Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025

Desde el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián Romero, diputado de ERC, en la comparecencia de Pedro Sánchez, donde ha dejado recados por doquier a las derechas. "El PP va a llegar a Moncloa gracias a Junts" ha realizado una demoledora intervención respondiendo a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo, quienes han salido corriendo para no enfrentar dicha intervención.

sorrillo
Illa llegó a la Generalitat gracias a ERC con el acuerdo que se hiciera una financiación singular para Cataluña.

A estas alturas esa financiación singular ni está ni se la espera e Illa sigue gobernando en Cataluña.
abogado_del_diablo
Gabriel Rufián.
Qué buen vasallo, si tuviera buen señor.
Yo sería el primero en votarle.
dclunedo
Esto es bulo ¿no?. Abandono su escaño a los 18 meses....:troll:
