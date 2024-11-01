edición general
Demolición en la Casa Blanca: el Tesoro ordena no tomar fotos ni difundir imágenes

Demolición en la Casa Blanca: el Tesoro ordena no tomar fotos ni difundir imágenes

Los empleados del Departamento del Tesoro han recibido instrucciones de no tomar ni compartir fotos de la demolición en la Casa Blanca, especialmente desde el edificio contiguo, mientras crecen las críticas al proyecto de remodelación del Ala Este, calificado por algunos como “grotesco” y “desgarrador”. Los proyectos de construcción del presidente, incluido el salón de baile y la pavimentación del Jardín de Rosas de la Casa Blanca para que se asemeje más a la terraza de Mar-a-Lago

15 comentarios
themarquesito #4 themarquesito
No quieren que se vea el obsceno atropello contra el patrimonio histórico
3 K 61
ewok #5 ewok
#4 De todo lo que hace, ¿qué crees que es lo peor? (y lo mejor, si acaso algo)
0 K 13
themarquesito #6 themarquesito
#5 Lo peor probablemente sea el descarado uso del Departamento de Justicia para perseguir judicialmente a sus rivales, y en política exterior sería el asesinato de gente en el Caribe.
En cuanto a lo bueno, es difícil encontrar algo, pero acabar con las monedas de 1 centavo es una medida correctísima.
1 K 33
ewok #8 ewok
#6 ¿Y en cuanto a estética y patrimonio cultural?
0 K 13
themarquesito #9 themarquesito
#8 Todo mal y con pésimo gusto: mucho pan de oro en la Casa Blanca, destrucción de la rosaleda de la misma, demolición parcial del ala este, va a organizar una velada de la UFC en los terrenos de la Casa Blanca, se ha puesto a revisar las exposiciones de la Institución Smithsonian para amoldarlas a la ideología reaccionaria, está restituyendo a bases militares los nombres de generales traidores...
1 K 33
#1 albx
Esa imagen sería algo simbólico.
3 K 50
Andreham #3 Andreham
#1 Exacto, y por eso the land of the free no puede permitir que salgan fotos.
2 K 32
mahuer #2 mahuer
Normal que quiera reformar, piensa que va a vivir ahí de por vida. :troll:
1 K 23
#7 PerritaPiloto
Ya no hace falta que vengan alienígenas a destruirla como en Independence day.
1 K 22
themarquesito #14 themarquesito *
#13 Están en el mismo recinto (President's Park), pero el Edificio del Tesoro no pertenece al Complejo de la Casa Blanca (formado por la Casa Blanca, Blair House, y el Edificio Eisenhower)  media
0 K 20
cosmonauta #10 cosmonauta
Me parece de lo más normal, que no les permitan tomar fotos y mucho menos difundirlas.
0 K 16
themarquesito #12 themarquesito *
#10 ¿Por qué? Es un acontecimiento de interés público que ven desde sus despachos en el Departamento del Tesoro.  media
1 K 32
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 ¿No están en el mismo recinto? Lo desconozco.

En todo caso, me parece de lo más prudente que se le ordene a un funcionario público que no tome fotografías que pueden comprometer la seguridad.

Yo he trabajado en entornos donde hacer una fotografía implicaba despido directo, y no eramos ni mucho menos funcionarios del Tesoro.
0 K 16
wata #15 wata
Cada vez más claro que Trump no piensa irse voluntariamente.
0 K 13
#11 sliana
la foto ya esta hecha, no hace falta hacer mas. describe perfectamente el gobierno de trump, dinamitando la politica internacional y la economia global por su propio beneficio.
0 K 7

