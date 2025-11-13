edición general
24 meneos
83 clics
Dueño de un taller sobre la falta de trabajadores jóvenes: "me dicen que no van a venir a trabajar por 1.200€, pero no tienen en cuenta que a los tres meses puede subir a 1.500€"

Dueño de un taller sobre la falta de trabajadores jóvenes: "me dicen que no van a venir a trabajar por 1.200€, pero no tienen en cuenta que a los tres meses puede subir a 1.500€"

"Si el chaval me saca el trabajo, a mí no me importa pagar 2.000€. Lo que no puedo hacer es sacarme el dinero de mi bolsillo para pagar". Protesta porque "no hay gente" suficiente, y dice que los talleres no quieren aprendices porque los costes son tan altos que es mucho más efectivo emplear a un trabajador con experiencia. En cambio, reivindica que es un sector que ofrece mejores condiciones y remuneración que otros oficios. "Está muy bien pagado", por lo que lo recomienda a los jóvenes aunque al principio su nómina no sea excesivamente alta.

| etiquetas: españa , laboral , jovenes , aprendices , experiencia
23 1 3 K 250 actualidad
49 comentarios
23 1 3 K 250 actualidad
Comentarios destacados:            
Sinfonico #1 Sinfonico *
El típico cuento: te sangran unos meses con la promesa de una mejora de condiciones que nunca llega y cuando te canses de esperar y protestes contratarán a otro con el mismo cuento.
Lo ideal es decirle lo mismo: Yo ahora voy a trabajar poco, pero en unos meses ya verás!!!
31 K 285
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#1 así estuve yo un tiempo en un trabajo, “te contrato ahora ganarás un poco, pero en un tiempo vamos viendo y ya verás como mejora la cosa” y acepte.

La mejor decisión de mi vida laboral fue irme de allí al tiempo viendo que no hay más madera de que arde y que son unos auténticos inútiles que encima se ofendían cada vez que pedía la categoría correspondiente a mis responsabilidades
5 K 55
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#1 Bueno, esas condiciones se pueden poner por contrato.

Yo en mi primer trabajo cobraba 600€/mes (el SMI de entonces) y por contrato se indicaba que a los tres meses me subían a 900€ y al año a 1100€. Y así fue.
8 K 104
#41 MPR *
#13 Yo tuve un contrato de esos, firmado en 2007, en 2008 estaban en crisis (una semana antes decían que no, que a ellos les iba bien y estaban contratando más gente) y no podían pagar lo que ponía el contrato... y no lo pagaron, afortunadamente me echaron unos días antes de que les dijera que me iba. xD
1 K 20
ezbirro #20 ezbirro
#1 Ahora son meses, antes eran años con la obra y servicio, el perro sanxe que les recortó la correa a los empresaurios.
0 K 6
Eibi6 #29 Eibi6
#1 Pantomima Full lo decía hace ya unos cuantos años sobre los consultores "les pagan en promesas"

Lo que pasa es que ahora la gente va vez se cansa más de las promesas y quiere realidades
2 K 34
Aperitx #38 Aperitx
#1 En un taller mecánico lo que vas a aprender si pones interes en 6 meses o un año no tiene precio. De ahí te puedes cambiar donde quieras por que ya no eres un estorbo.
1 K 17
Sinfonico #39 Sinfonico
#38 Pero tú no vas a un trabajo a aprender, vas a trabajar, a aprender se va al colegio.
0 K 10
Aperitx #43 Aperitx
#39 y por eso te pagan el mínimo, por que eres peon raso. Antes ibas de aprendiz por la cara sin seguro, sin cotizar y sin cobrar.
0 K 7
#48 estreñido
#39 Hay muchos oficios que no se pueden aprender realmente sin trabajar. Soldador y carpintero metálico es uno. Tiene un periodo de aprendizaje donde no se va a rendir como un trabajador autónomo.

La mayoría de trabajos manuales son así. Los trabajos de oficina también tienen su aprendizaje, por eso un programador junior no cobra lo mismo que uno senior y no puede estar sin supervisión.
0 K 10
Top_Banana #5 Top_Banana
Claro. 1.200€ y lo quieres con experiencia.

