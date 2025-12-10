edición general
EE.UU. quiere obligar a los turistas a revelar su actividad en redes sociales de los últimos 5 años

EE.UU. quiere obligar a los turistas a revelar su actividad en redes sociales de los últimos 5 años

La Administración de Donald Trump quiere restringir todavía más la entrada a Estados Unidos de visitantes internacionales, en un momento en el que el turismo ha caído alrededor de un 7% interanual, el primer declive desde la pandemia de coronavirus. Según un aviso publicado en el Registro Federal, el boletín oficial del Gobierno, la Casa Blanca propone que todos los turistas que viajen al país estén obligados a revelar su actividad en redes sociales de los últimos cinco años.

ur_quan_master
Va a ir este que veís aquí: :peineta:

Prefiero ir a China que te espían con disimulo.
makinavaja
#2 ...y por lo menos se lo curran... a estos vagos yankis encima les tienes que hacer tu todo el trabajo....
Verdaderofalso
#2 pues te recomiendo China antes que EEUU viendo el nivel actual de ambos, allí al menos mis hijos no tuvieron la oportunidad de ser tiroteados en la escuela o ver a gente muriéndose en la calle con fentanilo
Dene
#2 si, con el disimulo de un elefante espian en China
Torrezzno
#36 espero que se mantengan en su sitio. Ya le pasaron la mano a microsoft y google previamente
Torrezzno
Tecnofascismo en estado puro
2 K 40
Grahml
#7 Y después de pasarse Musk 5 días vomitando bilis sobre no se sabe qué hostias de censura.

www.businessinsider.com/elon-musk-slams-eu-after-x-fined-over-blue-che

Si la UE sólo quiere que Musk suelte la pasta.  media
Professor
Como si no la supieran ya , desde la primera publicación hasta la ultima. Maniobra de distracción.
2 K 26
Arkhan
#1 Evidentemente pero así de esta manera cuando te encuentres en pleno proceso legal por el que sea que te quieran meter cuando cruces la frontera por alguna publicación será decir que esa información la has facilitado tu voluntariamente, podrán seguir negando la existencia de esas bases de datos.
ChatGPT
#6 pobrecilla
EISev
#9 ríete pero le he pedido analizar mis comentarios a perplexity, (si se rompe algo no es culpa mía) y ha acertado bastante

Sus intervenciones visibles cubren temas variados como críticas a empresas (entrevistas de salida, spam en Menéame, bancos vendiendo seguros innecesarios), anécdotas laborales (cambios de trabajo por salario), humor sarcástico (sobre dimisiones, taxistas, viviendas para mascotas) y observaciones neutrales (relojes Seiko vs Garmin, impacto ambiental de perros, Eurovisión). No se detectan patrones consistentes de apoyo o rechazo a partidos, ideologías o políticas específicas; predominan comentarios pragmáticos, irónicos o personales sin alineación explícita

Le he preguntado si soy de izquierdas o de derechas
ChatGPT
#13 hosti, y cómo le has pasado todos los comentarios?ç
EISev
#14 ya los tiene, con la URL del perfil
EISev
#23 copio

No le he preguntado si es de izquierdas o derechas

No hay evidencia pública que indique si el usuario "alcama" en Menéame lo gestiona una sola persona o varias.

Indicadores de una sola persona
El perfil muestra un registro reciente (noviembre 2024), un karma de 4,01 y miles de comentarios en poco tiempo, con un estilo coloquial y provocador consistente (ataques al PSOE como "mafia", burlas a independentistas catalanes como "cerdos catalanes", y

…   » ver todo el comentario
Dene
#26 son el comando alcama
Ya parecía raro que una sola persona pudiera inventar tantas tonterías juntas
EISev
#14 y si no los tiene ya, le pasas esto y le preguntas www.meneame.net/user/ChatGPT/commented
eipoc
#13 de derechas, y si te dice lo contrario miente.
EISev
#22 copio:

El usuario "eipoc" en Menéame muestra una ideología claramente de izquierdas radical, con referencias explícitas a figuras y conceptos comunistas.

