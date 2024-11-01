edición general
Trump acaba de soltar que está “pensando en tomar” el Estrecho de Ormuz. Vamos a explicar por qué eso no es tan fácil

Ormuz no es un sitio. Es una franja. 39 km de ancho en lo más estrecho, vale, pero la costa iraní da al estrecho en TODA su extensión. Cientos de kilómetros de litoral. Cada cala, cada playa, cada pueblo de pescadores es un sitio desde donde lanzar algo. Irán no juega a la guerra naval como en las películas. Nada de fragatas contra fragatas. Su doctrina se llama A2/AD: no pretendo controlar el mar, pretendo que tú no puedas usarlo. Y para eso no hacen falta portaaviones. Hacen falta cosas baratas y muchas. Y aquí es donde duele...

YoSoyTuPadre
Pero a ver, si ayer a la noche dijo que ya estaba reabierto el estrecho de Hormutz gracias a él, que había ganado y los iraníes estaban acabados ¿qué ha pachao? {0x1f648} {0x1f649} {0x1f64a}
Herumel
#6 Bueno, hace meses les tiraron una única bomba y con eso pararon en seco el tema nuclear, y mira por donde fue la excusa....
rogerius
#6 El sintrón, que ya no le hace efecto y le falta riego. :shit:
Varlak
#6 Que miente. Bueno, es que ni si quiera lo considero mentir, una mentira es lo contrario de la verdad, Trump no es que este en contra de la verdad y la realidad, es que simplemente la ignora. El habla para generar un efecto, que lo que dice sea verdad o no le da igual, hoy quiere calmar s los mercados ¿Qué calmaría a los mercados? Decir que ha está abierto el estrecho de Ormuz, pues ya está, lo digo.

Que por cierto, el problema no es si está abierto o no, el problema es el riesgo y el coste de ese riesgo.
AmenhotepIV
Qué tienen? Más de 200 lanchas rápidas para ataques en enjambre. USVs cargados de explosivos, como el que reventó al petrolero Sonangol Namibe esta semana frente a Irak. Drones Shahed a cascoporro.

Misiles antibuque con 170 km de alcance. Y minas que pueden sembrar el canal en horas. Todo móvil, todo disperso, todo tirado de precio.

Y aquí es donde duele: un USV cuesta 30.000 dólares. Un Shahed, 50.000. Interceptarlos te cuesta entre 1 y 4 millones por misil. Y el petrolero que te van a reventar lleva entre 180 y 360 millones en carga...
HeilHynkel
#1

Un Shahed, 50.000. Interceptarlos te cuesta entre 1 y 4 millones por misil.

Eso es incorrecto. Está hablando de precios de misiles patriot que no se deberían usar para esos elementos. Claro que si se han acabado los otros, más baratos (que igual no bajan de medio millón) y viene una docena de drones baratos contra tu portaaviones, igual no te queda otra.
Huaso
#15 tenia entendido que los Shahed 136 les cuestan desde 20.000$ hasta esos 50.000$ de los que habla el tuit.

www.bbc.com/mundo/resources/idt-b3a272f0-3e10-4f95-9cd1-b34ab8ad033c#:.

No obstante. Aunque no sean Patriots. La diferencia es abismal. Y, según se tiene entendido, la cantidad de unidades Shahed de Iran es abrumadora. Y su movilización muy barata comparativamente.

En mi opinión Trump se ha metido en un Vietnam del que saldrá trasquilado.
HeilHynkel
#30

También los derriban con fuego de cañón de aviones y helicópteros y hasta he visto un vídeo de con AK-74 por la puerta lateral de un helicóptero, pero claro, eso te implica estar muy cerca y sobre todo para los aviones, mucho más rápidos, es más peligroso (el helicóptero puede mantener la distancia con el dron y disparar, pero el avión, se lo come sí o sí y si explota ... puede ser peligroso)

El más curioso fue el derribo desde posiblemente un Yak-52 (un avión de hélice de entrenamiento) que lo tira con el ala ... pero claro, si eso se produce más veces es solo ajustar el detonador de la cabeza explosiva a que estalle si se inclina más de la cuenta y se lleva por delante al derribador.
Varlak
#34 puedes reducir el coste aumentando el riesgo, pero aquí de lo que se habla, precisamente, es del riesgo.
HeilHynkel
#37

El riesgo va a ser para los barcos ...le largas un par de drones a ras de agua y como el escolte esté al otro lado, se los come con patatas .. y si no, se los come el escolta.
AmenhotepIV
#15

No sé, no tengo ni idea, pero este señor es experto militar, entre otras cosas.  media
HeilHynkel
#32

Y también se deja llevar un poco por el sensacionalismo. Hay misiles muy baratos específicos para esos menesteres (sobre todo en los Pantsir) artillería, cazarlos desde helicópteros, drones anti drone (son un poco bastos todavía. pero puedes ver los en vídeos)

