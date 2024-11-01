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China entra en EEUU con un camión eléctrico que se recarga en 38 minutos y ofrece 700 km de autonomía

China entra en EEUU con un camión eléctrico que se recarga en 38 minutos y ofrece 700 km de autonomía

El fabricante chino Windrose tiene un modelo que compite directamente con el Tesla Semi y que apuesta por una generosa potencia, una amplia autonomía, y carga ultrarrápida. El precio del Windrose Global E700 en Estados Unidos se sitúa en torno a los 300.000 dólares (257.000 euros). No obstante, puede beneficiarse de incentivos públicos, especialmente en estados como California, donde las subvenciones pueden alcanzar hasta 120.000 dólares (103.000 euros) por unidad. Lo que quiere decir que se vende por un precio similar al Tesla Semi...

| etiquetas: china , desarrollo , camión eléctrico , recarga , 38 minutos , 700km
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8 comentarios
12 3 0 K 228 tecnología
salteado3 #2 salteado3 *
¡Rápido! ¡Hay que montar un teatro y sacar algo tipo los chinos nos espían con los camiones! ¡Inaceptable! ¡Hay que prohibirlos por motivos de seguridad!
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#4 Mustela
¿No os suena de algo la forma aerodinámica del frontal del camión?

Película que me gustaría volver a ver :-P  media
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placeres #8 placeres
#4 xD bien visto , un clásico de los 70. ... Aunque no creo que la vuelva a ver, aun recuerdo esa escena de cambio de rueda con explosivos
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cocolisto #1 cocolisto
"Lo que quiere decir que se vende por un precio similar al Tesla Semi, este último con problemas en los plazos de entrega y subidas de tarifa significativas en comparación con lo prometido en el momento de su presentación"
¿Más aranceles Trump?.
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
#1
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Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
China está humillando a EE.UU. , encima está embarcado en una guerra que está arruinando y que ha sido un gran error entrar, no había una victoria rápida, más bien es un pantano del que no se puede salir. Por eso la humillación puede ser doble en lo económico por parte de China y en lo militar por parte de Irán, y por no hablar de la guerra de Ucrania.
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#7 Tensk
Ya estamos con las mentirijillas. Dejando a un lado la potencia que indica necesitar para poder cargar rapidito, que intuyo que ni será fácil ni barata de instalar y tener, esos 38 minutos son para ir del 20% al 80%.

Es decir, es para cargar un 60%, no el 100% de la batería. Que sí, que ya, que es bueno no cargar de todo ni vaciar de todo, ya lo sé, pero que no digan "se carga en 38 minutos" porque eso no es cierto. Y si ya eso es un dato importante en un utilitario, en un camión lo va a ser más.
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taSanás #5 taSanás
jostiás, si el de la miniatura es el chino... es clavado al de tesla
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menéame