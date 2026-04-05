EE. UU. rescata a un segundo piloto en Irán tras un “intenso tiroteo” [ENG]

Un aviador estadounidense que había desaparecido después de que Irán derribara un caza F-15 ha sido rescatado tras un “intenso tiroteo”, según informó un funcionario del gobierno de Estados Unidos a Al Jazeera. El aviador ha sido recuperado, pero la operación de rescate sigue en curso, añadió el funcionario. Esto se produce después de que se informara de ataques durante la noche en Dehdasht, cerca de donde fue derribada la aeronave.
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sido rescatadoregresado de tender la ropa de la lavandería de su avión indestructible ?????
Como decía un estadounidense en reddit, "es triste que me fie más de los comunidados de Irán que de los comunicados de mi propio país..."
spanish.almanar.com.lb/article/27457/
Me espero a ver la peli.
Qué auténtica locura:
—Un caza de combate F-15E es derribado en Irán.
—Estados Unidos decide ir a su búsqueda y rescate a plena luz del día, con un riesgo muy alto.
—Irán ofrece una recompensa por la cabeza de los pilotos.
—Rescatan al primer tripulante.
—El segundo tripulante continúa “desaparecido”.
—El régimen iraní pone a toda la región a patrullar la zona.
—Estados Unidos rescata al segundo tripulante tras más de 24… » ver todo el comentario
Derribar un F15 y obligar a qué sacrifiquen más a aviones. Es increíble lo de Irán.
Es cierto que Irán tiene mucha capacidad subterránea pero sus bases están todas en superficie.
USA nos guste o no es el ejército más potente del mundo a años luz del segundo.
Tampoco se por qué teniendo semejante potencia militar deciden asesinas niñas en el… » ver todo el comentario
IránVietnam tienía algo que hacer en lo militar contrapara defenderse de USA era ser bastante iluso.
Veo que algunos os coméis gustosos la propaganda da iraní..
Ahora, si para rescatar a un tipo, les tiran… » ver todo el comentario
“Zona de Muerte”
“Irán puso precio a sus cabezas… Estados Unidos puso todo lo demás.”
"La última extracción”
“Dejaron atrás los aviones… pero no a los suyos.
Rescate imposible
Rescate definitivo
Rescate Endgame
Rescata como puedas
Finalmente han sido dash8 los aviones que rescataron a los equipos de operaciones especiales que recogieron al oficial de armas del F15 derribado.
También biturbohelices.
Con lo que ha costado está operación de rescate, podrían haber solucionado la situación de abandono de miles de veteranos de guerra.
No es una operación de rescate sino de propaganda.
Y la propaganda no hay que creersela
Eso de que los EEUU destruyeran su propias aviones porque les sobraban no es creíble.
No tengo ni idea de lo que ocurrió. Y no creo que nadie lo sepa. Pero se que ocurriera lo que ocurriera las EEUU dirían que ha sido un rotundo éxito.
sido rescatadoregresado de tender la ropa de la lavandería de su avión indestructible ?????
En fin.
Y que conste que creo que el culpable debería pagar carísimo ese error en EEUU. Pero es que en Rusia ahí tienes a Puntin condecorado a los oficiales responsables de las matanzas de civiles en Bucha.
Manipulador.
Veo que ya ni eso.
www.meneame.net/search?u=Findeton&w=comments&q=Cipayo
Los yabkis sí están con sus bases. ¿No ves cipayismo en lo tuyo?
Eso de que todo el equipo está a salvo, habrá que verlo.
F-15 Strike Eagle - 1
A-10 Thunderbolt II - 1
HC-130J Combat King II - 2
MQ-9 Reaper - 2
Hermes 900 - 1
UH-60 Black Hawk - 2
MH-6 Little Bird - 2
www.bbc.com/news/live/cm29zmpdj3vt?post=asset:1a0c1f33-6494-4fc8-a74d-
x.com/IRanMediaco/status/2040718921255526513?s=20
Probablemente con un modelo de antropic. Busca toda la polémica porque tras esto antropic se negó a colaborar con el ejército de EEUU.
Lo han intentado y no han podido. Me huelo que esto va a pasar mas veces y puede que las siguientes no tengan tanta suerte.
El haber derribado los aviones habla bien de ellos en una cosa, no poder capturarlo no habla bien
Luego saldrá el piloto en casa y diréis que es IA
Sin duda, los medios iraníes tienen más credibilidad que los imperiales.
De USA uno no se puede creer ni los resultados deportivos.