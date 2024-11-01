·
83
meneos
1650
clics
Cómo reducir el consumo de microplásticos, según una ingeniera medioambiental: los hay hasta en la sal
Beber agua de grifo es la medida más sencilla que podemos tomar para evitar la ingesta de microplásticos, pero hay más.
reducción
consumo
microplásticos
ingeniera
medioambiental
sal
cultura
#1
Review
No puedo dejar de recomendar instalarse una osmosis en casa:
- Es barata (los precios parten de unos 120 euros)
- Es MUCHO menos contaminante para el planeta (no tiene que viajar en camiones en envases de plástico)
- Y ahora el artículo demuestra que es mucho mas sano
#3
eqas
#1
Yo llevo con ósmosis desde hace 20 años, y
tras mucho leer e informarme, he dejado sólo los 3 vasos iniciales
, y he quitado la membrana y el depósito. Es decir, sólo directo del grifo y los 3 prefiltros. No es tan saludable como parecía. Sí, ahora vuelvo a tener un poco de cal, pero creo que es un mal menor. Busca en internet (o en tu IA, claro). Al menos en la mayoría de la Península, no es necesaria la osmosis completa.
#4
Review
#3
Uf, en Barcelona la cal no es un mal menor, el agua es totalmente imposible de beber
#6
Tunguska08Chelyabinsk13
#4
Es muy nutritiva, con la dosis de Calcio y Magnesio diaria recomendada!!!
Supongo que será como la de Valencia.
#10
BM75
#6
Lo que dices no es ninguna broma. Mi madre sufre de osteoporosis y fibromialgia, y tiene como recomendación médica beber solo agua del gripo (por el contenido en calcio y magnesio).
#17
Suleiman
#4
Depende de la zona de Barcelona. Según el barrio el agua es bebible o no.
#18
chemari
#4
Yo diría que lo que la hace imposible de beber es el cloro que lleva. Si dejas el agua reposar en un recipiente durante unas horas, el cloro se evapora y sabe mucho mejor.
#20
parladoiro
#4
hierves el agua, el carbonato se vuelve insoluble cayendo al fondo, separas el agua del carbonato del fondo para usarla para beber y echas el carbonato a la cisterna del inodoro o a un cubo para usarlo en el inodoro.
#39
troll_hdlgp
#4
... y en la cuenca mediterránea en general, tengo familia en Alicante a la que visito de vez en cuando y lo que sale del grifo aunque no es horrible, si que esta bastante cerca de serlo, no es por nada que tienen un filtro de osmosis permanentemente instalado.
#22
NO86
#3
La cal del agua es una fuente de calcio.
#21
Skiner
#1
Ponerse una osmosis es una estupidez.
Filtras tanto el agua que practicamente lo que bebes es agua destilada.
Un agua destilada para las personas es mala porque necesitamos minerales que tiene el agua.
Beber agua destilada no sabe a nada, no te sacia y por tanto no te quita la sed y es malo para el cuerpo.
#24
jmav
#21
Los minerales los puedes tomar de otras formas. Por ejemplo tomando suplementos de minerales. O simplemente con una buena alimentación.
#26
Skiner
#24
Bravo quitas los minerales del agua para tomar suplementos
te gastas dinero en la osmosis y en los suplementos
La única justificación razonable para hacerlo es que haya una persona en casa con problemas renales.
Si en tu casa sois personas normales no necesitas hacer nada. Bebe agua con normalidad.
Un aparato de osmosis es un gasto demencial de agua, por cada litro de agua filtrada tiras otro por el desagüe, es todo lo contrario a ser ecológico y sostenible.
#32
spidey
#26
No sé si hablas de descalcificar, no de osmosis, que antes sí que es verdad que se desperdiciaba mucha agua, ahora no tanto. La osmosis no desperdicia prácticamente agua, y si por lo que sea no puedes poner, las jarritas tipo Brita son una excelente solución.
#36
MonoMico
#26
Lo que no te ha dicho es que toma los suplementos con agua. Así cierra el círculo.
#41
Skiner
#36
bravo
#28
Berlinguer
#24
Brillante idea, quitemos los minerales que el agua tiene para luego pagar por suplementos que den esas dosis de minerales.
Jaque mate
#30
jmav
#28
En principio me conformo beber agua cómo fuente de agua que hace falta. Y más si debemos de recurrir a la desalinización por falta de agua.
Los minerales con alimentación normal creo que sobran. Y no me vale decir que el comino, orégano o prescindir de elementos que se toma en baja proporción sea malo (es decir por mucho que tengan no aporta nada). Así que con la leche, huevos, legumbres, las verduras también (por qué no. Las verduras son fuentes de muchos minerales). Es decir no creo…
#31
paco_camps_2011
#21
Se suele poner un filtro de remineralización como última etapa.
