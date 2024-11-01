Detenido el presidente de la Diputación y PP de Almería, Javier Aureliano García

El presidente de la Diputación de Almería y también del Partido Popular en esta provincia, Javier Aureliano García, ha sido detenido por agentes de la Policía Judicial. La detención se ha producido junto a la del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Aunque aún no se han concretado los motivos de estas detenciones todo parece indicar que están vinculadas a presuntos cobros de comisiones en obra pública llevados a cabo en toda la provincia de Almería.