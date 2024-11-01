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Carlos Rojas, diputado del PP: "Si tenemos una meta, que es llegar al 5% de gasto en defensa, vamos a cumplirla"

Carlos Rojas, diputado del PP: "Si tenemos una meta, que es llegar al 5% de gasto en defensa, vamos a cumplirla"

Si es para todo ello, 'pues será bienvenida, pero si es para otra cosa, cuando se haga un estudio detallado de esa fusión, si se aprecia que va a tener más dificultades que ventajas, pues ob ...

| etiquetas: pp , defensa , gastos , 5%
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
vicus. #2 vicus.
Así que ya lo sabéis facha pobres, a votar al PP para que buena parte de los presupuestos en servicios públicos, como sanidad, educación, y pensiones vayan a comprarle juguetes de matar al tío San
13 K 159
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
PP-Vox = Hacer ricos a los accionistas de las empresas norteamericanas de armas al mismo tiempo que empobrece y empeora los servicios de los españoles.

Resumiendo, un lacayo-traidor, un afrancesado en pleno siglo XXI.
5 K 71
#3 poseso *
Pues si ganan lo vamos a flipar. Entre bajadas de impuestos (a los ricos) y el uso de lo que haya en estas cosas mas las privatizaciones...
4 K 48
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#3 Añádele la corrupción.
0 K 16
Nube_Gris #5 Nube_Gris
La meta tiene que ser que todos los ciudadanos tengan una educación, una alimentación y una vivienda de calidad, pedazo de HDP.
3 K 46
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Yo ya sé que para el fatxapobre las matemáticas son algo inalcanzable pero voy a intentar explicarselo: si gastamos el 5% del PIB eso quiered decir que más o menos 1 de cada 10 euros que gasta el estado, se va para armamento y defensa. Ahora es menos de la mitad.

Ahora que explique el fatxapobre de donde va a salir esa pasta.
2 K 42
Chinchorro #1 Chinchorro
Quien vote a esta gente de verdad que tiene lo que se merece.
4 K 35
vicus. #9 vicus.
Y lo gracioso es que cuando gobernaban ellos, ni para botas tenían los pobres soldados. A parte de ser un colazo eso de asistir a los desfiles el día que toca, verdad Mariano...
2 K 33
#11 tierramar *
Pues el PSOE le ha superado: el PSOE ya ha comprometido un 6% en armas. www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
El PSOE han entrado en modo campaña electoral y dice unas cosas y hace otras. "No a la guerra" pero sigue financiando la guerra de Ucrania.
www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p www.meneame.net/m/actualidad/no-guerra-tambien-otan-ucrania
1 K 24
sat #4 sat
Lamebotas de manual.
1 K 17
#10 vGeeSiz
Prefiero 300 veces gasto en defensa que gastar en regalar dinero en cosas que no dan rédito a los que pagan impuestos
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Herrerii #7 Herrerii
EEUU necesita dinero para seguir bombardeado colegios y hospitales.
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menéame