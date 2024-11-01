[EE.UU.] Los demócratas se niegan a ceder ante el cierre a medida que aumenta la indignación republicana

El partido se mantiene firme en la atención médica y dice que está dispuesto a resistir, para deleite de sus partidarios progresistas. Cuando se sentó a hablar sobre el cierre del gobierno de EE. UU. con los reporteros de un boletín político leído de cerca esta semana, Chuck Schumer sonaba como si estuviera disfrutando de su enfrentamiento con los republicanos. "Cada día mejora para nosotros", dijo a Punchbowl News. A medida que se ponía en marcha el cierre, explicó Schumer, los republicanos creían que los demócratas se retirarían rápidamente.