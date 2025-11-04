Los instructores del "caso Koldo " no hallan indicios delictivos" contra Ángel Víctor Torres tras analizar el informe de la UCO

Fuentes del procedimiento afirman a la SER que ni el informe de la UCO ni el resto de la investigación arrojan indicios delictivos contra el ministro de Política Territorial y expresidente canario por los contratos de mascarillas y que por ello no fue incluido en el auto de procesamiento del Supremo que solo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza de los tapabocas
[Fin de la cita]
Y luego lo llenaremos de inshidiash, calumniash, mentirash y bulosh, porque esto es una trama contra el pepé.
[Fin de la cita]
Hace años hubo dos cantantes que se llamaban Tamara. La gente hablaba de Tamara la buena y Tamara la mala.
¿Ésta UCO es la buena o la mala?
Lo preguntó (sinceramente) porque entre la Daña, Ayuso, su novio, koldo, Begoña y Miguel Ángel Rodríguez parece que tenenemos diferentes centrales operativas en función de quien hablemos.
Ojo, que lo mismo es una idea retorcida mía.
Lo que la UCO haya puesto en el informe ya es otra cosa.
Si la UCO dice "nosotros creemos que este tipo es peor que Satán" pero no aporta pruebas, pues así se queda.