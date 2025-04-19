·
11
meneos
75
clics
Cuándo y cómo se convierte EEUU en una dictadura
El término «dictadura» es fuerte, pero es necesario y, sobre todo, útil. Si no puedes nombrar algo, no puedes imaginarlo. Y si no lo imaginas, no puedes anticiparlo...
|
etiquetas
:
trump
,
dictadura
,
eeuu
9
2
0
K
110
politica
9 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
makinavaja
Cuando hasta El Mundo lo reconoce....
5
K
74
#4
Huaso
#1
y el artículo es del sábado 19 abril 2025.
Por eso no lo puse en actualidad si no en política.
Me pareció interesante releerlo hoy, después de todo lo acontecido con Venezuela y Groenlandia.
4
K
54
#6
DaniTC
#4
pues es el ejemplo de muchos políticos en España. Precisamente por su forma de presionar y salir impune. Ayuso la primera.
0
K
12
#5
Tarod
#1
Tal cual.
Abróchense los cinturones.
0
K
10
#9
pip
#1
llega un momento en el que hay que posicionarse, o estás con el fascio o estás contra el fascio, y en la historia hemos visto ejemplos de derecha democrática contraria al fascismo, incluso en España.
0
K
11
#2
xaxipiruli
¿Para cuándo el desmantelamiento de la OTAN y la reasignación de sus recursos para la creación de una entidad que realmente luche por el respeto del derecho internacional?
2
K
30
#3
Marisadoro
Abril-2025
0
K
18
#7
DaniTC
#3
20 de abril del 90.
0
K
12
#8
Horkid
Una dictadura, y además, bandidos a nivel global:; Trump ha desnudado a la derecha: no se trata de ideologías se trata de negocios; en España es igual, los partidos de derecha no son más que mercenarios de las empresas que les respaldan; no representan al pueblo ni a la nación, simplemente sus amos les colocan en los gobiernos para desviar los fondos publicos a su cuenta resultados, en España para atracar los recursos públicos y regalarselos a empresas a cambio de parte del botín.
Lo que hizo Montoro en los gobiernos del PP es el exponente: utilizo su posición como ministro para hacer negocios para los ricos, mientras nos empobrecia a la población.
0
K
9
