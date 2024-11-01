China entra en EEUU con un camión eléctrico que se recarga en 38 minutos y ofrece 700 km de autonomía

El fabricante chino Windrose tiene un modelo que compite directamente con el Tesla Semi y que apuesta por una generosa potencia, una amplia autonomía, y carga ultrarrápida. El precio del Windrose Global E700 en Estados Unidos se sitúa en torno a los 300.000 dólares (257.000 euros). No obstante, puede beneficiarse de incentivos públicos, especialmente en estados como California, donde las subvenciones pueden alcanzar hasta 120.000 dólares (103.000 euros) por unidad. Lo que quiere decir que se vende por un precio similar al Tesla Semi...