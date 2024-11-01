edición general
Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"

Un cliente ha destapado un supuesto engaño en el Carrefour de Torrevieja (Alicante), donde algunos productos señalados como “Últimas unidades” se estarían vendiendo con descuentos ficticios. El vídeo, grabado dentro del establecimiento, muestra cómo los precios “rebajados” son, en realidad, más altos que los originales, justo cuando la cadena promociona sus ofertas dentro del contexto del Black Friday.

Aergon #3 Aergon
Un saludo al empleado con conciencia de clase por poner las etiquetas sin tapar del todo los precios originales. Sin duda la mejor resistencia es la que se hace desde dentro.
Gracias camarada.
26 K 208
#1 Suleiman
Carrefour la amiga sionista.
18 K 197
#5 Barriales *
#1 lo vea diario y no solo en carrefur. Son tan zánganos que ni quitan el cartel original.
Yo los arranco hace años.
0 K 8
#34 Gurripander *
#1 Hace años que no compro por allí, precisamente por eso... que me esperen, sentados.

La gente parece no recordar que éstos son los que regalaban la comida a las IDF, mientras perpetraban sus tropelías...
0 K 7
#6 lamarisevadecañas
Boicot a Israel, boicot a carrefour
9 K 84
#4 ombresaco
"últimas novedades" tampoco es tanto engaño... "son solo las ultimas 5000 unidades que quedan en esta planta...

Lo de subir precios antes de los descuentos, pues es batante viejo, pero estamos en un momento en el que multar, o perseguir sería de comunistas
6 K 63
#11 cnr
#4 En este caso suben el precio CON los descuentos. xD xD

#8 Di que sí. Leer la noticia está sobrevalorado.
1 K 20
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 No hay que leer, hay que ver el vídeo. ya podrían poner la foto como dios manda!!! :ffu:

Si, si que está tachado un precio igualmente superior. :-D Estafadores y cutres, a la par.
0 K 14
#26 Tunguska08Chelyabinsk13
#17 Ya ya, no había visto el video, ya lo he puesto en #14
0 K 14
#31 Setis
#4 Pues exactamente igual que "cantidades limitadas". Por supuesto que hay cantidades limitadas! Intenta comprar 347 millones de televisiones samsung y verás como no tienen suficientes en stock! Aunque haya una para cada español, siempre será una cantidad limitada.
0 K 7
#12 guixOS
Carrefour tiene muchas engañifas. Por ejemplo, hay productos que si compran dos le descuentan algo de la segunda unidad, pues ponen en grande el precio con el descuento y en pequeñito el precio real. Algo que se presta a engaño.

Entre eso, lo molesta que es la música y sus promociones y que muchas veces tienen a alguien intentando venderte algo como seguros, un cambio de compañía eléctrica, etc.. Intentó evitar comprar ahí.
3 K 32
obmultimedia #18 obmultimedia
#12 Todas hacen lo mismo, ponen el precio del descuento en grande y el precio unitario en pequeñito.
Ahora hay una nueva tecnica de marketing, si eres socio el precio es mas barato, algo que no es verdad, Lidl lo hace mucho , te pone el precio con descuento de Lild Plus y en pequeño el precio normal. Todo dios salvo algun despistado tiene la app por lo que es una trampa de marketing pura y dura para tener "socios".
0 K 11
TheIpodHuman #9 TheIpodHuman *
Mira que son cutres los del Cutrefour... , cutres a no mas poder xD xD

{0x1f3b6}
¡les han pillao, les han pillao,
les han pillao con el carrito del helao!
1 K 22
ACEC #25 ACEC
Además de ser Zionist friendly, son los reyes de la estafa. Cuando iba, que ya no voy, tres de cada cuatro visitas acababan en el mostrador de la caja central porque no habían aplicado algún descuento o se habían "equivocado" con un precio. Un clásico son los packs familiares más caros que los individuales o productos en "oferta" que no están rebajados. Un empleado me argumento que "oferta" quiere decir que los "ofrecen", no que sean más económicos.
1 K 20
#7 ivasar
Es el mercado, la oferta y la demanda: las últimas unidades es normal que sean más caras, Es que no entendéis al mercado (amigos...) :troll:
1 K 15
hdblue #19 hdblue
¿Qué queréis de un grupo sionista?
1 K 14
johel #16 johel
"Cazan"... lo hacen constantemente y nunca han dejado de hacerlo.
Internet esta lleno de las trampas que hace constantemente carrefour.
0 K 11
elTieso #2 elTieso
No es la primera vez que oímos del inflado de precios en Black Friday. Quizá sea el peor momento del año para comprar.
0 K 11
yocaminoapata #15 yocaminoapata
#2 Lo es, solo compro cosas las cuales he tenido en seguimiento y sé de su precio... pero sino? Ni me molesto.
1 K 19
#24 didodido
#2 Por eso no entiendo comprar a lo loco en BF de algo que ya tienes localizado y conoces bien el precio que tenía antes.
0 K 6
#28 pirat *
#2 en mi religión no existe ese verbo "comprar", dios provee...
Con no ir, ni a lidels, aldis,,, la paz en el mundo te lo agradecerá.
0 K 9
#27 jorgeesc
Carrefour engaña SIEMPRE con todo. Durante un tiempo, antes de que empezase a Boícotearle por su apoyo al sionismo, compraba bastante ahí. Las ofertas de última unidad, de productos a punto de caducar, etc a menudo eran un timo.
Una que recuerdo, el pack de 2 mangos costaba 2€. Un día veo oferta del pack de mangos por x motivo, el precio lo habían cambiado a 4€ y con el 50% se quedaba en los 2 de siempre.
Yo lo compraba porque en aquella época tenían un compromiso de que si se equivocaban con…   » ver todo el comentario
0 K 9
aggelos #20 aggelos
vaya qué raro, Carrefour que está del lado de los sionistas hacen fraude, muy MUY raro.
0 K 9
estoyausente #33 estoyausente
Sobre todo en ese tipo de productos buscar en internet antes de pillarlo es obligatorio.

Yo lo hago con zapatillas, productos de electrónica, etc.

En alimentación... es más jodido, eso sí.
0 K 9
sevier #10 sevier
En Carrefour he visto de todo, hasta poner etiquetas con nueva fecha de caducidad encima de otras, pero no de ahora no, de hace más de 30 años, cuando era Pryca.
Y tener las oficinas del centro comercial lleno de goteras y cuando llueve estar lleno de cubos.
0 K 9
#30 _3605
Estafadores.
0 K 8
#21 Anais33
Nada nuevo bajo el sol. Lo llevan haciendo toda la vida, en el 2x3 y en las ofertas
0 K 7
#13 sliana
Un trabajador te está haciendo un favor y todavía le va a buscar un problema
0 K 7
Jomersindo #29 Jomersindo
A veces incluso tratan a los clientes de analfabetos funcionales.  media
0 K 6
manutourette #23 manutourette
En Mercadona hacen lo mismo dejan al mismo precio la etiqueta amarilla que la naranja poniendo en la amarilla que es un descuento.
0 K 6
#22 Rydra
Corte inglés hace exactamente lo mismo. Están anunciando en Youtube el xiaomi Redmi note 14 pro a 300 EUR, diciendo que su precio era de 500, cuando en aliexpress lo he sacado nuevecito a 150 EUR. Unos estafadores de campeonato.
0 K 6
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Últimas unidades, por tanto, como tienen tanta demanda, suben los precios. ¿Cuál es la sorpresa? :-O

No pone, rebajado, ni tachado un precio superior, ni nada.
1 K 6
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
#8 claro, claro. Si no se mira, no se ve...  media
1 K 24

