
1 K 4
Qoshqarbaev #47 Qoshqarbaev
#25 Mi hermana tiene un hijo de 2 años que hace lo mismo que tú, aprende una palabra y se tira el día repitiéndola.

www.meneame.net/search?u=Findeton&w=comments&q=Cipayo
4 K 47
ehizabai #70 ehizabai
#25 ¿En qué ves cipayismo, exactamente? ¿Están los iraníes en España, o algo, para que acuses de "cipayismo"?
Los yabkis sí están con sus bases. ¿No ves cipayismo en lo tuyo?
0 K 10
Findeton #74 Findeton
#70 Estáis defendiendo a los que os suben los precios de la gasolina. Que es Irán.
2 K -3
luiggi #81 luiggi
#74 Es extraño eso. Viniendo de los mismos que se quejan de que se sancione a putin porque hace subir el precio de la gasolina.
0 K 10
Alakrán_ #3 Alakrán_
Ya estarán buscando a los actores para la próxima película.
Eso de que todo el equipo está a salvo, habrá que verlo.
6 K 64
tricionide #59 tricionide
Resultado de la operacion bajas
F-15 Strike Eagle - 1
A-10 Thunderbolt II - 1
HC-130J Combat King II - 2
MQ-9 Reaper - 2
Hermes 900 - 1
UH-60 Black Hawk - 2
MH-6 Little Bird - 2
6 K 61
HartzBaltz #38 HartzBaltz
Menudo rudiculo esta haciendo el ejercito de estados unidos en esta invasion pirata terrorista.
4 K 46
#56 Anais33
Cuántos muertos ha habido para rescatar al piloto?. Cómo son fuerzas especiales no computan. Un montón de helicópteros derribados, hechos añicos y nomhay bajas? No son Predator
4 K 35
Solinvictus #27 Solinvictus
Los iranís serán como los malos del equipo A, derivan aviones lanzan bombas tirotean y ningún americano muere.
3 K 28
security_incident #40 security_incident
Hay foto o algo. O nos lo tenemos que creer así?
2 K 26
#5 amusgada
y parece ser que por el camino 2 C-130 se quedaron atascados en la pista de aterrizaje y tuvo que volar un equipo Delta para volarlos in situ ¿que más dará un C-130 que te lo capture el enemigo? ni que fuese el armamento que se dejaron detrás cuando cayó Afganistán para los talibanes. Joer, sí que me espero a la peli, aunque para la narrativa irá guay lo que se pulieron en aeronaves en 2 días de intentos de rescate...
3 K 24
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 Evitar una foto con un avion casi intacto
0 K 10
#20 Ferroviman
#13 la foto de un avión intacto se intenta evitar para que nadie sepa que has tenido que salir por patas dejando equipo tirado detrás de ti. Ir, volar el avión y decir que lo has hecho para que no lo capture el enemigo porque has tenido que salir por patas de allí es todavía peor que la foto....
1 K 19
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#_6 El terraplanismo conspiranoico es más de trumpistas que de gente normal. Mira a ver que no estéis proyectando
0 K 12
LokoYo_ #22 LokoYo_
#8 Claro . Los sesgos solo aplican a los Trumpistas
:palm: :palm: :palm: xD xD xD xD xD xD xD :-D :-D :-D :-D :-D
0 K 7
jdmf #76 jdmf *
#_74 Hombre, ahora eres experto en política exterior!!
0 K 11
luiggi #82 luiggi *
#80 En realidad parece que fue un sistema de Palantir usando inteligencia artificial para seleccionar objetivos.

Probablemente con un modelo de antropic. Busca toda la polémica porque tras esto antropic se negó a colaborar con el ejército de EEUU.
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Bastante penoso desde el punto de vista militar que Iran no lograse capturar al piloto
0 K 10
#23 Ferroviman
#16 El piloto está baliza do. Estoy seguro de que usa ha sabido en todo momento donde estaba, posiblemente hasta se comunicaban con el para darle indicaciones. Irán tenía que buscarlos por un puto sembrado enorme. Para mi que hayan hecho que usa tardase 24 horas en recuperarlo, perdiendo una pasta en material y, 100% garantizado, en hombres, es un triunfo que, al menos yo, no me esperaba por parte de iran
3 K 41
#91 Shalekash
#23 El problema de las balizas es que las puede detectar cualquiera, así que dudo que la llevase. Y si si que la llevaba, patético que Irán no pudiese localizarle...
0 K 6
lgg2 #30 lgg2
#16 No tanto. Mira el tamaño de Irán. Moviliza por tierra personal para una región interior (entre montañas). Desde Isfahand hasta mas o menos la zona donde han estado buscando son mas de 5 horas de carreteras de montaña. Tienen que mover personal que a lo mejor esta siendo utilizado en zonas mas activas. Por eso la colaboración de la gente del lugar. Bastante el roto que les han hecho. Y todo estando "acabados" como dice Trump. Y también recordar que lo que han enviado al rescate no son "cualquiera".

Lo han intentado y no han podido. Me huelo que esto va a pasar mas veces y puede que las siguientes no tengan tanta suerte.
1 K 13
#92 jbetancurt
#30 el tipo herido se movilizó 100km... No se como alguien en dos días hace algo así sin ayuda... Y lo más probable es que haya gente que lo quiera ayudar. Trump es un hdp y ésta guerra no tiene sentido, pero Irán es una teocracia asesina de su propia gente y muchos en el mismo país los odian.

El haber derribado los aviones habla bien de ellos en una cosa, no poder capturarlo no habla bien
0 K 6
#2 guillersk *
#1 medios fiables......


Luego saldrá el piloto en casa y diréis que es IA
11 K 102
#6 Onaj
#2 Dirán que tiene los dedos raros, después hará otro vídeo enseñando la mano y dirán que las personas del fondo son actores, irá el piloto a su puta casa a darle los buenos días y dirán que el video era IA por muy innecesario que fuera.
5 K 44
#14 scalvo
#2 Sin duda los medios iraníes no son fiables.

Sin duda, los medios iraníes tienen más credibilidad que los imperiales.

De USA uno no se puede creer ni los resultados deportivos.
7 K 93
largo #21 largo *
#1 Eso lo hacen los Sionazis, los yankees son más de rescates de película. Especialmente si se trata de un coronel, como parece ser.
1 K 18
Niessuh #33 Niessuh
#1 no confundas deseos con realidades
2 K 31
Waves #12 Waves
#7 El piloto es un asesino terrorista, así que 0 empatía.
18 K 179
luiggi #75 luiggi
#12 Dudo que tenga objetivos civiles como los pilotos rusos. Y eso que Putin y Trump son de la misma camada.
1 K 23
Waves #80 Waves
#75 170 niñas uno de estos pilotos sin objetivos civiles.
0 K 9
Tx4 #19 Tx4
#7 Irán a enseñado documentos gráficos que avalan su "propaganda". El eje EpsteinSionista hasta el momento ha demostrado que miente mas de lo que publica...
4 K 52
winstonsmithh #26 winstonsmithh
#7 Pocos defensores de la teocracia Iraní encontrarás por aquí, otra cosa es que en tu papel de defensor de la teocracia sionista veas a los defensores de la legalidad internacional como enemigos a los que difamar
10 K 97

menéame