Cuánto tiene que ingresar un autónomo para ganar 938 euros al mes

Cuánto tiene que ingresar un autónomo para ganar 938 euros al mes  

Si quiero ganar 938,25€ tengo que ingresar 2.000€ ¡Por el amor de dios! En gastos varios metemos asesoría, teléfono, gasolina y todas esas cosas. Todo lo demás, 831€ va para el Estado.Tras ver esto, es inevitable la indignación. Perdona, ¿es mi percepción o me están robando en mi cara?

aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
Si ya empezamos metiendo el IVA en esas cuentas, mal vamos...
Por si alguien aun no se ha enterado, el IVA no lo paga el autonomo, lo paga el cliente del autonomo.  media
#5 soberao
#4 Y más cuando los trabajos en negro van sin iva (y sin impuestos). :roll:
#12 ddomingo *
#4 La pregunta es ¿cuanto tiene que ingresar un autónomo?
El IVA es parte de lo que tiene que ingresar. Es un dinero que cobra al consumidor y que no es para el.
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#12 ¿cuanto tiene que ingresar un autónomo?
Pues la formula es facil:

Un numero que al descontarle:
- Cuota mensual de autonomos
- El IRPF
- Los gastos operacionales

...te permita:
- Vivir: ahi cada uno con su niuvel de vida
- Hucha para la empresa: La cantidad varia dependiendo del riesgo de la actividad y el coste operacional
Heni #26 Heni *
#1 Hace las cuentas de la abuela, #4 te lo explica bien

"El 21% de lo que facturo hay que destinarlo al Estado, para nuestro “Sistema de Bienestar”, claro está. (Voy por mi calculadora)"
Este frase es delictiva y para que dejes de ser autónomo de por vida

No amigo, no:
1) El IVA es un impuesto de la UE no de España y se usa para financiar el presupuesto comunitario.
2) Los países recaudan en nombre de la UE el IVA, y tienen ciertos márgenes para establecer un IVA determinado…   » ver todo el comentario
Gry #29 Gry
#26 Eso te lo explica muy bien cualquier autónomo de verdad (porque dudo que muchos de los que salen con estas cuentas hayan currado en su vida):

"Si quieres ahorrarte pagar el IVA me lo das en efectivo"
#30 EISev
#4 el IVA lo recauda el autónomo pero lo adelanta al estado por ejemplo si tarda en cobrar las facturas tiene que liquidar un dinero que aún no ha ingresado.

Y si al final no las consigue cobrar... A pelearse para al menos recuperar el IVA
#9 Alcalino
Cualquier emprendedor en EEUU empieza con 500.000 o 1.000.000 de dólares en financiación.

Lo de España, y lo siento por el que se sienta identificado y se ofenda, no es de empresarios. Es de trabajadores que se han independizado del jefe porque no lo aguantaban, y lo han han hecho son los recursos necesarios, lo que los empuja a un "entendimiento de subsistencia" y de ahí todos los lloros que vemos.

En España, con menos de 200.000€ no es entendimiento, es quiero y no puedo
#7 mstk
¿se adueña del iva y calcula el irpf sobre los ingresos?
johel #22 johel *
Un articulo de autonomos donde mezclan el iva, la facturacion total, los gastos limpios y los ingresos brutos. Solo les falta mezclar el debe con el haber. No perdais ni un segundo de vuestro tiempo.
Gry #8 Gry
Otro comunista más que piensa que quienes más ganan más deberían pagar a hacienda para que los pobres como él no tengan que hacerlo. :troll:
#11 encurtido
Este tema es recurrente entre autónomos, de hecho es normalmente lo primero que suelen decir cuando se les pregunta por su negocio.

Pero es igual (o muy similar) que los impuestos que paga un empleado. La diferencia es que el autónomo ve las cifras de forma directa, y el empleado no tanto a menos que se ponga a investigar un poco, de lo que suele ser consciente es del neto que llega al banco.
Lenari #15 Lenari
Ingresar 2000 euros... en teoría.

