Demolición en la Casa Blanca: el Tesoro ordena no tomar fotos ni difundir imágenes

Los empleados del Departamento del Tesoro han recibido instrucciones de no tomar ni compartir fotos de la demolición en la Casa Blanca, especialmente desde el edificio contiguo, mientras crecen las críticas al proyecto de remodelación del Ala Este, calificado por algunos como “grotesco” y “desgarrador”. Los proyectos de construcción del presidente, incluido el salón de baile y la pavimentación del Jardín de Rosas de la Casa Blanca para que se asemeje más a la terraza de Mar-a-Lago
En cuanto a lo bueno, es difícil encontrar algo, pero acabar con las monedas de 1 centavo es una medida correctísima.
En todo caso, me parece de lo más prudente que se le ordene a un funcionario público que no tome fotografías que pueden comprometer la seguridad.
Yo he trabajado en entornos donde hacer una fotografía implicaba despido directo, y no eramos ni mucho menos funcionarios del Tesoro.