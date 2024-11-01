edición general
Detenido el presidente de la Diputación y PP de Almería, Javier Aureliano García

El presidente de la Diputación de Almería y también del Partido Popular en esta provincia, Javier Aureliano García, ha sido detenido por agentes de la Policía Judicial. La detención se ha producido junto a la del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Aunque aún no se han concretado los motivos de estas detenciones todo parece indicar que están vinculadas a presuntos cobros de comisiones en obra pública llevados a cabo en toda la provincia de Almería.

#1 mercure
Es un caso aislado del PP,circulen.
2 K 39
Aokromes #5 Aokromes
#1 espera que el juez peinado igual involucra al perro sanchez por el fines :troll:
1 K 20
rutas #8 rutas *
#5 El panfleto El Mundo ya está haciendo control de daños. Así recoge la noticia ("Caso Koldo", con dos cojones):  media
0 K 10
ipanies #3 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!
Y que el PSOE vaya calentando por lo mismo si de sus casos se deriva a financiación irregular... ¬¬
1 K 20
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Nada nuevo ni reseñable es del Pp, esta en su ADN,
0 K 20
sat #6 sat
No pasa nada, son del PP y hacen lo que hacen todos los cargos del PP desde que el PP existe e incluso de antes.
0 K 12
comadrejo #2 comadrejo *
Dar liquidez a las cajas "abecedarias" siempre ha sido una actividad donde el PP siempre destaca. :troll: :troll:
0 K 11
Olepoint #4 Olepoint
¿ Y esto por qué es noticia ? :troll:
0 K 7

