Condenados tres cazadores por pegar a un vecino de Boiro que les pidió que no disparasen tiros cerca de su casa

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago acaba de condenar a tres cazadores al pago de una multa de 540 euros al considerarlos culpables de un delito de lesiones por golpear a un vecino de Boiro que les llamó la atención por disparar a veinte metros de la vivienda en la que residía con su pareja en el lugar de Armada.