Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»

El emblemático fabricante de vidrio que se convirtió en un icono de los hogares españoles por sus vajillas se lanza a la búsqueda de inversión ciudadana.

Duralex sed facturacionex.
Supongo que si les ayudamos ahora, ellos despues nos harán un buen descuento en las vajillas, ¿Verdad? xD
Así de dura es la competencia en el capitalismo.
Laa empresas solo sobreviven mientras funcionan
Si no han sabido gestionar el patrimonio heredado, deben dejar de ser empresarios e irse de reponedores a algún gran almacén
#2 Interesante.. a parte de decir memeces, puedes aportar algo útil?
#2 A Duralex la compraron sus trabajadores hace un par de años, salvándola de la quiebra e, incluso, aumentando la facturación. Ahora están pidiendo financiación, no donaciones. Prometen usar el dinero para renovar la fábrica y un interés del 8% sobre la inversión.
