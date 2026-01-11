Un coche autónomo se para en las vías del tren y su pasajero huye al ver al tren acercarse [ENG]  

"Lo siento por el coche. Claramente tomó una mala decisión y escogió un sitio complicado" - declara Maynard, profesor y experto en tecnología de la Universidad de Arizona. Recalca que estos incidentes son extremos y difíciles de ver y que la empresa Waymo aún tiene que aprender de estos errores para mejorar el servicio.
La increible historia de un taxi autonomo capaz de predecir el futuro gracias a un sofisticado algoritmo, que descubre que lleva de pasajero al próximo Hitler y el desgarrador conflicto de las leyes de Asimov que se desata en su electronico cerebro sobre proteger a su pasajero... o salvar a la humanidad.
Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daños.
Las postuló y luego dedicó su bibliografía a ejemplificar por qué no funcionan.
Pues un humano que pueda tomar el control del coche Online al ser una tecnología en pañales.