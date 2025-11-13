Dueño de un taller sobre la falta de trabajadores jóvenes: "me dicen que no van a venir a trabajar por 1.200€, pero no tienen en cuenta que a los tres meses puede subir a 1.500€"

"Si el chaval me saca el trabajo, a mí no me importa pagar 2.000€. Lo que no puedo hacer es sacarme el dinero de mi bolsillo para pagar". Protesta porque "no hay gente" suficiente, y dice que los talleres no quieren aprendices porque los costes son tan altos que es mucho más efectivo emplear a un trabajador con experiencia. En cambio, reivindica que es un sector que ofrece mejores condiciones y remuneración que otros oficios. "Está muy bien pagado", por lo que lo recomienda a los jóvenes aunque al principio su nómina no sea excesivamente alta.