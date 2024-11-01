·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5914
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
4336
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
5291
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4848
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
4700
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
más votadas
438
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
629
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
435
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
539
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
294
Trump anuncia que habrá operaciones terrestres en Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
29
clics
Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
El emblemático fabricante de vidrio que se convirtió en un icono de los hogares españoles por sus vajillas se lanza a la búsqueda de inversión ciudadana.
|
etiquetas
:
duralex
,
vidrio
,
cooperativa
4
1
0
K
71
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
71
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Duralex sed facturacionex.
0
K
12
#4
janatxan
Supongo que si les ayudamos ahora, ellos despues nos harán un buen descuento en las vajillas, ¿Verdad?
0
K
10
#2
daniMate
Así de dura es la competencia en el capitalismo.
Laa empresas solo sobreviven mientras funcionan
Si no han sabido gestionar el patrimonio heredado, deben dejar de ser empresarios e irse de reponedores a algún gran almacén
0
K
10
#3
Meinhard
#2
Interesante.. a parte de decir memeces, puedes aportar algo útil?
0
K
10
#5
Ovlak
#2
A Duralex la compraron sus trabajadores hace un par de años, salvándola de la quiebra e, incluso, aumentando la facturación. Ahora están pidiendo financiación, no donaciones. Prometen usar el dinero para renovar la fábrica y un interés del 8% sobre la inversión.
1
K
21
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Laa empresas solo sobreviven mientras funcionan
Si no han sabido gestionar el patrimonio heredado, deben dejar de ser empresarios e irse de reponedores a algún gran almacén