En la práctica, hacienda es muy pícara y rechaza deducir una parte significativa de los gastos, y cambia las normativas de formas inentendibles todos los años, lo que ha menudo implica una pequeña sanción porque ni los propios del teléfono de ayuda se aclaran, lo cual de nuevo termina en el bolsillo de hacienda.

Así que esos 2000 euros luego serán 2100, o 2200... para ganar menos de mil.

Y eso presuponiendo ingresos constantes.

Si este año ingresas de media 3900 y el año que ingresas de media 100, para ti es lo mismo que ingresar de media 2000, pero para hacienda cotizas como alguien que ingrese 4000. Con lo cual lo que necesitas ingresar para ganar 938 de media igual te sube a 2500.
Dasmandr #27 Dasmandr
#15 lo de siempre. Que no tienes ni idea, y pontificas.
mmlv #31 mmlv *
Lo he calculado con mi propio caso y para ingresar 935 limpios necesito ganar unos 1600 (contando con los gastos por IRPF, cuota autónomo y algún gasto fijo más).

Por cierto, creo que a los asalariados tambien les descuentan de su salario el IRPF, una parte de la cotización social y algún que otro concepto...
mmlv #32 mmlv
Es significativo que un artículo lleno de cuñadeces e inexactitudes haya tenido más de 1 millón de visitas, según dice la noticia... así nos luce el pelo!
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Y luego el supuesto paro ese que tenemos. Si damos tres años de pérdidas, claro. Pues ahora decidme quién aguanta 3 años trabajando sólo para pagar
Peka #3 Peka
#1 Si te pones de autónomo tienes que facturar 5.000€ o más, si no, no merece la pena. ¿Alguien no sabe esto?
Sir #6 Sir
#3 Lo que ya si que es imposible es ser autónomo con pluriactividad si no cobras eso... palmas demasiado.
Peka #24 Peka
#6 Yo estoy en una subcontrata y mi empresa cobra por mi 6.000€ al mes. Pues lo mismo para un autónomo, si no facturas 5.000 o más no te metas.
Sir #28 Sir
#24 ¿Y la gente en el punto intermedio? Si te sale la oportunidad de un trabajo y tienes que facturarlo, ¿vives en negro hasta que ganes 5000 de forma recurrente?
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#1 Si quieres paro, baja por enfermedad, y proteccion del estado, tira curriculum y ala, se te paga tus horas, y luego para casa.
Si has decidido emprender y eres un valiente, demuestralo, cuando te vaya bien, disfrutalo, y cuando te vaya mal, buscate la vida.

Esta cantinela de empresarito que cuando las cosas le van bien exije que se le bajen los impuestos, y cuando le va mal que el estado le lance un flotador, ya cansa. NO se puede soplar y sorber al mismo tiempo, lo sabes, verdad ?

Si tu negocio no rinde como para compensar el riesgo, emprende en otra cosa, y sal a que de te trabajo otro, para quien si este funcionando. O que quieres, que el estado, y el resto los españoles asalariados , te levanten tu empresa ? xD

No amigo.
eltxoa #16 eltxoa
#10 Un trabajador autónomo no es un empresario. Es un trabajador como el nombre bien indica.
daTO #21 daTO
#16 Es un trabajador por cuenta propia, y ya. El problema es que muchos se creen empresarios y que están en la misma trinchera que el dueño del Zara o el de Mercadona. Y así les va. Viene a ser como lo de los latinos pro Trump,
eltxoa #23 eltxoa *
#21 xxx
#25 parladoiro
#16 trabajador(por cuenta propia) para la seguridad social, empresario(individual) para hacienda.
volandero #20 volandero
#10 Sabes que hay gente a la que no contratan por mucho curriculum que tire, ¿verdad? Muchísima.
#17 rekus
Cuánta gente en este país no sabe cómo funciona el IVA.. Y cuantos son autónomos?
ChatGPT #19 ChatGPT
#17 bien lo saben, pero para llorar… vale
ChatGPT #18 ChatGPT
Vaya cálculo de mierda, en el trabajo por cuenta ajena meten la asesoría (o DEP de contabilidad y financiero) y el tlf en la cuenta?
#14 Dexton
 media
alcama #2 alcama
¿En chistorras o en lechugas?
