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Carlos Rojas, diputado del PP: "Si tenemos una meta, que es llegar al 5% de gasto en defensa, vamos a cumplirla"
Si es para todo ello, 'pues será bienvenida, pero si es para otra cosa, cuando se haga un estudio detallado de esa fusión, si se aprecia que va a tener más dificultades que ventajas, pues ob ...
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#2
vicus.
Así que ya lo sabéis facha pobres, a votar al PP para que buena parte de los presupuestos en servicios públicos, como sanidad, educación, y pensiones vayan a comprarle juguetes de matar al tío San
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#6
Sergio_ftv
PP-Vox = Hacer ricos a los accionistas de las empresas norteamericanas de armas al mismo tiempo que empobrece y empeora los servicios de los españoles.
Resumiendo, un lacayo-traidor, un afrancesado en pleno siglo XXI.
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#3
poseso
*
Pues si ganan lo vamos a flipar. Entre bajadas de impuestos (a los ricos) y el uso de lo que haya en estas cosas mas las privatizaciones...
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#12
MiguelDeUnamano
#3
Añádele la corrupción.
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#5
Nube_Gris
La meta tiene que ser que todos los ciudadanos tengan una educación, una alimentación y una vivienda de calidad, pedazo de HDP.
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#8
HeilHynkel
Yo ya sé que para el fatxapobre las matemáticas son algo inalcanzable pero voy a intentar explicarselo: si gastamos el 5% del PIB eso quiered decir que más o menos 1 de cada 10 euros que gasta el estado, se va para armamento y defensa. Ahora es menos de la mitad.
Ahora que explique el fatxapobre de donde va a salir esa pasta.
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#1
Chinchorro
Quien vote a esta gente de verdad que tiene lo que se merece.
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#9
vicus.
Y lo gracioso es que cuando gobernaban ellos, ni para botas tenían los pobres soldados. A parte de ser un colazo eso de asistir a los desfiles el día que toca, verdad Mariano...
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#11
tierramar
*
Pues el PSOE le ha superado: el PSOE ya ha comprometido un 6% en armas.
www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
El PSOE han entrado en modo campaña electoral y dice unas cosas y hace otras. "No a la guerra" pero sigue financiando la guerra de Ucrania.
www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
www.meneame.net/m/actualidad/no-guerra-tambien-otan-ucrania
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#4
sat
Lamebotas de manual.
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#10
vGeeSiz
Prefiero 300 veces gasto en defensa que gastar en regalar dinero en cosas que no dan rédito a los que pagan impuestos
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#7
Herrerii
EEUU necesita dinero para seguir bombardeado colegios y hospitales.
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menéame
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Resumiendo, un lacayo-traidor, un afrancesado en pleno siglo XXI.
Ahora que explique el fatxapobre de donde va a salir esa pasta.
El PSOE han entrado en modo campaña electoral y dice unas cosas y hace otras. "No a la guerra" pero sigue financiando la guerra de Ucrania.
www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p www.meneame.net/m/actualidad/no-guerra-tambien-otan-ucrania