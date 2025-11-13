Dueño de un taller sobre la falta de trabajadores jóvenes: "me dicen que no van a venir a trabajar por 1.200€, pero no tienen en cuenta que a los tres meses puede subir a 1.500€"

"Si el chaval me saca el trabajo, a mí no me importa pagar 2.000€. Lo que no puedo hacer es sacarme el dinero de mi bolsillo para pagar". Protesta porque "no hay gente" suficiente, y dice que los talleres no quieren aprendices porque los costes son tan altos que es mucho más efectivo emplear a un trabajador con experiencia. En cambio, reivindica que es un sector que ofrece mejores condiciones y remuneración que otros oficios. "Está muy bien pagado", por lo que lo recomienda a los jóvenes aunque al principio su nómina no sea excesivamente alta.
| etiquetas: españa , laboral , jovenes , aprendices , experiencia
Lo ideal es decirle lo mismo: Yo ahora voy a trabajar poco, pero en unos meses ya verás!!!
La mejor decisión de mi vida laboral fue irme de allí al tiempo viendo que no hay más madera de que arde y que son unos auténticos inútiles que encima se ofendían cada vez que pedía la categoría correspondiente a mis responsabilidades
Yo en mi primer trabajo cobraba 600€/mes (el SMI de entonces) y por contrato se indicaba que a los tres meses me subían a 900€ y al año a 1100€. Y así fue.
Lo que pasa es que ahora la gente va vez se cansa más de las promesas y quiere realidades
La mayoría de trabajos manuales son así. Los trabajos de oficina también tienen su aprendizaje, por eso un programador junior no cobra lo mismo que uno senior y no puede estar sin supervisión.
Págale los 2.000€ que prometes y si no saca el trabajo... a la calle en el periodo de prueba, que para eso está.
Lo que dice es que los jóvenes no quieren ir a ser aprendices por 1200 euros.
Aparte de que los jóvenes son muchos menos y no hay tanta competencia, creo que la mayoría de las veces simplemente no tiene sentido coger estos trabajos, ha subido tanto el coste de la vida, que si no les da para salir de casa de sus padres, ni lo intentan. Hoy en día, con la subida de SMI, hay muchos trabajos más fáciles y cómodos para cobrar dos duros igualmente.
Subirá el sueldo de todos y aquello de "no se paga más porque no se puede" caerá en el limbo del olvido mientras los empresarios ajustan sus beneficios al estándar de la UE
Dicho eso, yo pienso que hay que pagar sueldos dignos, lo mejor posible, pero en un primer trabajo tampoco hay que volverse loco.
Lo que no puedes es esperar empezar a trabajar y tener para piso, coche y vacaciones en la rivera maya mientras además ahorras.
Anda que no nos tiramos años compartiendo piso antes de poder irnos a compartir puso con la pareja… y hablo de los años 90 cuando, según algunos, todo estaba regalado y te daban un piso con cada paquete de yogures.
Por cierto, esos 1200 euros no ha dicho que sean netos o brutos, por la costumbre de la gente serán netos. EDITADO, no se puede multiplicar peor, . Ahora la corrección, conociendo como funciona esta gente son 1200 netos, usease unos 17k en 12 pagas que son unos 21k brutos. Ahora sí,
No me parece un sueldo de mierda para un aprendiz de soldador de aluminio, no hay que olvidar que un aprendiz es una figura a caballo entre la formación y el trabajo.
La máquina que sale en la zona derecha no guarda proporción con la realidad. (www.fronius.com/es-es/spain/tecnologia-de-soldadura/productos/soldadur)
Empieza por 1500 y de ahí, subiendo.