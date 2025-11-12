Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025  

Desde el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián Romero, diputado de ERC, en la comparecencia de Pedro Sánchez, donde ha dejado recados por doquier a las derechas. "El PP va a llegar a Moncloa gracias a Junts" ha realizado una demoledora intervención respondiendo a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo, quienes han salido corriendo para no enfrentar dicha intervención.
A estas alturas esa financiación singular ni está ni se la espera e Illa sigue gobernando en Cataluña.
Qué buen vasallo, si tuviera buen señor.
Yo sería el primero en votarle.