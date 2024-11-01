Trump acaba de soltar que está “pensando en tomar” el Estrecho de Ormuz. Vamos a explicar por qué eso no es tan fácil

Ormuz no es un sitio. Es una franja. 39 km de ancho en lo más estrecho, vale, pero la costa iraní da al estrecho en TODA su extensión. Cientos de kilómetros de litoral. Cada cala, cada playa, cada pueblo de pescadores es un sitio desde donde lanzar algo. Irán no juega a la guerra naval como en las películas. Nada de fragatas contra fragatas. Su doctrina se llama A2/AD: no pretendo controlar el mar, pretendo que tú no puedas usarlo. Y para eso no hacen falta portaaviones. Hacen falta cosas baratas y muchas. Y aquí es donde duele...