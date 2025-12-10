EE.UU. quiere obligar a los turistas a revelar su actividad en redes sociales de los últimos 5 años

La Administración de Donald Trump quiere restringir todavía más la entrada a Estados Unidos de visitantes internacionales, en un momento en el que el turismo ha caído alrededor de un 7% interanual, el primer declive desde la pandemia de coronavirus. Según un aviso publicado en el Registro Federal, el boletín oficial del Gobierno, la Casa Blanca propone que todos los turistas que viajen al país estén obligados a revelar su actividad en redes sociales de los últimos cinco años.