Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"

Un cliente ha destapado un supuesto engaño en el Carrefour de Torrevieja (Alicante), donde algunos productos señalados como “Últimas unidades” se estarían vendiendo con descuentos ficticios. El vídeo, grabado dentro del establecimiento, muestra cómo los precios “rebajados” son, en realidad, más altos que los originales, justo cuando la cadena promociona sus ofertas dentro del contexto del Black Friday.
La gente parece no recordar que éstos son los que regalaban la comida a las IDF, mientras perpetraban sus tropelías...
Lo de subir precios antes de los descuentos, pues es batante viejo, pero estamos en un momento en el que multar, o perseguir sería de comunistas
#8 Di que sí. Leer la noticia está sobrevalorado.
Si, si que está tachado un precio igualmente superior. Estafadores y cutres, a la par.
Entre eso, lo molesta que es la música y sus promociones y que muchas veces tienen a alguien intentando venderte algo como seguros, un cambio de compañía eléctrica, etc.. Intentó evitar comprar ahí.
Ahora hay una nueva tecnica de marketing, si eres socio el precio es mas barato, algo que no es verdad, Lidl lo hace mucho , te pone el precio con descuento de Lild Plus y en pequeño el precio normal. Todo dios salvo algun despistado tiene la app por lo que es una trampa de marketing pura y dura para tener "socios".
Internet esta lleno de las trampas que hace constantemente carrefour.
Con no ir, ni a lidels, aldis,,, la paz en el mundo te lo agradecerá.
Una que recuerdo, el pack de 2 mangos costaba 2€. Un día veo oferta del pack de mangos por x motivo, el precio lo habían cambiado a 4€ y con el 50% se quedaba en los 2 de siempre.
Yo lo compraba porque en aquella época tenían un compromiso de que si se equivocaban con… » ver todo el comentario
Yo lo hago con zapatillas, productos de electrónica, etc.
En alimentación... es más jodido, eso sí.
Y tener las oficinas del centro comercial lleno de goteras y cuando llueve estar lleno de cubos.
No pone, rebajado, ni tachado un precio superior, ni nada.