Cuánto tiene que ingresar un autónomo para ganar 938 euros al mes  

Si quiero ganar 938,25€ tengo que ingresar 2.000€ ¡Por el amor de dios! En gastos varios metemos asesoría, teléfono, gasolina y todas esas cosas. Todo lo demás, 831€ va para el Estado.Tras ver esto, es inevitable la indignación. Perdona, ¿es mi percepción o me están robando en mi cara?
Por si alguien aun no se ha enterado, el IVA no lo paga el autonomo, lo paga el cliente del autonomo.
El IVA es parte de lo que tiene que ingresar. Es un dinero que cobra al consumidor y que no es para el.
Pues la formula es facil:
Un numero que al descontarle:
- Cuota mensual de autonomos
- El IRPF
- Los gastos operacionales
...te permita:
- Vivir: ahi cada uno con su niuvel de vida
- Hucha para la empresa: La cantidad varia dependiendo del riesgo de la actividad y el coste operacional
"El 21% de lo que facturo hay que destinarlo al Estado, para nuestro “Sistema de Bienestar”, claro está. (Voy por mi calculadora)"
Este frase es delictiva y para que dejes de ser autónomo de por vida
No amigo, no:
1) El IVA es un impuesto de la UE no de España y se usa para financiar el presupuesto comunitario.
2) Los países recaudan en nombre de la UE el IVA, y tienen ciertos márgenes para establecer un IVA determinado… » ver todo el comentario
"Si quieres ahorrarte pagar el IVA me lo das en efectivo"
Y si al final no las consigue cobrar... A pelearse para al menos recuperar el IVA
Lo de España, y lo siento por el que se sienta identificado y se ofenda, no es de empresarios. Es de trabajadores que se han independizado del jefe porque no lo aguantaban, y lo han han hecho son los recursos necesarios, lo que los empuja a un "entendimiento de subsistencia" y de ahí todos los lloros que vemos.
En España, con menos de 200.000€ no es entendimiento, es quiero y no puedo
Pero es igual (o muy similar) que los impuestos que paga un empleado. La diferencia es que el autónomo ve las cifras de forma directa, y el empleado no tanto a menos que se ponga a investigar un poco, de lo que suele ser consciente es del neto que llega al banco.
En la práctica, hacienda es muy pícara y rechaza deducir una parte significativa de los gastos, y cambia las normativas de formas inentendibles todos los años, lo que ha menudo implica una pequeña sanción porque ni los propios del teléfono de ayuda se aclaran, lo cual de nuevo termina en el bolsillo de hacienda.
Así que esos 2000 euros luego serán 2100, o 2200... para ganar menos de mil.
Y eso presuponiendo ingresos constantes.
Si este año ingresas de media 3900 y el año que ingresas de media 100, para ti es lo mismo que ingresar de media 2000, pero para hacienda cotizas como alguien que ingrese 4000. Con lo cual lo que necesitas ingresar para ganar 938 de media igual te sube a 2500.
Por cierto, creo que a los asalariados tambien les descuentan de su salario el IRPF, una parte de la cotización social y algún que otro concepto...
Si has decidido emprender y eres un valiente, demuestralo, cuando te vaya bien, disfrutalo, y cuando te vaya mal, buscate la vida.
Esta cantinela de empresarito que cuando las cosas le van bien exije que se le bajen los impuestos, y cuando le va mal que el estado le lance un flotador, ya cansa. NO se puede soplar y sorber al mismo tiempo, lo sabes, verdad ?
Si tu negocio no rinde como para compensar el riesgo, emprende en otra cosa, y sal a que de te trabajo otro, para quien si este funcionando. O que quieres, que el estado, y el resto los españoles asalariados , te levanten tu empresa ?
No amigo.