Esos misiles de 4 millones de usan contra misiles balísticos, hipersónicos, quizás contra misiles de crucero (no creo porque el perfil de vuelo de estos no es lo que más les guste) ....
joffer
#36 ¿Pero esa munición que indicas está ya desplegada en Ormuz por parte de Israel y EEUU?
Suleiman
Me imagino la cara de los generales cada vez que aparece Trump.... "Que ocurrencia ha tenido hoy el gilipollas este .."
josde
Ese loco cada día esta peor, se cree Alejandro Magno y es un miserable solamente
Alegremensajero
#2 Alejandro Magno normalmente era respetado y admirado por los pueblos que conquistaba, a este no lo quieren ni en su puto país, qué más quisiera este.
josde
#4 Por eso solamente es un miserables, se me ha olvidado poner, loco,pederasta,ladrón y asesino.
HeilHynkel
#4

Alejandro Magno, aparte de gran militar, era capaz de identificarse con las costumbres de los pueblos conquistados (cosa que no hacía mucha gracia a los griegos) El cenutrio este se comporta como un racista.
Alegremensajero
#16 Se comporta como lo que es.
HeilHynkel
#18

En efecto.
knzio
#2 Alejandro Monguer
SMaSeR
Para mi que la hoja de ruta se la escribe Grok. Israel manda algo y Grok le dice como actuar.
kavra
Al final Skynet era esto, un subnormal siguiendo las directrices del hijo de Dr. Abuse con anabolizantes.

P.D para los más jovenes Dr. Abuse: comunicagenia.com/blog/dr-abuse-precursores-inteligencia-artificial/
maxxcan
#19 como curiosidad te diré que yo me pasé una noche entera hablando con Eliza, el software original del que se basaba el Dr. Abuse, y la verdad, por un lado fue muy útil para mí, me resolvió unos cuantos traumas de la infancia y aún guardo por ahí la conversación, y por otro lado al ser tan rudimentario entiendes como funcionan los chatbots de IA actuales, no deja de ser lo mismo solo que mucho más complejo. Por otro lado uso Emacs, sigue trayendo de fábrica un programa llamado Emacs Psychotherapist que está basado en Eliza pero escrito en Elisp y puedes ver el código.
Albarkas
Éste chalao no es consciente del avispero que ha chutado incitado por Israel.
Lo vamos a pagar todos, pero creo que se va a llevar un revolcón gordo.
angelitoMagno
Trump dijo hace dos meses que en dos meses iba a tomar Groenlandia
ostiayajoder
#25 Yo ese es el gran problema q veo con los subnormales q le apoyan desde eyripa:

Somos los siguientes.
Metabarón
Me da que se basa en una inteligencia artificial, y que esta lo está troleando.
Carapedo
Al régimen iraní le gotea el colmillo pensando en esos portaaviones yankis ahí en el estrecho de Ormuz a tiro de piedra Shahed-136 :troll:
Marisadoro
Tomaquetomate queguaposoyestemeneito
m.youtube.com/watch?v=C6c8Kvn3nKM
capitan__nemo
Un lado del estrecho ya lo "tienen" por ser aliados, colonias, con bases estadounidenses. Oman y emiratos.
rogerius
¿Estará diciendo que va a poner reclutas estadounidenses en terreno iraní?
Torrezzno
Todologos
JackNorte
A que no hay huevos xD
Toponotomalasuerte
Palomitas.
Ehorus
Volvemos a lo mismo ... zanahorio no tiene ni puta idea de lo militar. Por parte
Tomar , lo que es tomar entendiéndolo como llegar y desplazar una tropa a un lugar, con la potencia militar es fácil.
Otra cosa diferente es "mantener" la posición, ahí ya la cosa cambia. Tienes a una tropa clavada en el suelo, donde le van a estar cayendo ostias 24x7 ... si los iraníes son listos (no hace falta mucho) - dejarían el día para "molestar" , y utilizando la noche para joder…   » ver todo el comentario
loborojo
Qué practique antes en Gibraltar
Andreham
Él no va a tomar nada, mandará a gente a morir para tomarlo, que es distinto.
Álvaro_Díaz
Pues a ver si lo consigue y dejan de subir los precios
elsnons
El nuevo imán que sustituye al que quedó volatilizado tiene diversas inversiones inmobiliarias a nombre de testaferros dispersas en diferentes países de América y Europa por un valor estimado de 2100 millones de euros producto del robo a su pueblo.

Sería posible su localización y embargo ? Espero que de seguir matando a sus conciudadanos y si continúa la hostilidad a occidente sea efectivo ese embargo todo ello independientemente de su localización y exterminio de todo su staff esa gente no merece vivir mientras oprime y asesina a los disidentes y conciudadanos rearmando a los terroristas.
Alfon_Dc
#26
Pero esto lo pides solo para Irán??
Hueles a cosas..cosas....