Págale los 2.000€ que prometes y si no saca el trabajo... a la calle en el periodo de prueba, que para eso está.
21 K 216
dalla #21 dalla
#5 Hay muchas cosas a mejorar. Los profesionales de oficios artesanos, hay que formarlos trabajando, con alguien al lado que le enseñe. Doblas el gasto, como dice con un grado medio cobra como oficial de 3ª, sepa o no sepa, mas las horas del que tiene que acompañarle, resultan en un gasto desproporcionado. Ojo, que legalmente no puede usar una radial sin supervision, dime tú...
0 K 6
Tertuliano_equidistante #25 Tertuliano_equidistante
#21 Digo yo que si pagara bien no se le iría la gente y ahorraría en esas duplicidades.
0 K 11
#37 Katos
#5 2000 pavos al mes sin experiencia en el taller?. CLARO!!!
0 K 10
Top_Banana #40 Top_Banana
#37 2.000€ con experiencia y si no tiene suficiente, a la calle.
0 K 19
#44 estreñido
#5 No dice que lo quiera con experiencia. De hecho más tarde en la propia noticia dice que está muy contento con su trabajador en prácticas. Lo que dice es que le cuesta prácticamente lo mismo (en seguros sociales) un trabajador con experiencia que otro que no. Así que las empresas prefieren contratar con experiencia que aprendices.

Lo que dice es que los jóvenes no quieren ir a ser aprendices por 1200 euros.
0 K 10
makinavaja #47 makinavaja
#5 EL empresario solo suelta los 2000 cuando ha obtenido antes como mínimo 5000 por su trabajo.... :-D :-D
0 K 12
frankiegth #3 frankiegth *
De las pocas cosas que me maravillan en la actualidad es que la tortilla se les haya dado la vuelta a las empresas. Hace nada abusaban de la patada en el culo al empleado a conveniencia y no les afectaba. La clase obrera merece las mejores condiciones laborales, de vivir las peores ya estamos todos de vuelta, y la juventud está más despierta que nunca en ese aspecto no aceptando entregar sus vidas a terceros por cacahuetes y un maltrato laboral garantizado.
16 K 189
Dragstat #15 Dragstat
#3 "la juventud está más despierta que nunca en ese aspecto no aceptando entregar sus vidas a terceros por cacahuetes"

Aparte de que los jóvenes son muchos menos y no hay tanta competencia, creo que la mayoría de las veces simplemente no tiene sentido coger estos trabajos, ha subido tanto el coste de la vida, que si no les da para salir de casa de sus padres, ni lo intentan. Hoy en día, con la subida de SMI, hay muchos trabajos más fáciles y cómodos para cobrar dos duros igualmente.
7 K 89
borre #45 borre
#15 Muchos menos pero el paro juvenil sigue en las nubes...
0 K 10
oceanon3d #17 oceanon3d
#3 Y cuando se llegue a un paro del 5% (estructural) más jodido lo tendrán.

Subirá el sueldo de todos y aquello de "no se paga más porque no se puede" caerá en el limbo del olvido mientras los empresarios ajustan sus beneficios al estándar de la UE
4 K 43
#2 Kuruñes3.0
Tu eres muy libre de ofrecer lo que veas y ellos de no ir si no quieren.
14 K 140
colipan #4 colipan
El típico argumento de " somos una familia" donde tú no llegas pero el jefe con el Audi Q8
9 K 98
Dragstat #22 Dragstat *
#4 la carta mágica es cuando sacan la posibilidad de heredar la empresa, pero para eso hay que esforzarse, "cuanto más gane yo, antes heredarás todo esto"
0 K 20
#49 Pixmac
#4 Cerca de mi casa hay un taller que ahora pertenece a una cadena nacional pero antes eran 3 o 4 talleres y mientras los mecánicos tenían el típico Seat Ibiza o León el jefe aparecía de visita en un Aston Martin y alguna vez ví un Bentley :shit:
0 K 20
JackNorte #6 JackNorte
Si tanto necesitas trabajadores encontraras la forma de valorar si te compensa ahorrarte esos 300 euros tres meses y no llegar al trabajo o tener que meter la gente que tienes horas extras.
5 K 56
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
Pero no quiere aprendices, quiere gente con experiencia, es decir que hayan aprendido con otros habiéndose comido ese gasto importante para enseñarlos.
2 K 48
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Pues ya vuelvo dentro de tres meses. xD
3 K 47
Thornton #8 Thornton
¡Qué pena me da el pobre! :troll:
2 K 36
cosmonauta #7 cosmonauta *
Lo que este tipo no quiere darse cuenta es que si competencia si está pagando esos 1500 de entrada. Por eso no le aceptan la oferta.

