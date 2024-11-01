Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"

Un cliente ha destapado un supuesto engaño en el Carrefour de Torrevieja (Alicante), donde algunos productos señalados como “Últimas unidades” se estarían vendiendo con descuentos ficticios. El vídeo, grabado dentro del establecimiento, muestra cómo los precios “rebajados” son, en realidad, más altos que los originales, justo cuando la cadena promociona sus ofertas dentro del contexto del Black Friday.