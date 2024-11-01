El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad

Una historia real sobre cómo la pregunta más inesperada puede convertirse en la mejor lección de física, rompiendo nuestras intuiciones más arraigadas.
La Pregunta que lo Cambió Todo
“Profe, una pregunta…”.
La voz de David sonó desde el fondo del laboratorio, casi en un susurro.
| etiquetas: estudiante , gravedad , simulador interactivo
Como curiosidad, esto también ocurre en los péndulos, cuyo periodo tiene una fórmula similar: el periodo no depende del recorrido del péndulo. Precisamente por eso se usaban péndulos en algunos relojes antigüos; aunque el péndulo fuera perdiendo energía (y por lo tanto recorrido), su periodo no cambiaba.
Gracias #0
Pd: jamás imaginé que iba a dar las gracias por algo a un tal M.Rajoy
Si g cambiase, el muelle oscilaría igual de rápido, pero su posición de equilibrio se movería hacia arriba o hacia abajo según el valor de g.