#35
Skiner
#31
filtro para remineralizar.
Es una estupidez.
#40
paco_camps_2011
#35
Pero así no ocurre lo que dices en
#21
no se bebe "agua destilada", se remineraliza antes del consumo.
¿Qué es una estupidez? Probablemente en la inmensa mayoría de casos, salvo aguas contaminadas no veo el sentido a osmosis. Yo no uso y jamás me pondría osmosis inversa completa, para empezar porque para tener un litro de agua se tiran unos cuantos más por el desagüe sin usarlos. Para aguas de pozo y similares con filtros de tres etapas me parece más que suficiente.
#42
Skiner
#40
Si a tu casa te llega agua depurada con normalidad no hace falta hacer nada.
Poner una jarra y beber.
A no ser que cojas de un pozo sin control o de lugares extraños.
El agua procedente de las depuradoras en España es de tanta calidad que es mejor que algunas marcas embotelladas.
Eso esta comprobado con estudios del agua.
#27
Abril_2025
#1
CUando lo miré, hace un año más o menos, un litro de agua por osmosis tiraba ocho o nueve litros de agua potable al mar.
#37
Skiner
#27
Si cuentas el gasto de agua desde la depuradora que ya la trata, hasta tu casa que la filtras y todo lo que desperdicias puede salir esa cantidad.
#5
joffer
Cerrando el Mercadona.
Ya fuera de bromas, hay que hacérselo mirar a las grandes superficies.
#8
Mimaus
#5
te obligan a pagar las bolsas, pero luego todo va en bolsas de plástico por unidad y envueltas en más plástico. Incluso botellas que siempre han sido de cristal las están haciendo de plástico. Estás navidades compré una botella de crema de café que le gusta mucho a mí padre y siempre ha ido en botella de cristal y ahora, adivina.
#23
soberao
#8
Y los huevos Kinder que traen más plásticos que chocolate que es lo que se supone que venden, incluso el envase donde está el "juguete" es de plástico que podría muy bien ser de carton o papel o incluso más fino. El que se come con una cuchara, Kinder Joy,tiene plásticos de envase, en la "cuchara" y trae juguetito de plástico. Pero a esta empresa no se le dice nada porque más que chocolate parece que vende envases de plástico.
#13
rbrn
#11
Ufff, demasiado tarde para editar.
Gracias por avisar.
#9
rbrn
Estamos rodeados de plástico a una escala muy difícil de imaginar, embases, dispositivos, utensilios, ropa, trata de encontrar algún objeto que no lleve plástico...
#11
BM75
#9
envases*
#2
ombresaco
Curioso que la sal del Himalaya pueda tener más microplásticos que la sal marina, debido a la manipulación...
Lo de las manzanas, pues si la piel es donde tiene muchos nutrientes, pues habrá que elegir.
Y me ha llamado la atención lo del agua embotellada. Hace poco leí un artículo donde decía que el agua embotellada en botellas de plástico, paradójicamente, tiene menos microplásticos que en botellas de cristal. Y parece que el motivo era el tapón. Las botellas de cristal transmiten las vibraciones de alta frecuencia que las de plástico amortiguan, y eso hacía que el tapón soltara menos partículas. Parece que se dieron cuenta porque las botellas con corcho tenían mucho menos microplásticos
#12
Bombástico
#2
Recordar que la sal del Himalaya normalmente se extrae de la parte pakistaní de las montañas, y Pakistán no es un país muy higiénico.
#14
chochis
#2
A mi la piel de la manzana me sienta fatal, debe ser por la pectina.
#38
Nylo
¡Uuuuuuuuuhhhh! ¡Micropláaaaaaaaasticos! ¡Tened mieeeeeedo! ¡Vienen a por vosooooootros!
#7
elmileniarismovaallegar
¿Y quién eres tú para decirme los microplásticos que me debo o no me debo tomar?...
(Aznar style)
#19
chemari
#7
Acompañese de foto de pepero en twitter chupando una bolsa de plástico.
#15
chupacabres
Microque??
#25
boulardii
No me he leído el artículo, pero pensad en todas las sales y especias envasadas que vienen en su molinillo con muelas de plástico... Evidentemente se desgastan durante la muela y te comes el plástico
#29
rbrn
#25
Lo peor es cuando lo echas a la sartén y se quema el plástico, rico rico
#33
unomasdelmonton
#29
si se quema no te lo comes
#16
jmav
¿Cómo puede llegar los microplásticos al interior del Himalaya? Porque creo que la obtención de la sal es desde la corteza hacia su interior.
Llegar los plásticos ahí es difícil. Y antiguamente tampoco había tanto plástico.
#34
Arachne
#16
Manipulación, transporte, limpieza, envasado... Los procesos habituales hasta que llega a tu mesa.
