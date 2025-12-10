La Administración de Donald Trump quiere restringir todavía más la entrada a Estados Unidos de visitantes internacionales, en un momento en el que el turismo ha caído alrededor de un 7% interanual, el primer declive desde la pandemia de coronavirus. Según un aviso publicado en el Registro Federal, el boletín oficial del Gobierno, la Casa Blanca propone que todos los turistas que viajen al país estén obligados a revelar su actividad en redes sociales de los últimos cinco años.
Prefiero ir a China que te espían con disimulo.
Si la UE sólo quiere que Musk suelte la pasta.
Sus intervenciones visibles cubren temas variados como críticas a empresas (entrevistas de salida, spam en Menéame, bancos vendiendo seguros innecesarios), anécdotas laborales (cambios de trabajo por salario), humor sarcástico (sobre dimisiones, taxistas, viviendas para mascotas) y observaciones neutrales (relojes Seiko vs Garmin, impacto ambiental de perros, Eurovisión). No se detectan patrones consistentes de apoyo o rechazo a partidos, ideologías o políticas específicas; predominan comentarios pragmáticos, irónicos o personales sin alineación explícita
Le he preguntado si soy de izquierdas o de derechas
No le he preguntado si es de izquierdas o derechas
No hay evidencia pública que indique si el usuario "alcama" en Menéame lo gestiona una sola persona o varias.
Indicadores de una sola persona
El perfil muestra un registro reciente (noviembre 2024), un karma de 4,01 y miles de comentarios en poco tiempo, con un estilo coloquial y provocador consistente (ataques al PSOE como "mafia", burlas a independentistas catalanes como "cerdos catalanes", y
Ya parecía raro que una sola persona pudiera inventar tantas tonterías juntas
El usuario "eipoc" en Menéame muestra una ideología claramente de izquierdas radical, con referencias explícitas a figuras y conceptos comunistas.
Posiciones izquierdistas
Propone titulares alternativos que critican a los "medios de la burguesía" por desmovilizar a los jóvenes, alineándose con análisis marxistas de clase. Recomienda lecturas de Lenin para entender revoluciones y defiende que solo la violencia cambia el statu quo, rechazando reformas
Lo que me interesa es saber qué ha dicho de tí, más que nada por saber hacia dónde se mueve la ventana de Overton.
Pero el no posicionarte políticamente te hace ser de derechas, no tiene mucho más misterio, y sin embargo no te posiciona. De ahí mi curiosidad por la respuesta clara.
No se detectan patrones consistentes de apoyo o rechazo a partidos, ideologías o políticas específicas;
Interpreta lo que dice "no se detectan patrones consistentes", si lo mismo critico a Vox que a Ayuso que al PSOE en los casos de corrupción... Pues igual no me clasifica tan fácilmente como a ti
Pregunta por el usuario más abiertamente de derechas que conozcas, y luego comentamos
Basado en el análisis de los comentarios del usuario "TheIpodHuman" en su perfil de Meneame.net (páginas 1 a 4 de actividad reciente, que cubren decenas de intervenciones), su ideología se inclina claramente hacia la izquierda. Esto se evidencia en una patrón consistente de críticas feroces a figuras y partidos de derechas (como Vox, PP, Ayuso, Abascal, Mazón o Feijóo), uso de términos despectivos como &
Y grok solo tira de unas pocas páginas de comentarios
Perplexity en mi caso se ha ido atrás años
Asi que visto lo visto va a ir a los Estados Juntitos su puta madre... llevo años sin pisarlo y creo que seguire asi al menos por mucho tiempo.. ¡Anda y que te den mucho por ese sitio por donde amargan los pepinos Zanahorio!
Tratandote como potencial terrorista y con el riesgo de acabar en una cárcel de El Salvador no se como aun hay gente que va.