Dicho eso, yo pienso que hay que pagar sueldos dignos, lo mejor posible, pero en un primer trabajo tampoco hay que volverse loco.
2 K 30
Tertuliano_equidistante #26 Tertuliano_equidistante
#7 Pero no es un primer trabajo, dice que busca gente con experiencia.
1 K 19
Robus #33 Robus
#31 pues te da para el alquiler de un piso…

Lo que no puedes es esperar empezar a trabajar y tener para piso, coche y vacaciones en la rivera maya mientras además ahorras.

Anda que no nos tiramos años compartiendo piso antes de poder irnos a compartir puso con la pareja… y hablo de los años 90 cuando, según algunos, todo estaba regalado y te daban un piso con cada paquete de yogures.
1 K 22
elGude #34 elGude
#33 bueno, pues si el trabajo no me da para vivir, me busco otro sitio pero 1200€ es un sueldo de mierda.
0 K 11
#46 estreñido *
#34 1200 euros en Granada por un trabajo de aprendiz. Es un buen comienzo.

Por cierto, esos 1200 euros no ha dicho que sean netos o brutos, por la costumbre de la gente serán netos. EDITADO, no se puede multiplicar peor, xD. Ahora la corrección, conociendo como funciona esta gente son 1200 netos, usease unos 17k en 12 pagas que son unos 21k brutos. Ahora sí, xD

No me parece un sueldo de mierda para un aprendiz de soldador de aluminio, no hay que olvidar que un aprendiz es una figura a caballo entre la formación y el trabajo.
0 K 10
aupaatu #14 aupaatu
Los meses de becario de toda la vida con posibilidad de quedarte sin curro en el cuarto.
1 K 21
elgranpilaf #27 elgranpilaf
Hombre 1200 para empezar no está mal no?
1 K 20
elGude #31 elGude
#27 teniendo en cuenta que eso es el alquiler de un piso, no te da para nada.
1 K 19
#19 Archaic_Abattoir
Tantos años votando a partidos que recortan en educación y ahora resulta que no le interesa que la gente venga sin educar. ¿En qué quedamos?
1 K 19
#9 gorgos
No deberían preocuparse, tenemos casi 10 millones de inmigrantes
0 K 16
frankiegth #12 frankiegth *
#9. Y suerte que tenemos de tenerlos, muchos de ellos con formación o estudios superiores. No cantes victoria, el efecto de esta ola de dignidad laboral en la clase obrera es contagioso y puede que no tenga vuelta atrás.
0 K 13
Dragstat #18 Dragstat
#9 la mayoría de inmigrantes que vienen suele ser gente con experiencia en sus países, el cuento de no pagar por no tener experiencia no es tan fácil de colar
2 K 39
dalla #24 dalla
La foto es un montaje, luego el resto del artículo podría serlo también.

La máquina que sale en la zona derecha no guarda proporción con la realidad. (www.fronius.com/es-es/spain/tecnologia-de-soldadura/productos/soldadur)
1 K 13
pitercio #30 pitercio
Pues como poco ya volverán dentro de tres meses.
0 K 12
XtrMnIO #32 XtrMnIO
Llorica.

Empieza por 1500 y de ahí, subiendo.
0 K 12
manzitor #16 manzitor
Pues el señor del taller tiene pocas opciones. O se queda sin personal cualificado, o le roba el talento a la competencia o asume el coste de firmar a su propia gente. Eso lo hacen muchas empresas.
0 K 11
#42 euacca
Pues para eso tienes un periodo de prueba. Dales 1600 o 1700 y les echas inmediatamente no trabajan, y si te sacan el suficiente les subes a 2000€ o lo que sea. Contratar no es nada arriesgado, no inventen, porque hay periodo de prueba.
0 K 11
#36 Katos
el tipico cuento de querer cobrar mas del salario minimo sin tener ni puta idea.
0 K 10
#35 okeil
Pues si no lo tienen en cuenta es que se la suda, igual si les pagas los 1500 de entrada podrás seguir con tu negocio y no ser tú el "único" mecánico.
0 K 10
OrialCon_Darkness #28 OrialCon_Darkness
mardita juventú que se está cargando al explotador nacional, que va a ser de ese pobre empresaurio que te decía a la cara eso de "si no te apaña, tengo a 100 mas como tú esperando que les llame". xD
1 K 0

menéame