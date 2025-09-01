edición general
Colonos israelíes y soldados arrancan miles de árboles para castigar a una aldea palestina

Según los vecinos, los soldados israelíes asediaron la aldea, allanaron y saquearon casas e intimidaron a sus habitantes con perros.

Aokromes #1 Aokromes
terroristas sionistas. habria sido mas corto.
Gry #3 Gry
En tiempos de guerra y conflicto armado, el castigo colectivo se ha traducido en atrocidades (crímenes de lesa humanidad), y es una violación de las leyes de la guerra y de las Convenciones de Ginebra.

es.m.wikipedia.org/wiki/Castigo_colectivo
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
Eso lo llevan haciendo desde el inicio de la guerra. Si miráis el histórico de google earth veréis los campos de cultivo de Gaza concienzudamente aplanados por lo que parecen huellas de excavadoras.
cargolcoix #7 cargolcoix
#6 Eso lo llevan haciendo desde el inicio de la guerra 1948. Si miráis el histórico de google earth veréis los campos de cultivo de Gaza concienzudamente aplanados por lo que parecen huellas de excavadoras.
Priorat #5 Priorat *
Todo esto de los castigos a todos es como muy nazi. Demasiado nazi.

- Castigado
- ¿Qué he hecho yo?
- Ser palestino.
cocolisto #9 cocolisto
Queda poco resquicio para que los sionistas asesinos puedan dar más asco.
ewok #2 ewok
"Los justos de la Tierra".
#4 DenisseJoel
Así los alemanes no han tenido que mancharse las manos.
#8 Inno
Estoy flipando con la integridad moral de estos tipos. ¿ Qué educación supremacista reciben desde que nacen? Si lo lo veo no lo creo, repudiam a todo el mundo, se creen de verdad que son el pueblo elegido de Dios.
siembravientos #10 siembravientos
Los árboles también son Hamás
