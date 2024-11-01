Trump acaba de soltar que está “pensando en tomar” el Estrecho de Ormuz. Vamos a explicar por qué eso no es tan fácil

Ormuz no es un sitio. Es una franja. 39 km de ancho en lo más estrecho, vale, pero la costa iraní da al estrecho en TODA su extensión. Cientos de kilómetros de litoral. Cada cala, cada playa, cada pueblo de pescadores es un sitio desde donde lanzar algo. Irán no juega a la guerra naval como en las películas. Nada de fragatas contra fragatas. Su doctrina se llama A2/AD: no pretendo controlar el mar, pretendo que tú no puedas usarlo. Y para eso no hacen falta portaaviones. Hacen falta cosas baratas y muchas. Y aquí es donde duele...
Que por cierto, el problema no es si está abierto o no, el problema es el riesgo y el coste de ese riesgo.
Misiles antibuque con 170 km de alcance. Y minas que pueden sembrar el canal en horas. Todo móvil, todo disperso, todo tirado de precio.
Y aquí es donde duele: un USV cuesta 30.000 dólares. Un Shahed, 50.000. Interceptarlos te cuesta entre 1 y 4 millones por misil. Y el petrolero que te van a reventar lleva entre 180 y 360 millones en carga...
Un Shahed, 50.000. Interceptarlos te cuesta entre 1 y 4 millones por misil.
Eso es incorrecto. Está hablando de precios de misiles patriot que no se deberían usar para esos elementos. Claro que si se han acabado los otros, más baratos (que igual no bajan de medio millón) y viene una docena de drones baratos contra tu portaaviones, igual no te queda otra.
No obstante. Aunque no sean Patriots. La diferencia es abismal. Y, según se tiene entendido, la cantidad de unidades Shahed de Iran es abrumadora. Y su movilización muy barata comparativamente.
En mi opinión Trump se ha metido en un Vietnam del que saldrá trasquilado.
También los derriban con fuego de cañón de aviones y helicópteros y hasta he visto un vídeo de con AK-74 por la puerta lateral de un helicóptero, pero claro, eso te implica estar muy cerca y sobre todo para los aviones, mucho más rápidos, es más peligroso (el helicóptero puede mantener la distancia con el dron y disparar, pero el avión, se lo come sí o sí y si explota ... puede ser peligroso)
El más curioso fue el derribo desde posiblemente un Yak-52 (un avión de hélice de entrenamiento) que lo tira con el ala ... pero claro, si eso se produce más veces es solo ajustar el detonador de la cabeza explosiva a que estalle si se inclina más de la cuenta y se lleva por delante al derribador.
El riesgo va a ser para los barcos ...le largas un par de drones a ras de agua y como el escolte esté al otro lado, se los come con patatas .. y si no, se los come el escolta.
No sé, no tengo ni idea, pero este señor es experto militar, entre otras cosas.
Y también se deja llevar un poco por el sensacionalismo. Hay misiles muy baratos específicos para esos menesteres (sobre todo en los Pantsir) artillería, cazarlos desde helicópteros, drones anti drone (son un poco bastos todavía. pero puedes ver los en vídeos)
Esos misiles de 4 millones de usan contra misiles balísticos, hipersónicos, quizás contra misiles de crucero (no creo porque el perfil de vuelo de estos no es lo que más les guste) ....
Alejandro Magno, aparte de gran militar, era capaz de identificarse con las costumbres de los pueblos conquistados (cosa que no hacía mucha gracia a los griegos) El cenutrio este se comporta como un racista.
En efecto.
Lo vamos a pagar todos, pero creo que se va a llevar un revolcón gordo.
Somos los siguientes.
Tomar , lo que es tomar entendiéndolo como llegar y desplazar una tropa a un lugar, con la potencia militar es fácil.
Otra cosa diferente es "mantener" la posición, ahí ya la cosa cambia. Tienes a una tropa clavada en el suelo, donde le van a estar cayendo ostias 24x7 ... si los iraníes son listos (no hace falta mucho) - dejarían el día para "molestar" , y utilizando la noche para joder… » ver todo el comentario
Sería posible su localización y embargo ? Espero que de seguir matando a sus conciudadanos y si continúa la hostilidad a occidente sea efectivo ese embargo todo ello independientemente de su localización y exterminio de todo su staff esa gente no merece vivir mientras oprime y asesina a los disidentes y conciudadanos rearmando a los terroristas.
Pero esto lo pides solo para Irán??
