Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025  

Desde el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián Romero, diputado de ERC, en la comparecencia de Pedro Sánchez, donde ha dejado recados por doquier a las derechas. "El PP va a llegar a Moncloa gracias a Junts" ha realizado una demoledora intervención respondiendo a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo, quienes han salido corriendo para no enfrentar dicha intervención.