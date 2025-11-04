Los instructores del "caso Koldo " no hallan indicios delictivos" contra Ángel Víctor Torres tras analizar el informe de la UCO

Fuentes del procedimiento afirman a la SER que ni el informe de la UCO ni el resto de la investigación arrojan indicios delictivos contra el ministro de Política Territorial y expresidente canario por los contratos de mascarillas y que por ello no fue incluido en el auto de procesamiento del Supremo que solo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza de los tapabocas