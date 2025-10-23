edición general
Condenados tres cazadores por pegar a un vecino de Boiro que les pidió que no disparasen tiros cerca de su casa

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago acaba de condenar a tres cazadores al pago de una multa de 540 euros al considerarlos culpables de un delito de lesiones por golpear a un vecino de Boiro que les llamó la atención por disparar a veinte metros de la vivienda en la que residía con su pareja en el lugar de Armada.

#1 concentrado
Por ese dinero de multa, igual vuelven a justarse para ir a darle otra paliza.
43
#5 oscarius24
#1 Joder, con ensañamiento, además de que eran varios y armados. Hay cosas que no se llegan a entender, debe de ser que tuvieron buenos abogados...
16
#17 riz
#5 y/o buenos apellidos.
7
#7 NinjaBoig
#1 Si vuelven a por él o sus familiares, justificado pegarles un tiro o un hachazo bien dao, por legítima defensa, teniendo por su vida.
Mejor ellos que yo. ¬¬
2
#9 Cehona
#7 Viendo como actua la justicia, seria lo más justo.
2
#13 Varlak
#1 Por esa indemnización le han puesto más en peligro aún, menuda putada de condena....
4
#26 yopasabaporaqui
#1 Por ese dinero, les devuelvo la paliza y quedamos a pachas.
1
#19 muerola
Por mucho, pero mucho menos los de Altsasu fueron a la trena
8
#18 Leconnoisseur
Si matas por diversion eres un psicopata #changemymind
6
#36 chewy
#18 disfrutar de un chuletón entonces te convierte un psicópata?
0
#38 Leconnoisseur
#36 No. Matar por diversión si. Asumo que el que mata las vacas que me como no lo hace con gusto
0
#3 s.lemo
Escopeteros fuera de nuestras vidas!
5
#8 elmakina
540 euros por patear a un vecino entre tres tíos. Te meten una tunda y la respuesta del sistema es una propinilla. Luego se sorprenden de que la gente tenga la sensación de que aquí puedes hacer lo que te salga de los huevos sin consecuencias.

Y encima, los de siempre aprovechando la noticia para soltar su discursito barato contra la caza, como si tres descerebrados representasen a todos los cazadores...
6
#12 parrita710
#8 ¿Quieres decir que no os representan a los psicópatas que solo podéis tener una erección en vuestro micro pene viendo como explota un pato de un tiro?
Porque estoy seguro que todo el mundo sabe que sois una mancha de violentos cobardes.
11
#27 Veo
#8 La putada es que en todos los pueblos hay tres o cuatro descerebrados como estos.
0
#32 kratos287
#8 Eso es para coger y pasarle con el coche por encima al juez y soltarle 2000€
1
#2 enriquefriki
Cambié el titular.

Esta repetición del mismo verbo con significados distintos en una misma oración crea confusión y dificulta la lectura. El cerebro debe hacer un esfuerzo adicional para procesar que "pegar" significa dos cosas diferentes en contextos tan cercanos.
2
#4 SeñorPresunciones
Gente de bien, gente civilizada :shit:
3
#30 Khadgar
#4 Civilizados amantes de los animales y el medio ambiente. :troll:
1
#25 Aeren
Si por 540€ puedo pegarle una paliza a quien me de la gana igual empiezo a hacer una lista. Está muy bien de precio, la verdad.
3
#31 omega7767
#25 es más, si consigues juntar a todos y los apalizas juntos, igual obtienes descuento
0
#37 cabrerenc
#31 y la oferta incluye pago en diferido a 7 años!
0
#15 Andreham
540 euros por una tunda de gente con armas.

A la próxima a lo mejor no se limitan a darle con las manos o las piernas, ya sabes.
3
#20 rogerillu
Entiendo que puedes pegarle una paliza a alguien por 540 euros. Esta bien saberlo.
2
#16 Jack29
Claro, hombre, ¿cómo se les ocurre disparar a veinte metros de una casa? Lo suyo es disparar dentro del salón, mientras el vecino prepara el café. Total, por 540 eurillos la partida de caza te sale con barra libre de hostias incluidas.
2
#10 yer0
Bueno, ahora podrá contratar a unos sicarios para que les devuelvan la paliza uno por uno, que te sale a cuenta.
2
#24 pirat
Hasta que no nos afecte personalmente, no seremos conscientes de la dimensión del problema con la injusticia española.
2
#33 makinavaja
¿Y la sanción por disparar armas de fuego a menos de 20m de un núcleo habitado para cuando? Está prohibido por las leyes de caza.
1
#21 Kuruñes3.0
Y si le pego dos ostias al juez, ¿puedo luego tirarle encima 540 leros e irme ya sin juicio o como va?
1
#23 Milmariposas
As bestas
0
#6 beltraneja
Espero que además los vecinos normales del pueblo hagan el vacío a esta gente.
1
#14 Varlak
#6 por desgracia lo más normal es que le hagan el vacío a los que no van armados y son peligrosos, conozco gente que se ha tenido que mudar de pueblo por menos...
3
#22 Mosto
#14 Me ha venido a la cabeza As Bestas...
0
#29 beltraneja
#14 Pero cuando disparan tan cerca de las casas el problema es de todos, hastade las propias familias de cazadores...
0
#34 jjmf
Lo explica mejor en www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2025-10-22/5474363-condenados

Parece que ocurrió en 2017. Han tardado ocho años. Los han condenado por un delito leve de lesiones a multa de 540 euros a razón de 9 euros diarios durante 60 días, y a indemnizar solidariamente a la víctima en 429 euros, así como la imposición de las costas procesales.
0
#35 monsterboy
#34 Entonces les salió gratis la parte en la que pusieron en peligro la vida de la gente de la zona. Y pseudo gratis la intimidación y la agresion. Además de la extraordinaria lentitud del proceso, igual les dio tiempo a repetirlo una docena de veces. Aclarado.
0
#39 jjmf
#34 En diariodearousa.elidealgallego.com/articulo/o-barbanza/tres-cazadores-e explica que pedían 5 años de cárcel para cada uno y que indemnicen conjunta y solidariamente con 28.000 euros a la víctima.

"El Ministerio Público precisa que uno le propinó el primer golpe en el rostro con la escopeta, tras lo que lo tiró al suelo, momento en el que ese procesado y los otros dos se acercaron y le pegaron…   » ver todo el comentario
0
#28 MonoMico
¿Estamos 100% seguros de que no fue en defensa propia?
0
#11 DayOfTheTentacle
uhmm o no pq suena igual de bruto.
0

