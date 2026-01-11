edición general
Un coche autónomo se para en las vías del tren y su pasajero huye al ver al tren acercarse [ENG]

"Lo siento por el coche. Claramente tomó una mala decisión y escogió un sitio complicado" - declara Maynard, profesor y experto en tecnología de la Universidad de Arizona. Recalca que estos incidentes son extremos y difíciles de ver y que la empresa Waymo aún tiene que aprender de estos errores para mejorar el servicio.

Herumel #1 Herumel
Waymo, aprendernos de nuestros errores con tu vida...
3
jm22381 #3 jm22381
Afortunadamente tienen un botón de Parada de emergencia en la pantalla trasera así que imagino que el pasajero la pulsó y se piró.
0
#2 Tensk
Un saludito a... bueno, los de siempre.
0
Aokromes #9 Aokromes
y eso siendo los selfdriving mas avanzados en teoria
0
Garbns #5 Garbns
Uhm, ahora mismo hay algún guionista de hollywood tomando notas para matar a alguien en alguna pelìcula, (añadiendo que se bloqueen las puertas)
0
skaworld #6 skaworld
#5 Herbie, el volante loco, la venganza.

La increible historia de un taxi autonomo capaz de predecir el futuro gracias a un sofisticado algoritmo, que descubre que lleva de pasajero al próximo Hitler y el desgarrador conflicto de las leyes de Asimov que se desata en su electronico cerebro sobre proteger a su pasajero... o salvar a la humanidad.
2
Garbns #8 Garbns
#6 mezcla entre cortocircuito y herbie, lo veo...
1
Aokromes #10 Aokromes
#6 por eso se creo la ley numero 0.

Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daños.
1
sorrillo #11 sorrillo
#10 Las leyes de la robótica de Asimov son ampliamente incomprendidas.

Las postuló y luego dedicó su bibliografía a ejemplificar por qué no funcionan.
0
#7 MADMax2
#5 ¿Remake de Christine?
0
ochoceros #12 ochoceros
#5 Le denunciarían por plagio de Upgrade.
0
thoro #4 thoro *
Hace falta un botón de emergencia para estos vehículos para cuando hacen algo indebido... (# 3 ha dicho que lo tienen)
Pues un humano que pueda tomar el control del coche Online al ser una tecnología en pañales.
0