Posiciones izquierdistas
Propone titulares alternativos que critican a los "medios de la burguesía" por desmovilizar a los jóvenes, alineándose con análisis marxistas de clase. Recomienda lecturas de Lenin para entender revoluciones y defiende que solo la violencia cambia el statu quo, rechazando reformas

…   » ver todo el comentario
eipoc
#24 sí, porque no ataco a feministas, soy comunista y feminista. El concepto de feminismo no es defender la prostitución, es defender a las prostitutas, pero condenar su explotación. No se puede ser feminista sin ser comunista. Por lo demás acierta.

Lo que me interesa es saber qué ha dicho de tí, más que nada por saber hacia dónde se mueve la ventana de Overton.
EISev
#27 lo he puesto ya en #13
eipoc
#28 pensé que después de valorar tus opiniones le habías preguntado si te consideraba de derechas o de izquierdas.

Pero el no posicionarte políticamente te hace ser de derechas, no tiene mucho más misterio, y sin embargo no te posiciona. De ahí mi curiosidad por la respuesta clara.
EISev
#29 si, eso he hecho, y la respuesta es que no lo tiene claro

No se detectan patrones consistentes de apoyo o rechazo a partidos, ideologías o políticas específicas;
eipoc
#31 está entrenada claramente la IA hacia la derecha entonces. Nada que no esperásemos.
EISev
#33 igual tú lo ves así desde tus propios sesgos.

Interpreta lo que dice "no se detectan patrones consistentes", si lo mismo critico a Vox que a Ayuso que al PSOE en los casos de corrupción... Pues igual no me clasifica tan fácilmente como a ti

Pregunta por el usuario más abiertamente de derechas que conozcas, y luego comentamos

www.perplexity.ai/
eipoc
#35 Claro que lo veo desde mis sesgos, pero que ante todas las injusticias y barbaridades que no hayas dicho nada que te defina, te define. Si ante la tortura, la explotación, las muertes, las violaciones, la injusticia no tienes nada que decir porque callas ... pues eso.
TheIpodHuman
#13 Yo he le preguntado a Grok sobre mi y mira lo me ha dicho:

Basado en el análisis de los comentarios del usuario "TheIpodHuman" en su perfil de Meneame.net (páginas 1 a 4 de actividad reciente, que cubren decenas de intervenciones), su ideología se inclina claramente hacia la izquierda. Esto se evidencia en una patrón consistente de críticas feroces a figuras y partidos de derechas (como Vox, PP, Ayuso, Abascal, Mazón o Feijóo), uso de términos despectivos como &

…   » ver todo el comentario
EISev
#32 pues no podrás entrar en EEUU :tinfoil:

Y grok solo tira de unas pocas páginas de comentarios

Perplexity en mi caso se ha ido atrás años
ChatGPT
Pues van a echar un rato para leer todos mis comentarios en meneame….
EISev
#3 lo hace una IA
Suleiman
Pues si a eso le añadimos un tacto rectal, seguro que tienen cola para entrar en el país.....
devilinside
#4 Para compensar la cantidad de fotopollas que podrían ver en mi uso de redes
Imag0
Putos txinos que nos espian con KVM's
TheIpodHuman
El año pasado estuve en Rusia y en China y en ninguno de los dos paises me pidieron nada de eso ni cuando solicite la visa para Rusia y ni cuando entre en China.

Asi que visto lo visto va a ir a los Estados Juntitos su puta madre... llevo años sin pisarlo y creo que seguire asi al menos por mucho tiempo.. ¡Anda y que te den mucho por ese sitio por donde amargan los pepinos Zanahorio! :peineta:
Ankor
Lo que me sorprende es que con el panorama que tienen solo les haya bajado un 7% el turismo.
Tratandote como potencial terrorista y con el riesgo de acabar en una cárcel de El Salvador no se como aun hay gente que va.
toshiro
No oculto lo que pienso de ellos y su país, ni de los que viven aquí en general. Me gustaría, aunque sea una idea loca, que les veten la entrada a ellos en otros países.
angar300
Pero vamos a ver... si ya lo tienen TODO. ¿Qué les falta, que les des tu aprobación explícita al entrar en el país?
crissis
Van a comprobar si alguien ha escrito Charo.
arco2004
Reciprocidad
eipoc
Si me leen me envían a Guantanamo.
