edición general
40 meneos
407 clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad

El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad

Una historia real sobre cómo la pregunta más inesperada puede convertirse en la mejor lección de física, rompiendo nuestras intuiciones más arraigadas.

La Pregunta que lo Cambió Todo
“Profe, una pregunta…”.

La voz de David sonó desde el fondo del laboratorio, casi en un susurro.

| etiquetas: estudiante , gravedad , simulador interactivo
33 7 2 K 158 ciencia
4 comentarios
33 7 2 K 158 ciencia
Lenari #1 Lenari
Segunda lección: el periodo tampoco depende del recorrido. Es decir, da igual que lo estires mucho antes de soltarlo o no, el periodo es el mismo.

Como curiosidad, esto también ocurre en los péndulos, cuyo periodo tiene una fórmula similar: el periodo no depende del recorrido del péndulo. Precisamente por eso se usaban péndulos en algunos relojes antigüos; aunque el péndulo fuera perdiendo energía (y por lo tanto recorrido), su periodo no cambiaba.
1 K 21
ThePato #2 ThePato
Es un artículo muy bueno pero la entradilla es capciosa, en ningún momento el profesor dudó de la gravedad sino de su efecto en un muelle.
4 K 52
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Muy buen meneo.

Gracias #0

Pd: jamás imaginé que iba a dar las gracias por algo a un tal M.Rajoy xD
1 K 20
Vodker #4 Vodker *
Como curiosidad, le he hecho esa misma pregunta a ChatGPT. Su respuesta:
Si g cambiase, el muelle oscilaría igual de rápido, pero su posición de equilibrio se movería hacia arriba o hacia abajo según el valor de g.  media
0 K 10

menéame