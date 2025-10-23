Condenados tres cazadores por pegar a un vecino de Boiro que les pidió que no disparasen tiros cerca de su casa

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago acaba de condenar a tres cazadores al pago de una multa de 540 euros al considerarlos culpables de un delito de lesiones por golpear a un vecino de Boiro que les llamó la atención por disparar a veinte metros de la vivienda en la que residía con su pareja en el lugar de Armada.
Parece que ocurrió en 2017. Han tardado ocho años. Los han condenado por un delito leve de lesiones a multa de 540 euros a razón de 9 euros diarios durante 60 días, y a indemnizar solidariamente a la víctima en 429 euros, así como la imposición de las costas procesales.
